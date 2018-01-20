6-й день Australian Open. Шарапова проиграла Кербер. Как это было

В шестой день AO выиграли Джокович, Федерер, Халеп, Плишкова, Кербер, которая выбила из турнира последнюю россиянку — Марию Шарапову.

Australian Open. Мужская сетка

Australian Open. Женская сетка

15:20. Сегодня осталось доиграть лишь один матч в одиночном женском разряде, в котором Агнешка Радваньска пытается вернуться в матч против Се Шувэй. Следите за ним по нашему онлайн-табло. А сегодня мы завершаем наш лайв дня. До скорых встреч!

15:15. Вот так выглядит сетка мужского Australian Open, начиная с пар 4-го круга.

15:11. Два часа шло сражение. Не позволил Роджер Федерер сопернику взять ни одного сета. Лишь однажды он отдал свою подачу Ришару Гаске в третьей партии в 7-м гейме, но в концовке снова прибавил. Уверенно смотрелся сегодня чемпион турнира, и наверняка он играл не на пределе возможностей, а значит впереди ещё более увлекательные матчи. Следующий соперник Федерера — венгр Мартон Фучович, который лишь на этом турнире познал вкус побед на «Больших шлемах». Напомним, что Фучович в сентябре в Будапеште практически в одиночку обыграл весь состав сборной России в рамках Кубка Дэвиса. И вот такой стремительный прогресс теперь на уровне «шлемов».

15:00. Саранча вмешалась в ход сражения Агнешки Радваньской и Се Шувэй.

14:50. Комментарий Марии Шараповой после сегодняшнего поражения.

Шарапова: у меня был один шанс в матче с Кербер, но я им не воспользовалась

14:40. Проиграла полька Агнешка Радваньска по всем статьям первый сет — 2:6. У неё проблемы с левым коленом.

14:30. Для любителей одноручного бэкхенда — наслаждайтесь красотой и синхронностью!

14:21. Потратил последний повтор Ришар Гаске в сете без толку и отправился в раздевалку. Этот сет прошёл стремительно. Каждый гейм длился не больше 6 розыгрышей, причём без брейк-пойнтов. А в 12-м у Роджера Федерера появился не только первый брейк-пойнт, но и сетбол. Который он тут же реализовал. Уже в одной партии швейцарец от выхода в 4-й круг. Следим дальше.

14:05. Испанка Карла Суарес-Наварро зовёт болельщиков на свой завтрашний матч против Анетт Контавейт. Это будет первый запуск на центральном корте.

13:55. Появились первые комментарии экспертов про поражение Марии Шараповой:

Селиваненко: Шараповой очень хотелось выиграть у Кербер, но немка была лучше

Янчук: Шарапову можно рассматривать как претендентку на победу на «Ролан Гаррос»

13:42. Не испытал сегодня особых проблем со стороны соперника Новак Джокович. Выиграл он уверенно у Рамоса и теперь будет играть с корейцем Хёном.

13:37. Уверенно отыграл Роджер Федерер в первом сете геймы на своей подаче, а на чужой два раза смог сделать брейк. Пытается всё решать сам швейцарец, и пока у него это получается. Эйсы — 0-3, двойные — 1-0, соотношение винерсов и невынужденных ошибок — 3/4 и 10/7. Смотрим, что будет дальше.

13:20. Радость на улице хозяев соревнований. Ллейтон Хьюитт вместе с Сэмом Гротом, проявив невероятную волю к победе, пробился в третий круг парного турнира.

13:15. Сохраним для истории показатели сегодняшнего матча Шарапова — Кербер.

13:10. Без поражений идёт пока в этом сезоне Анжелика Кербер. 12 соперниц подряд она уже обыграла с Нового года.

13:05. Вышли Гаске и Федерер на корт. Скоро начнётся их матч.

13:00. И второй сет не стал затягивать Новак Джокович. В одной партии он уже от 4-го круга.

12:57. Следом на центральный корт выходят Роджер Федерер и Ришар Гаске. Этот матч мы тоже ведём в режиме текстовой трансляции.

12:55. Выиграл Томаш Бердых в трёх сетах у Хуан-Мартина дель Потро. Дальше ему играть с итальянцем Фабио Фоньини.

12:50. Второй сет получился довольно интересным, обе девушки играли неплохо, в первую очередь отметим, что прибавила Мария Шарапова после счёта 1:6, 0:2 — пошли приёмы, пошли удары навылет. Возможно, Анжелика Кербер немного сбавила, но именно немного. У Шараповой был отличный шанс при счёте 3:3, она имела брейк-пойнт и мяч на ракетке, но неточно пробила справа кроссом, после чего проиграла тот гейм и ещё два. Проблески были, но в целом Кербер сыграла стабильнее и куда лучше.

