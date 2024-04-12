В Москве завершились чемпионат и первенство России по фитнес-аэробике

Чемпионат и первенство России по фитнес-аэробике прошли с 6 по 12 апреля в Москве на волейбольной арене «Динамо» при поддержке Минспорта и Москомспорта. Всего в соревнованиях приняли участие 2653 спортсмена, 500 из них состязались в профессиональном этапе турнира с призовым фондом 1,8 млн руб.

Победителями в пяти официальных дисциплинах фитнес-аэробики стали команды «Лада Фристайл» (Тольятти) — степ-аэробика, «Скарлет Роузес» (Москва) — аэробика, «Эскью-данс» (Москва) — аэробика пять человек, «Прайд Крю» (Красноярск) — хип-хоп и «Смёрф Крю» (Красноярск) — хип-хоп большая группа.

Прошедший турнир стал наиболее масштабным российским стартом по фитнес-аэробике за последние годы. Заметно вырос уровень участников, особенно хочется отметить команды из Поволжья, Республики Мари Эл, Челябинска, Подмосковья. Однако самая серьёзная конкуренция в этот раз, пожалуй, была в хип-хопе — на турнир зарегистрировались около одной тысячи спортсменов, — сказала Татьяна Полухина, президент Федерации фитнес-аэробики России (ФФАР).

Фото: Пресс-служба

В рамках чемпионата и первенства прошла Конвенция по фитнес-аэробике, организатором которой также выступила ФФАР. Тренеры, инструкторы, учителя физкультуры приняли участие в программе повышения квалификации. С лекциями и мастер-классами выступили ведущие эксперты в области фитнес-аэробики, среди которых Галина Замыцкова, главный тренер сборной команды России по фитнес-аэробике, и Светлана Лебедева, тренер многократного чемпиона по степ-аэробике команды «Экстрим».

Впервые в чемпионате и первенстве по фитнес-аэробике приняли участие команды из фитнес-клубов. По словам Татьяны Полухиной, взаимодействие с фитнес-клубами, организация любительских турниров являются одним из приоритетных направлений деятельности федерации.

Уже сегодня, по данным Минспорта России, фитнес-аэробика занимает шестое место среди самых популярных в России видов спорта и первое место — среди неолимпийских видов спорта. Наша задача — продолжать развивать наш вид как массовый спорт, в котором могут реализовать себя как профессионалы, так и любители.

Итоговые протоколы чемпионата и первенства России по фитнес-аэробике будут размещены на официальном сайте ФФАР на странице турнира.

Следующим крупным турниром по фитнес-аэробике станет Кубок России, который пройдёт в Москве в ноябре 2024 года.