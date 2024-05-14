Как правильно качать пресс на скамье? 6 лучших упражнений, советы тренера

И 5 преимуществ использования этого снаряда в своих тренировках.

Егор Ходырев фитнес-тренер «Занятия на скамье для пресса – эффективный способ проработать все необходимые мускулы. Сильные мышцы живота имеют огромное значение для общего здоровья и физической формы, независимо от вашего пола и возраста. Тренировки на пресс направлены на развитие силы брюшных мышц и улучшение устойчивости корпуса, а не сжигание жира. Уменьшение живота в размерах достигается при помощи дефицита калорий».

О чём расскажем

Зачем тренировать мышцы пресса?

Тренировка всех сегментов пресса и правильное питание помогут сформировать крепкий мышечный корсет, укрепить позвоночник, сделать центр тела мощным, а живот – плоским и рельефным.

К мышцам живота относятся:

Прямая — создаёт кубики пресса и поддерживает баланс тела. Поперечная — отвечает за стабильность позвоночника и выравнивает осанку. Пирамидальная — делает живот плоским. Косые — отвечают за мобильность тела.

Также мышцы живота обеспечивают устойчивое положение спины, участвуют в координации движения тела, помогают легче справляться с повседневными делами, поддерживают правильную осанку, повышают спортивные результаты, позволяют улучшить самочувствие, играют важную роль в работе ЖКТ и помогают снизить риск бытовых травм и болей в спине.

Фото: istockphoto.com/urbazon

Противопоказания

Регулярная двигательная активность положительно влияет на здоровье опорно-двигательного аппарата и психику. Несмотря на то что спорт существенно улучшает качество жизни, у каждого могут быть ограничения для тренировок, которые важно учитывать.

Перед занятиями спортом рекомендуем проконсультироваться с врачом, чтобы определить наличие противопоказаний. К тренировкам важно относиться с особой осторожностью при:

заболеваниях сердечно-сосудистой системы;

проблемах с позвоночником и суставами;

проблемах с ЖКТ;

ожирении;

некоторых видах неврологических заболеваний.

Также сигналами для ограничения тренировок могут стать острые боли в суставах, инфекции, обострение хронических заболеваний, недавно перенесённые операции и травмы, повышенная температура и обострение заболеваний позвоночника.

Преимущества тренировок на скамье

Выбор сложности. Тренировка на специальной скамье для пресса позволяет выбирать различные углы наклона, что даёт возможность усложнять упражнение и адаптировать его под ваш уровень физической подготовки.

Изоляция пресса. Конструкция скамьи фиксирует ноги и корпус тела, что позволяет более точно включить в работу брюшные мышцы. Таким образом, исключается лишнее напряжение других мышечных групп.

Амплитуда движений. Скамья для пресса позволяет выполнять упражнения с большой амплитудой, что способствует лучшему растяжению и сокращению мышц пресса.

Улучшение стабильности и баланса. Тренировка на скамье для пресса может потребовать от вас активно удерживать равновесие. Это улучшит баланс и укрепит мышцы-стабилизаторы.

Разнообразие упражнений. Скамья для пресса позволяет выполнять различные варианты упражнений. От классических скручиваний до вращений туловища и подъёмов ног.

Фото: istockphoto.com / Djordje Djeric

Топ-6 упражнений на скамье для пресса

Регулируйте угол скамьи для пресса под свой уровень сложности.

Скручивания на пресс

Техника выполнения

Лягте спиной на тренажёр и зафиксируйте ноги так, чтобы один валик находился в подколенной ямке, а второй — на своде стопы.

Прижмите поясницу к скамье с естественным прогибом. Сильного прогиба старайтесь избегать.

Положите руки на грудь или возьмитесь ими за уши. Такое положение снимет ненужную нагрузку с шейного отдела.

На выдохе сгибайте туловище, отрывая лопатки от скамьи. Задержитесь в согнутом положении на одну секунду.

На вдохе плавно разгибайте корпус в исходное положение. Выполняйте движения без рывков, напрягая мускулы живота.

Выполняйте два подхода по 15-20 повторений. Количество зависит от уровня подготовки и целей тренировки. Отдых между подходами — одна минута.

Боковые скручивания

Техника выполнения

Лягте спиной на тренажёр и зафиксируйте ноги так, чтобы один валик находился в подколенной ямке, а второй — на своде стопы.

Прижмите поясницу к скамье с естественным прогибом. Сильного прогиба старайтесь избегать.

Руки положите на уши, а локти направьте в стороны. Такое положение рук мягко поддерживает голову и исключает лишние движения в шее.

На выдохе сгибайте туловище, отрывая лопатки от скамьи. Далее поворачивайте корпус тела, чтобы правый локоть стремился к левому колену. Задержитесь в таком положении на полсекунды или секунду.

На вдохе плавно разгибайте корпус тела в исходное положение. Выполняйте движения без рывков, напрягая мускулы живота.

Повторите на другую сторону.

