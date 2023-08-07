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Эксперты рассказали, о чём говорят пятна на ногтях: дело не всегда в дефиците витаминов

Эксперты рассказали, о чём говорят пятна на ногтях: дело не всегда в дефиците витаминов
О чём говорят пятна на ногтях
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Этот неприятный симптом легко замаскировать маникюром, но забывать про него не стоит. Лейконихия — медицинский термин для белых пятен на ногтях, появление которых не всегда связано с дефицитом необходимых веществ.

По словам экспертов, белые пятна могут появиться на начальных этапах развития грибковой инфекции. Поэтому необходимо быть внимательнее к состоянию ногтей. Если пятна растут в размере — необходима консультация врача.

Кроме того, дефект может говорить о развитии псориаза или экземы. Также лейконихия в некоторых случаях является симптомом отравления организма. Поэтому даже если белые пятна не меняются в размере, но при этом не проходят долгое время, это повод посетить специалиста.

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Разумеется, лейконихия не всегда свидетельствует о серьёзном заболевании или недостатке каких-либо веществ. Симптом может быть последствием удара по ногтевой пластине или применения лекарств. Иногда подобное происходит в результате неаккуратного маникюра. В этом случае пятна безопасны.

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