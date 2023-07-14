Врач назвал способ продлить молодость и улучшить работу мозга без ограничений в питании

Майкл Мосли, врач-диетолог, уверен: главный помощник в сохранении молодости — силовые тренировки. По его мнению, даже отказ от сахара и кардио не принесут такой пользы, как регулярные упражнения с отягощениями.

По словам специалиста, такой вид нагрузки не только помогает похудеть и подтянуть мышцы, но и даёт полезную нагрузку для мозга. Регулярные силовые тренировки — отличная профилактика деменции. Они также позитивно влияют на память, когнитивные функции мозга и реакцию. Если вы регулярно тренируетесь, вам будет легче решать ежедневные задачи.

Кроме того, силовые тренировки помогают нормализовать сон.

Недавнее исследование показало, что годичная программа упражнений с отягощениями не только помогла её участникам качественнее спать, но и сделала их сон дольше почти на 20 минут каждую ночь.