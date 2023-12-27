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Когда обращаться за помощью: психиатр назвал 6 тревожных признаков алкогольного отравления

Когда обращаться за помощью: психиатр назвал 6 тревожных признаков алкогольного отравления
6 тревожных признаков алкогольного отравления
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Большая доза алкоголя может привести к серьёзным последствиям. Психиатр Раду Иосуб в беседе с Express рассказал, как распознать признаки алкогольного отравления, требующие срочной медицинской помощи.

Путаница и дезориентация. Одними из первых признаков того, что человек выпил слишком много, являются спутанность сознания, невнятная речь и нарушение координации.

Рвота. За спутанностью сознания может последовать тошнота и даже рвота.

Гипотермия или гипервентиляция. Отравление алкоголем может привести к падению температуры тела (гипотермия), а дыхание может стать учащённым и поверхностным (гипервентиляция).

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Потеря сознания. Это тревожный признак, нужно срочно вызывать скорую помощь.

Судороги. Этот симптом может возникнуть в тяжёлых случаях алкогольного отравления.

Медленное или нерегулярное дыхание. Дыхание может стать медленным, нерегулярным или даже остановиться.

Серьёзные симптомы, такие как потеря сознания, отсутствие реакции, судороги или затруднённое дыхание, могут возникнуть внезапно и, что важно, без предупреждения. В таких случаях требуется срочная медицинская помощь.
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