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Учёные объяснили, почему тем, кто занят умственным трудом, тяжелее тренироваться

Учёные объяснили, почему тем, кто занят умственным трудом, тяжелее тренироваться
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Людям, выполняющим умственно сложные задачи, труднее переносить физические упражнения, показало исследование. Учёные Школы спорта, физических упражнений и реабилитации Бирмингемского университета провели эксперимент из 16 человек, чтобы выявить влияние мыслительной работы.

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Первая группа выполняла сложные задачи 90 минут, напрягая мозг. После им нужно было приступить к физическим упражнениям. Вторая перед тренировкой просматривала нейтральные видео.

Во втором этапе исследования одна часть провела силовую тренировку, а затем 20 минут прокатилась на велосипеде. В перерывах им также давалось время на решение задач.

Профессора зафиксировали, что физическую нагрузку легче переносили те, кому был разрешён отдых.

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Доктор Крис Ринг отметил:

Наши заключения показывают, что спортсмены и тренеры должны обращать внимание на то, как умственные задачи влияют на общую производительность.

Учёные также предлагают рассмотреть возможность проведения тренировок, направленных на повышение выносливости мозга. Они считают, что это поможет справляться с усталостью в долгосрочной перспективе и достигать лучших результатов.

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