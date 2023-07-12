На работе вечный стресс? Эти техники помогут вам быстро успокоиться, не вставая со стула

Если днём вы никак не можете сосредоточиться на трудовых задачах, а вечером тревога не даёт расслабиться, дело может быть в стрессе. Именно он влияет на нашу продуктивность и качество отдыха. Специалисты предлагают три простых способа победить это состояние за несколько минут при помощи несложных упражнений.

Первая практика называется сканирование тела. Посидите в тишине с закрытыми глазами и попытайтесь сосредоточиться на ощущениях тела. В этот момент необходимо перестать думать о делах. Попробуйте сфокусироваться на разных частях тела. Буквально 15 минут в таком состоянии, и вы сможете вернуться к работе спокойным и расслабленным.

Следующая техника для преодоления стресса — визуализация. Отвлекитесь на пару минут и представьте себе самые худшие и лучшие ситуации, которые могут с вами случиться. К примеру, вам предстоит важная презентация на работе, и вы очень беспокоитесь перед ней. Представьте возможное развитие событий. После этого вам будет легче справиться со стрессом, ведь самое худшее вы уже мысленно пережили.

Третья практика — самая простая и поэтому самая действенная. Речь о дыхательные практиках, которые выручают почти в любой ситуации, ведь их можно выполнять где угодно. Если чувствуете, что переживания захватили вас, сделайте три глубоких вдоха и выдоха. Мозг в этот момент переключится на изменения в скорости подачи кислорода, и вы сможете успокоиться.