12:33. Стремительно выигрывает Томаш Бердых у Хуан-Мартина дель Потро. Не получается пока ничего у аргентинца — 6:3, 6:3, 5:0.

12:25. Вот такой эмоциональный вид спорта теннис. Александр Зверев в мгновение ока уничтожил свою ракетку.

12:12. Замечательный сет провела Ажелика Кербер. Немка играла быстро, почти не ошибалась, вела игру и показала действительно игру очень высокого уровня. Можно говорить о том, что Мария Шарапова действует ниже своих возможностей, подача, например, пока не является сильным оружием, но немка прекрасно держит мяч в корте и при возможности переходит в атаку. Следим дальше.

12:00. Стремительно выиграл первый сет Новак Джокович и взял свою подачу во втором — 6:2, 1:0.

11:48. Чех Томаш Бердых уже выиграл первый сет у Хуан-Мартина дель Потро и повёл во втором с брейком — 6:3, 2:1.

11:40. Вышли теннисистки на корт. Матч скоро начнётся.

11:37. Её соперница Анжелика Кербер тоже не сидит на месте.

11:34. Вот так Мария Шарапова готовится к матчу в коридорах стадиона.

11:30. Соперник Надаля — аргентинец Диего Шварцман — прогулялся сегодня по городу. Судя по фото, настроение у него отличное. Посмотрим, каким оно будет завтра.

11:25. Первая ракетка мира Рафаэль Надаль сегодня свободен от игр, но приглашает всех поклонников тенниса посмотреть на его завтрашний матч.

11:15. Пока матчи начинаются, можете ознакомиться с информацией о сегодняшних противостояниях. В вечерней программе осталось провести 5 матчей. Два у женщин и три у мужчин.

Шарапова vs Кербер. Битва чемпионок. Анонс 6-го дня Australian Open В субботу в Мельбурне сыграют Халеп, Федерер, Зверев, Плишкова. А Мария Шарапова устроит разборки с Анжеликой Кербер.

11:00. Сейчас на двух центральных аренах происходит смена зрителей. И мы будем вести оба этих матча — Кербер — Шарапова и Джокович — Рамос — в текстовой трансляции. Следите!

10:50. Ещё один матч завершился в женском разряде. Барбора Стрыцова разгромила «лаки-лузера» Бернарду Перу — 6:2, 6:2. Теперь Плишкова будет проводить второе чешское дерби подряд. Интересно, что в межсезонье Барбора и Каролина обменялись тренерами.

10:45. А это настоящая сенсация! Кореец Чхун Хён в пяти сетах обыграл 4-ю ракетку мира Сашу Зверева, навесив ему в концовке обидную «баранку». Хён теперь выходит по сетке на победителя пары Джокович — Рамос.

10:40. Японка Наоми Осака в двух сетах выбила из сетки австралийку Барти. В 4-м круге ей играть с Симоной Халеп.

10:20. Всё-таки будет 5-й сет в матче Зверев — Хён. Сегодня центральная арена — прямо-таки корт марафонов. Халеп и Дэвис играли 3 часа 45 минут, теперь наш матч перевалил на третий час. Поединки вечерней сессии (Шарапова — Кербер и Федерер — Гаске) теперь точно вовремя не начнутся.

10:15. В пятисетовой битве Фабио Фоньини одолел француза Беннето. Дальше ему играть с победителем пары Бердых — дель Потро. Они выйдут на ту же самую Hisense Arena следом.

10:10. С брейком повёл в 4-м сете Хён — 3:0, потом 4:1, так что не исключено, что будет пятая партия. А значит матч Кербер — Шарапова начнётся позже 11 часов.

10:00. Выиграла Наоми Осака всё-таки первый сет у Барти — 6:4. Австралийская публика расстроена. Однако этот успех японки неслучаен. Почитайте о перестановках в её тренерском штабе, а также в командах других теннисистов, в том числе и Кербер, которая скоро сразится с Шараповой.

Разведка боем. Джокович, Плишкова, Кербер радуют новых наставников За результатами тренерских перестановок в командах Джоковича, Кербер, Осаки, Плишковой можно понаблюдать на Australian Open.

9:55. Австралийка Эшли Барти проигрывает с брейком японке Осака, которая сейчас будет подавать на первый сет.

9:50. А француз Жюльен Беннето перевёл матч против итальянца Фабио Фоньини в пятый сет — 6:3, 2:6, 1:6, 6:4, 2:1.

9:45. После обмена двумя упорными сетам Александр Зверев выиграл третью партию уверенно — 7:5, 6:7, 6:2.

9:42. Венгр Мартон Фучович практически разгромил аргентинца Киккера — 6:3, 6:3, 6:2. В следующем круге ему играть с победителем пары Гаске — Федерер. Кстати до этого турнира у Мартона вообще не было ни одной победы в основной сетке турнира «Большого шлема», а теперь целых три.

