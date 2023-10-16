Доставайте тонометр и больше отдыхайте: учёные предупреждают о сильнейших магнитных бурях

Вторая половина октября будет относительно спокойной в отношении магнитных бурь. Это вызывает беспокойство среди учёных, поскольку после периодов затишья обычно наступает волна более опасных колебаний магнитного поля.

Об этом свидетельствует двукратный рост интенсивности геомагнитного фона в период 30–31 октября – вплоть до четырёх баллов. Будущие колебания могут быть гораздо опаснее для людей, страдающих метеочувствительностью, пишет издание «Пруфы».

Учёные объясняют, что это может вызвать солнечную вспышку X-класса, самый мощный тип вспышек, на которую способна звезда. Магнитные бури такого уровня могут оказать влияние на приборы, установленные на спутниках Земли, а также на состояние атмосферы.

Метеочувствительным людям рекомендуется сократить потребление солёной и жирной пищи, избегать алкоголя, больше пить, есть фрукты и овощи. Также эксперты советуют избегать стрессов, переутомления и чрезмерной физической активности, хорошо высыпаться.