Очевидец рассказал, как Джордан схватил фишки Баркли и выиграл $ 300 тысяч в казино

Американский актёр и комик Седрик Антонио Кайлс, известный под псевдонимом Седрик «Развлекатель», поделился забавной историей о двух прославленных игроках НБА – Майкле Джордане и Чарльзе Баркли. Комик вспомнил случай, когда легенды НБА посетили казино в Лас-Вегасе.

«Я играл с Чарльзом в рулетку. У него было всё хорошо, он выиграл около $ 600 тысяч или что-то в этом роде. На столе у него была куча фишек. Вдруг заходит Майкл Джордан, берёт стопку фишек Чарльза и уходит! Чарльз такой: «Чувак! Сколько здесь было?» И Эм Джей отвечает: «А это имеет значение?» Он отошёл и начал играть в блэкджек. Майкл вернулся примерно через 30 минут, отдал ему все свои фишки и сказал: «Я выиграл $ 300 тысяч, чувак, я в порядке!» — сказал Седрик «Развлекатель» на канале ESPN BET в YouTube.

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