9:37. Установлен, тем временем, рекорд посещаемости первой субботы на Australian Open — 62 674 зрителей, что на 4 с лишним тысячи больше прошлого достижения.

9:30. Одна из сегодняшних победительниц Каролина Плишкова.

9:25. Американец Теннис Сандгрен победил в четырёх сетах немца Мартерера — 5:7, 6:3, 7:5, 7:6 и в 4-м круге сыграет с Тимом.

9:06. В связи с тем, что на Род Лэйвер Арене затянулась программа утренней сессии изменена. Сначала был марафон Халеп — Дэвис, затем в матче Хён — Зверев кореец сравнял счёт по сетам 1:1 и будет ещё как минимум два. Зато уже полностью завершились три матча на Маргарет Корт Арене. Туда и перенесли сейчас с главного корта женский матч Эшли Барти — Наоми Осака.

9:00. Завершился первый на сегодня мужской матч, в котором австриец Доминик Тим обыграл Андриана Маннарино в трёх сетах. Дальше ему играть с победителем пары Мартерер — Сандгрен.

8:45. Аншлаг на тренировке Марии Шараповой. Её матч против Кербер сегодня намечен на 11.00 по московскому времени. И мы будем вести его текстовую трансляцию.

8:40. Вот такие болельщики следят за Australian Open.

8:15. А это небольшая зарисовка команды Новака Джоковича. В этом микроколлективе царит атмосфера шуток и прибауток.

8:10. Всего же сейчас одновременно идёт уже 5 мужских матчей. Вот как выглядит ситуация в каждом из них:

Максимильян Мартерер (Германия) — Теннис Сандгрен (США) — 7:5, 3:6, 4:4, идёт 3-й сет.

Доминик Тим (Австрия, 5) — Адриан Маннарино (Франция, 26) — 6:4, 6:2, 0:0, идёт 3-й сет.

Жюльен Беннето (Франция) — Фабио Фоньини (Италия, 25) — 6:3, 1:3, идёт 2-й сет.

Чхун Хён (Южная Корея) — Александр Зверев (Германия, 4) — 5:7, 0:0, идёт 2-й сет.

Мартон Фучович (Венгрия) — Николас Киккер (Аргентина) — 3:3, идёт 1-й сет.

8:05. Выиграл первый сет в концовке Александр Зверев у корейца Чхун Хёна — 7:5.

8:00. Тренер Даррен Кэхилл показывает, что после матча делает его подопечнаяСимона Халеп — пытается восстановить затраченные калории.

7:55. Вот так итальянец Фабио Фоньини переживает проигрыш первого сета французу Жюльену Беннето.

7:40. Известно уже расписание на воскресенье. 5 из 8 одиночных матчей пройдёт на центральной Арене Рода Лэйвера.

7:25. Бывшая первая ракетка мира Трэйси Остин в восторге от игры Халеп и Дэвис. Американка назвала их невероятными воинами.

7:15. Половина женских матчей сегодня сыграна. Сейчас небольшая пауза в этом турнире, зато параллельно идут сразу 4 мужских матча.

Максимильян Мартерер (Германия) — Теннис Сандгрен (США) — 7:5, 1:1, идёт второй сет.

Доминик Тим (Австрия, 5) — Адриан Маннарино (Франция, 26) — 4:2, идёт первый сет.

Жюльен Беннето (Франция) — Фабио Фоньини (Италия, 25) — 1:0, идёт первый сет.

Чхун Хён (Южная Корея) — Александр Зверев (Германия, 4) — идёт разминка.

7:10. Вот такие итоговые цифры по матчу.

7:05. Эпический матч мы, конечно, посмотрели. Отметим, что кроме борьбы за титул Симона Халеп продолжает параллельно и сражение за первое место в рейтинге по итогам турнира. Преследовательницы у неё осталось три — Свитолина, Возняцки и Плишкова.

7:00. Марафон длиной 3:45 вытащила Симона Халеп у Лорен Дэвис. В частности она спаслась в 22-м гейме 3-го сета с тройного матчбола. Сама же румынка выиграла с первого матчбола, при этом не реализовав 3 подачи на матч. В 4-м круге ей играть с победительницей пары Барти — Осака. Сохраним этот матч в своей памяти.

6:58. Француженка Каролин Гарсия обыграла в трёх сетах белоруску Александру Саснович. Дальше Гарсия будет играть с Кис.

6:55. Между тем рекорд по количеству геймов в женском матче Australian Open был 48 геймов. Сегодня он будет как минимум повторён. Симона Халеп подаёт на матч при счёте 4:6, 6:4, 14:13.

