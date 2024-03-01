Брэдли Купер о дочери от Ирины Шейк: «Вряд ли я был бы жив, если бы не был отцом»

Почти семь лет назад модель Ирина Шейк подарила своему бывшему возлюбленному Брэдли Куперу очаровательную дочь Лею. После расставания родителей девочка в равной степени много времени проводит и с мамой, и с папой, поэтому Брэдли старается особенно внимательно подходить к воспитанию дочери.

В новом интервью Купер признался, что Лея является для него смыслом жизни, а потому он даже представить себе уже не может, каково это не быть отцом.

Брэдли Купер с дочкой Леей Фото: Emma McIntyre/Getty Images

Честно говоря, вряд ли я был бы жив, если бы не был отцом. Я много думаю о том, как мои отношения с дочерью влияют на её развитие и то, что ей предстоит в дальнейшем. Особенно это касается её будущих романтических отношений, — поделился актёр.

Брэдли рассказал, что чувствует себя особенно счастливым, когда общается с Леей. Несмотря на то, что девочке ещё нет и семи лет, она уже умеет прекрасно выражать свои чувства и делится с отцом самыми сокровенными секретами.

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