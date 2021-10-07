Игра в кальмара: как корейский сериал повлияет на наш стиль

17 сентября на Netflix вышел корейский сериал «Игра в кальмара». Спустя две недели он стал хитом платформы: на данный момент, сериал удерживает первое место по просмотрам более чем в 80 странах мира. В центре сюжета 456 человек, которые погрязли в долгах, оказались в сложной жизненной ситуации или скрываются от полиции. Они согласились принять участие в детских играх, чтобы выиграть более 45 млрд вон (около 3 млрд рублей) и навсегда изменить свою жизнь. Но оказалось всё не так просто.

Чтобы узнать, что произошло с героями дальше, рекомендуем посмотреть сериал. А в этой статье мы расскажем об элементах корейского стиля, которые успешно могут войти и в наш гардероб.

Зелёный спортивный костюм

Игроки одеты в изумрудную спортивную форму из джоггеров с лампасами, толстовки на молнии и белые футболки, на которых были написаны номера участников. На ногах — самые базовые белые кеды. Напомним, что зелёный был главным цветом летнего сезона и остался с нами этой осенью.

Похожий комплект можно найти в продаже у марки adidas. Эта коллекция как раз была посвящена переработке пластика и защите природы от мусора, что наверняка оценили бы корейцы.

Розовый комбинезон

Помните, как все сходили с ума по красным комбинезонам из «Бумажного дома»? Так вот теперь им на смену пришли розовые слитные костюмы из плотной ткани, которые носили надзиратели игроков. Этот комбинезон можно использовать в качестве костюма на Хэллоуин. Например, вместе с чёрной маской, на которой нарисованы круг, квадрат или треугольник.

Вот идея: собирайте друзей, делитесь на команды по геометрическим фигурам и начинайте топить сахар, чтобы выполнить одно из испытаний игроков сериала, от которого зависели их жизни.

Чёрный кожаный тренч

Тренд на кожаные тренчи, который достиг апогея в 2020 году, сдавать обороты не планирует. В этом сезоне чёрные плащи и тренчкоты из натуральной и искусственной кожи вернули в моду создатели костюмов «Игры в кальмара».

Жители Кореи любят яркость ровно так же, как и комфорт, а кожаный тренч настолько универсальная вещь, что её можно будет комбинировать и с зелёным костюмом, и с розовым комбинезоном, тем самым убивая двух зайцев.

Классический костюм

Одно из важных правил корейского стиля — классика всегда в тренде. Школьный стиль зародился именно в Корее, а выдержанность при выборе одежды — характерная черта любого жителя страны. Когда из 456 игроков осталось всего трое, их переодели в чёрные смокинги.

Если вас вдохновляет такой стиль, то смело добавляйте в гардероб не только чёрные костюмы, но и жилетки, свитеры и кардиганы и не забывайте, что элементы школьной формы — это тоже классика, которая никогда не устареет, потому носить её можно куда угодно — и даже на концерт любимой k-pop группы.