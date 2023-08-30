Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Главная Lifestyle Новости

Рестораторы предупредили о росте цен на шаурму

Шаурма рискует потерять статус бюджетного любимчика: рестораторы предупредили о росте цен
Рестораторы предупредили о росте цен на шаурму
Аудио-версия:
Комментарии

В связи с повышением цен на куриное мясо производители не смогут удержать стоимость любимого фастфуда россиян. С сентября шаверма подорожает в среднем на 10-15%. Представители нескольких торговых сетей рассказали «Известиям», что окончательная цена продукта в новом сезоне составит от 210 до 300 рублей.

Читайте также:
«Пил пиво и ел шаурму». Личная история о том, как взять себя в руки и похудеть на 20 кг
«Пил пиво и ел шаурму». Личная история о том, как взять себя в руки и похудеть на 20 кг

Летнее повышение цен на курицу и свинину привело рестораторов к необходимости пересмотреть стоимость окончательного продукта. Причём представители компаний-производителей предупреждают, что шаурма продолжит дорожать, если темп роста цен на мясо не замедлится. Некоторые рестораторы рассказали изданию, что хотят сохранить стоимость путём уменьшения порции.

Но в Минсельхозе успокоили любителей фастфуда. По мнению представителей ведомства, рост носит исключительно сезонный характер. Такое характерно для летнего периода, поэтому скоро цены снизятся.

Если же этого не произойдет, не только производителям шаурмы придется пересмотреть ценовую политику. Все рестораторы, в меню которых есть мясные блюда, будут вынуждены пойти на повышение стоимости.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android