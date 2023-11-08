В Японии прошёл чемпионат по лени: победителя выбрали по самому низкому пульсу

Лень – это тоже вид спорта. Не верите? А вот в Японии решили это доказать, устроив соревнования по ничегонеделанию. Победителем в буквальном смысле стал тот, кто в течение определённого промежутка времени не делал ничего до такой степени, что у него даже понизился пульс.

Называется это своеобразное «спортивное» мероприятие Space Out Competition. Задача участников предельно проста и всего одна – расслабиться настолько, чтобы пульс оставался максимально стабильным и низким. Подобные соревнования с каждым годом становятся всё популярнее, а чаще всего их организуют в странах Азии. В этот раз местом проведения была выбрана японская столица Токио.

Любопытно и то, что соревнования по ничегонеделанию проводятся в том числе и в благотворительных целях. Таким образом люди стараются поддержать тех, кто столкнулся с психологическими проблемами, а специалисты оказались не в силах им помочь.

Чемпионат прошел на свежем воздухе. Его участники старались сохранять спокойствие на протяжении 90 минут, что для японцев сродни пытке, поскольку в этой стране уже много веков сохраняется культ чрезмерной работы.