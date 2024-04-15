Легендарные кроссовки Майкла Джордана продали на аукционе за $ 482 тыс.

С молотка ушла легендарная пара кроссовок спортсмена. Именно в этих кроссовках Air Jordan XI баскетболист играл за «Чикаго Буллз» в финале НБА в 1996 году. Во время этого матча «быки» проиграли команде «Сиэтл Суперсоникс», но тем забрали победу в серии – 4—2. Завоёванный тогда титул стал четвёртым по счёту из шести в карьере Джордана.

На сайте аукционного дома Sotheby's указано, что на паре обуви Джордан поставил свой автограф, что делает её ещё более уникальной. Известно, что покупатель отдал за кроссовки $ 482 тыс. (более 44,5 млн рублей).

Кроссовки Джордана, проданные на аукционе Фото: sothebys.com

Это уже не первая пара обуви баскетболиста, которая ушла с молотка в этом году. Так, ещё в феврале на аукционе была продана уникальная коллекция сразу из шести пар кроссовок Air Jordan, в которых спортсмен выиграл шесть финальных серий чемпионата НБА (1991-1993, 1996–1998). Тогда стоимость лота составила $ 8 млн (более 650 млн рублей).

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