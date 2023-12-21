Роборесторан: в Калифорнии откроется первый в мире полностью автоматизированный ресторан

В калифорнийском городе Пасадине скоро откроется полностью автоматизированный ресторан. В заведении будущего будут работать роботы-манипуляторы Flippy.

По словам Джона Миллера, члена правления компании Miso Robotics и создателя системы, это первый в мире действующий ресторан, где как заказ, так и каждый процесс приготовления полностью автоматизирован.

Объединение этих различных технологий для создания самого автономного ресторана в мире является кульминацией многолетних исследований, разработок и инвестиций в семью революционных компаний.

Автономная закусочная будет расположена сбоку от бургер-бара с персоналом. То есть сначала вокруг всё ещё будут находиться люди, которые будут просто исправлять возможные ошибки Flippy. Посетители смогут наблюдать за работой роботов и всем автоматизированным процессом приготовления.