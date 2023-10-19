Ромашина: меня называют демонессой, железной леди, Маргарет Тэтчер. Но внутри я ранимая

Семикратная олимпийская чемпионка, самая титулованная синхронистка мира Светлана Ромашина рассказала о своём характере.

«Я вообще человек достаточно плаксивый. Это со стороны я могу выглядеть как железная. Порой меня так и называют — демонесса, железная леди, Маргарет Тэтчер. Но внутри я ранимая и могла заплакать, даже когда закалывают голову. Такой у меня болевой порог, ничего не могу с этим поделать. Могла заплакать от того, что тренировочные дни у нас в команде были 5/1, вне зависимости от дня недели. А я мечтала и по сей день мечтаю отдыхать в праздники, в выходные дни со всей страной. Когда ты просыпаешься в шесть утра, чтобы приехать на тренировку, а в это время муж спит в воскресенье рядом — это крайне тяжело. Ты едешь по пустой дороге и понимаешь, что все отдыхают, а ты в это время работаешь. Для меня это было и раздражающим моментом, и настолько внутри печальным, что я могла приехать в воскресенье, прыгнуть в холодную воду. Плыву, а у меня текут слёзы. Вам кажется смешно, а в тот момент мне было ни разу не смешно. Сейчас думаешь: «Ну какая ерунда!» А на тот момент было очень тяжело — заставить, преодолеть себя. Могу заплакать от «Хатико», «Зелёной мили», любого трогательного фильма. Сейчас особенно трогает всё, что связано с детьми, любая грустная новость. Материнское чувство, которое появилось после рождения дочери, во многих моментах преобладает.

Меня многие журналисты спрашивали по завершении карьеры: «Ну что, теперь в Госдуму?» У нас же считается, что спортсмен после завершения карьеры идёт только туда. Хотя на самом деле спортсменов там по пальцам можно пересчитать. Просто за судьбой популярной личности следят особенно пристально. Нет, я в Госдуму не собиралась и по-прежнему не собираюсь. Даже если когда-то и соберусь, всё равно считаю, что для этой работы нужны определённые навыки, знания. Когда человек выходит из спорта, он этими знаниями должен обрасти. И вот тогда ты уже можешь заявлять о себе и говорить: «Я могу подсказать». Да, мы знаем спорт изнутри, но это не законодательная база.

Что касается дипломатической академии, это были курсы — год обучения в дипломатической академии. Очень интересно и познавательно. Были планы после своей карьеры заниматься защитой наших спортсменов, вливаться в международное сообщество. В этом деле репутация человека имеет большое значение. К сожалению, все эти планы на данный момент приостановились. Но я продолжаю изучать английский язык, который, я верю, всё равно в дальнейшем понадобится, и поддерживать какие-то отношения со своими коллегами за рубежом. Мне было бы интересно попробовать себя в Международной федерации плавания или МОК. Но сейчас в большей мере речь идёт о развитии спорта в нашей стране», — сказала Ромашина в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.