В Москве нашли тела восьми человек, утонувших во время экскурсии по подземным коллекторам

Экстренные службы закончили операцию по поиску участников похода по подземной реке Неглинке в воскресенье, 20 августа. Все восемь участников погибли. По правилам безопасности при такой погоде спускаться в подземелье нельзя, но прогноз не изменил планов организаторов. Из-за ливня экскурсантов и гида снесло дождевой водой.
Экскурсия началась в воскресенье в 14.00. Вскоре участники перестали выходить на связь с родственниками, которые обратились в полицию. Вечером того же дня было обнаружено первое тело. Сейчас следователи приступили к процедуре опознания.
Пока что точно установлены личности только некоторых участников спуска. Так, известно, что погиб руководитель PR-службы компании «Ланит» Дмитрий Маркушин, его 15-летняя дочь и племянник. Также известна личность гида, который всё-таки решился в тот день спуститься под землю — Константин Филиппов.
В воскресенье выпало 60 процентов от общего количества осадков за месяц. При такой погоде уровень воды в коллекторе, который используется для отвода дождевой воды, резко повышается и сбивает с ног.
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