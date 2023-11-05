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Королева Камилла покормила осиротевшего слонёнка в Кении

Королева Камилла покормила осиротевшего слонёнка в Кении. Посмотрите, как это мило!
королева Камилла
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Король Карл III и королева Камилла отправились с официальным визитом в Кению. Одним из важнейших пунктов программы их королевского Величества было посещение приюта для слонов, который находится в Найроби. Там местные волонтёры помогают попавшим в беду животным оправиться, а также заботятся об осиротевших малышах.

Королю и королеве показали, как живут подопечные приюта, а также предложили лично сделать доброе дело и, например, покормить слонёнка. Камилла с радостью согласилась побыть няней для малыша и тут же взялась за бутылочку. Очаровательный зверь с удовольствием полакомился молоком из рук королевы, подарив самой Камилле и Чарльзу незабываемые эмоции.

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Любопытно, что для визита в приют королева выбрала отнюдь не самый привычный для себя наряд. В эту увлекательное путешествие она надела кожаные ботинки на шнуровке, хотя, как правило, появляется на публике исключительно в туфлях на каблуке или же в сапогах.

Для Карла III и его супруги это первый официальный визит в страну Содружества с момента их вступления на престол. До этого монархи побывали во Франции и Германии.

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