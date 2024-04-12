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Житель США присел 26 100 раз всего за сутки: это новый рекорд

Мужчина из США присел 26 100 раз за сутки: это мировой рекорд
Тони Пирайно
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Предыдущий рекордсмен выполнил более 26 тысяч приседаний за сутки. Тони Пирайно из США начал делать упражнение в пять утра. В течение суток он работал практически без остановки. В среднем спортсмен делал 30-секундные перерывы после подхода из 22 приседаний. В результате мужчине удалось выполнить 26 100 приседаний.

Тони Пирайно

Тони Пирайно

Фото: Кадр из видео

Тони пообещал, что все вырученные деньги отправит на благотворительность. Он планирует выделить средства центру Horizon, который занимается помощью взрослым с отклонениями в развитии. Организация помогает найти им жильё и работу. Известно, что в общей сложности ему удалось собрать около $ 10 тыс.

Ранее рекорд по количеству приседаний за сутки принадлежал Джо Ревердесу из Штатов. Он показал этот фантастический результат четыре года назад. Его рекорд официально был занесён в Книгу рекордов Гиннесса.

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