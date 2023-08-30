Шаурма рискует потерять статус бюджетного любимчика: рестораторы предупредили о росте цен

В связи с повышением цен на куриное мясо производители не смогут удержать стоимость любимого фастфуда россиян. С сентября шаверма подорожает в среднем на 10-15%. Представители нескольких торговых сетей рассказали «Известиям», что окончательная цена продукта в новом сезоне составит от 210 до 300 рублей.

Летнее повышение цен на курицу и свинину привело рестораторов к необходимости пересмотреть стоимость окончательного продукта. Причём представители компаний-производителей предупреждают, что шаурма продолжит дорожать, если темп роста цен на мясо не замедлится. Некоторые рестораторы рассказали изданию, что хотят сохранить стоимость путём уменьшения порции.

Но в Минсельхозе успокоили любителей фастфуда. По мнению представителей ведомства, рост носит исключительно сезонный характер. Такое характерно для летнего периода, поэтому скоро цены снизятся.

Если же этого не произойдет, не только производителям шаурмы придется пересмотреть ценовую политику. Все рестораторы, в меню которых есть мясные блюда, будут вынуждены пойти на повышение стоимости.