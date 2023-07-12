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На работе вечный стресс? Эти техники помогут вам быстро успокоиться, не вставая со стула

На работе вечный стресс? Эти техники помогут вам быстро успокоиться, не вставая со стула
Названы способы справиться со стрессом на работе
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Если днём вы никак не можете сосредоточиться на трудовых задачах, а вечером тревога не даёт расслабиться, дело может быть в стрессе. Именно он влияет на нашу продуктивность и качество отдыха. Специалисты предлагают три простых способа победить это состояние за несколько минут при помощи несложных упражнений.

Первая практика называется сканирование тела. Посидите в тишине с закрытыми глазами и попытайтесь сосредоточиться на ощущениях тела. В этот момент необходимо перестать думать о делах. Попробуйте сфокусироваться на разных частях тела. Буквально 15 минут в таком состоянии, и вы сможете вернуться к работе спокойным и расслабленным.

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Следующая техника для преодоления стресса — визуализация. Отвлекитесь на пару минут и представьте себе самые худшие и лучшие ситуации, которые могут с вами случиться. К примеру, вам предстоит важная презентация на работе, и вы очень беспокоитесь перед ней. Представьте возможное развитие событий. После этого вам будет легче справиться со стрессом, ведь самое худшее вы уже мысленно пережили.

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Третья практика — самая простая и поэтому самая действенная. Речь о дыхательные практиках, которые выручают почти в любой ситуации, ведь их можно выполнять где угодно. Если чувствуете, что переживания захватили вас, сделайте три глубоких вдоха и выдоха. Мозг в этот момент переключится на изменения в скорости подачи кислорода, и вы сможете успокоиться.

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