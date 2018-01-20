Димитров бросит вызов хозяину корта Кирьосу. Анонс 7-го дня Australian Open

В воскресенье в Мельбурне сыграют Надаль, Димитров, Чилич, а также Возняцки и Свитолина, которые борются за первую строчку рейтинга WTA.

В воскресенье, 21 января, на первом в сезоне турнире «Большого шлема» – Australian Open – начнутся поединки четвёртого круга в одиночке. В этот день матчи проведут участники верхней половины сетки у мужчин и нижней – у женщин. В числе прочих это и представители топ-10 – Рафаэль Надаль (1), Каролина Возняцки (2), Григор Димитров (3), Элина Свитолина (4) и Марин Чилич (6) с Пабло Карреньо-Бустой (10), которые сыграют между собой. Организаторы поставили главным матчем вечерней программы противостояние Димитрова с хозяином кортов и местным любимцем Ником Кирьосом.

6-й день Australian Open. Шарапова проиграла Кербер. Как это было В шестой день AO выиграли Джокович, Федерер, Халеп, Плишкова, Кербер, которая выбила из турнира последнюю россиянку — Марию Шарапову.

Предлагаем вашему вниманию расписание всех одиночных матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.

Australian Open. День 7-й. 21 января, воскресенье. Начало матчей в 11:00 (3:00 мск)



Мужчины. 4-й круг (1/8 финала). Сетка



Женщины. 4-й круг (1/8 финала). Сетка



Парный разряд. Мужчины. 3-й круг (1/8 финала). Сетка



Парный разряд. Женщины. 3-й круг (1/8 финала). Сетка



Парный разряд. Микст. 1-й круг. Сетка

Rod Laver Arena

Анетт Контавейт (Эстония, 32) — Карла Суарес-Наварро (Испания)

Rod Laver Arena. 1-й запуск (3:00).

Личные встречи: 0-1 (Fed Cup-2011).

Рейтинг: 33-39.

Прогноз букмекеров: 1.71 – 2.06.

Прогноз «Чемпионата»: победа Контавейт в трёх сетах.



Магдалена Рыбарикова (Словакия, 19) — Каролина Возняцки (Дания, 2)

Rod Laver Arena. 2-й запуск (не ранее 5:00).

Личные встречи: 1-5 (Паттайя-2009 – Люксембург-юн-2004, Уимблдон-юн-2006, Токио-2013, Цинциннати, US Open-2014).

Рейтинг: 21-2.

Прогноз букмекеров: 4.30 – 1.19.

Прогноз «Чемпионата»: победа Возняцки в трёх сетах.



Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Диего Шварцман (Аргентина, 24)

Rod Laver Arena. 3-й запуск (не ранее 6:30).

Личные встречи: 3-0 (Акапулько-2013, US Open-2015, Монте-Карло-2017).

Рейтинг: 1-26.

Прогноз букмекеров: 1.05 – 8.23.

Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в трёх сетах.

Текстовая трансляция

Григор Димитров (Болгария, 3) — Ник Кирьос (Австралия, 17)

Rod Laver Arena. 4-й запуск (не ранее 11:00).

Личные встречи: 2-1 (Индиан-Уэллс-2015, Цинциннати-2017 – Брисбен-2018).

Рейтинг: 3-17.

Прогноз букмекеров: 2.32 – 1.57.

Прогноз «Чемпионата»: победа Кирьоса в пяти сетах.

Текстовая трансляция

Дениса Аллертова (Чехия, Q) — Элина Свитолина (Украина, 4)

Rod Laver Arena. 5-й запуск (около 13:00).

Личные встречи: 2-0 (Будапешт-юн-2008, Доха-2016).

Рейтинг: 130-4.

Прогноз букмекеров: 4.89 – 1.16.

Прогноз «Чемпионата»: победа Свитолиной в двух сетах.

Текстовая трансляция

Margaret Court Arena

Пабло Карреньо-Буста (Испания, 10) — Марин Чилич (Хорватия, 6)

Margaret Court Arena. 2-й запуск (не ранее 4:30).

Личные встречи: 0-1 (Базель-2016).

Рейтинг: 11-6.

Прогноз букмекеров: 3.83 – 1.24.

Прогноз «Чемпионата»: победа Чилича в четырёх сетах.

Петра Мартич (Хорватия) — Элисе Мертенс (Бельгия)

Margaret Court Arena. 3-й запуск (около 6:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 81-37.

Прогноз букмекеров: 2.85 – 1.39.

Прогноз «Чемпионата»: победа Мертенс в трёх сетах.

Hisense Arena

Кайл Эдмунд (Великобритания) — Андреас Сеппи (Италия)

Hisense Arena. 4-й запуск (не ранее 8:00).

Личные встречи: 1-0 (Антверпен-2016).

Рейтинг: 49-76.

Прогноз букмекеров: 1.34 – 3.07.

Прогноз «Чемпионата»: победа Эдмунда в четырёх сетах.