Выполняйте два подхода по 10-15 повторений. Отдых между подходами — одна минута.

Подкручивание таза с согнутыми ногами

Техника выполнения

Лягте спиной на тренажёр и схватитесь руками за валик. Поднимите согнутые ноги вверх, чтобы пятки смотрели в потолок.

Поясница напряжена с естественным прогибом. Контролируйте её на протяжении всего упражнения. Шею расслабьте.

На выдохе подворачивайте таз к животу, задержитесь так на одну секунду.

На вдохе плавно и подконтрольно разгибайте таз в исходное положение. Следите за тем, чтобы в пояснице отсутствовал сильный прогиб.

Выполняйте два подхода по 15-20 повторений. Отдых между подходами — одна минута.

Подкручивание таза с прямыми ногами

Техника выполнения

Лягте спиной на тренажёр и схватитесь руками за валик. Вытяните прямые ноги вперёд.

Поясница напряжена с естественным прогибом. Контролируйте её на протяжении всего упражнения. Шея расслаблена.

На выдохе подкручивайте таз к животу, поднимая прямые ноги вверх. В таком положении задержитесь на одну секунду.

На вдохе плавно и подконтрольно разгибайте таз в исходное положение, опуская прямые ноги вниз. Следите за тем, чтобы в пояснице отсутствовал сильный прогиб.

Выполняйте два подхода по 10 повторений. Отдых между подходами — одна минута.

«Велосипед»

Техника выполнения

Лягте спиной на тренажёр и схватитесь руками за валик. Поднимите слегка согнутые ноги вверх и вытяните носки от себя.

Поясница напряжена, с естественным прогибом. Контролируйте её на протяжении всего упражнения. Шею расслабьте, её напрягать не нужно.

На выдохе подносите колено левой ноги к животу, удерживая правую ногу в прямом положении.

На вдохе выпрямляйте левую ногу, после чего сделайте выдох и приведите колено правой ноги к животу.

Выполняйте два подхода по 30 секунд. Отдых между подходами — одна минута.

«Ножницы»

Техника выполнения

Лягте спиной на тренажёр и схватитесь руками за валик. Поднимите слегка согнутые ноги вверх и вытяните носки от себя.

Плотно прижмите поясницу к скамье, контролируя её на протяжении всего упражнения. Шею расслабьте.

На выдохе скрестите ноги между собой.

На вдохе разведите ноги в сторону.

Делайте движения попеременно в среднем темпе.

Выполняйте два подхода по 30 секунд. Отдых между подходами — одна минута.

Как эффективно качать пресс?

Регулярность. Выполняйте упражнения на пресс два раза в неделю. Многие бросают тренировки через две-четыре недели из-за того, что не видят результата в виде кубиков.

Адекватность нагрузки. Пресс нужно тренировать такими же методами как и любую другую мышечную группу. Начните с простых упражнений и лёгкой нагрузки, постепенно увеличивая сложность. Слишком большая нагрузка или резкое её увеличение может отбить желание заниматься и повысить риск травм.

Темп выполнения. Делайте упражнения медленно и подконтрольно. Исключите быстрые и резкие движения, чтобы вся нагрузка ложилась на мышцы пресса. Также резкие движения могут нарушить технику выполнения упражнения, что повышает риск травм.

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Как убрать живот упражнениями на пресс?

Если вы хотите при помощи упражнений на пресс сжечь жир на животе, не ждите результата. Выполняя различные скручивания, вы можете чувствовать жжение в области прямой мышцы живота, но это не связано со сжиганием жира в этом месте.

Точечного похудения не существует. Во время тренировки организм черпает энергию из всего тела, а не только из той части, над которой вы работаете.

По данным исследований, упражнения на мышцы пресса не уменьшают потерю жира в области живота. В другом исследовании сравнивали две группы людей. В одной испытуемые выполняли упражнения на пресс и придерживались диеты, а другая группа не делала упражнения на пресс, но соблюдала диету. По итогу обе снизили процент жира на животе, но между ними не было существенной разницы в результатах.

Единственный способ сделать живот плоским — это уменьшить общий процент жира в организме, создав дефицит калорий с помощью диеты, тренировок и повседневной активности. Однако будут у вас кубики или нет зависит от вашей генетики, возраста, гормонов, а также других факторов.

Фото: istockphoto.com / Alones Creative

Программа тренировки на скамье для пресса

Выполняйте два круга. Между упражнениями делайте отдых 30-60 секунд.

Тренировка для новичков

Скручивания на пресс — два подхода по 15 повторений. Подкручивания таза с согнутыми ногами — два подхода по 15 повторений. «Велосипед» — два подхода по 30 секунд.

Тренировка для опытных

Скручивания на пресс — два подхода по 20 повторений. Подкручивания таза с прямыми ногами — два подхода по 15 повторений. Боковые скручивания — два подхода по 12 повторений. «Велосипед» — два подхода по 30 секунд. «Ножницы» — два подхода по 30 секунд.