6:45. Вот так Даррен Кэхилл — тренер Симоны Халеп — переживает на трибуне за свою подопечную Она спаслась с тройного матчбола при счёте 10:11. А сейчас уже счёт 12:13. Матч уже длится 3 часа 35 минут.

6:25. В двух упорных сетах чешка Каролина Плишкова выиграла у соотечественницы Люси Шафаржовой. Дальше ей играть с победительницей пары Пера — Стрыцова.

6:20. Не сдаётся белоруска Александра Саснович. Она выиграла второй сет у Каролин Гарсии и сравняла счёт по партиям — 3:6, 7:5, начинается решающий сет.

6:15. Без поддержки дедушки из Данблейна шотландец Джейми Маррей проиграл в парном разряде с Бруно Суаресом в затяжной трёхсетовой битве. Теперь Бруно может сосредоточиться на выступлении в миксте, где он играет вместе с единственной россиянкой в сетке — Екатериной Макаровой.

6:10. Потрясающий матч. 10:10 в третьем сете! Симона и Лорен не собираются сдаваться.

5:50. Красивейшая битва на центральном корте. Счёт в матче Халеп — Дэвис уже 4:6, 6:4, 8:8. Соперницы по 4 раза обменивались брейками. Симона 3 раза подавала на матч при счёте 5:4, 6:5, 8:7, но американка раз за разом возвращала утерянные подачи.

5:40. Чешка Каролина Плишкова выиграла на тай-брейке первый сет у соотечественницы Шафаржовой.

5:30. В чешском дерби дело дошло до тай-брейка. Гарсия выиграла первый сет у Саснович — 6:3, а в матче Халеп — Дэвис девушки в третьем сете меняются брейками, счёт уже 6:6.

5:22. Очень активная и слаженная группа поклонников Эшли Барти уже прибыла на стадион и проводит разминку перед её матчем против Наоми Осаки.

5:10. Работа болбоя трудна и опасна. Только и успевай уворачиваться.

4:57. Мы уже говорили о серии поражений у Младенович (15). У Симоны Халеп тоже уже накопилась приличная серия, только из побед — 7. Она выиграла турнир в Шэньчжэне (5) и прошла успешно два круга на Australian Open. Сейчас она ведёт с брейком в третьем сете матча против Лорен Дэвис — 4:6, 6:4, 3:2.

4:45. Ещё два женских матча сейчас начинаются одновременно. Чешское дерби Шафаржова — Плишкова и встреча Саснович — Гарсия.

4:40. С зеркальным счётом 6:4 выиграла второй сет Симона Халеп у Лорен Дэвис. Всё решится в 3-м сете.

4:30. Сегодня уже определилась первая победительница. Это американка Мэдисон Кис, которая уверенно справилась с румынкой Богдан в двух сетах. Дальше ей играть с победительницей пары Саснович — Гарсия.

4:25. Кстати, на днях, в эксклюзивном интервью «Чемпионату» Матс Виландер тепло отозвался о молодых российских теннисистах.

«Рублёв, Медведев и Хачанов – игроки, которых давно ждали» Матс Виландер в эксклюзивном интервью «Чемпионату» о шансах Шараповой попасть в топ, перспективах Касаткиной, Рублёва, Хачанова, Медведева.

4:20. Продолжаем рубрику «Не стареют душой ветераны». Чемпионы турниров «Большого шлема» из Швеции Томас Юханссон и Матс Виландер — снова на корте.

4:05. Готовясь к сегодняшнему противостоянию Шарапова — Кербер, можете пока почитать большое интервью россиянки по итогам двух стартовых матчей.

Шарапова: в этом году я транспортировалась в телевизор Мария Шарапова поделилась впечатлениями от первых матчей в Мельбурне и рассказала о своей жизни вне корта.

3:55. А между тем, теннисная дюймовочка Лорен Дэвис выиграла стартовый сет у первой ракетки мира Симоны Халеп — 6:4. В матче на другом корте ещё одна американка, Мэдисон Кис, ведёт у румынки Богдан — 6:3, 2:1.

3:50. Мама братьев Маррей — Джуди Маррей — говорит о том, что тает от жары. А вот её папа, то есть дедушка теннисистов, в родном шотландском Данблейне не смог посмотреть матч Джейми в парном разряде, поскольку его спутниковую тарелку занесло снегом.

3:40. А теперь немножко рубрики «Метаморфозы рейтинга». Француженка Кристина Младенович последний свой матч выиграла 2 августа у Татьяны Марии на турнире в Вашингтоне, после чего проиграла подряд 12 одиночных поединков сезона-2017. В новом году она проиграла в Брисбене, Сиднее и Мельбурне. Так вот, имея серию из 15 поражений, она не только не упала в рейтинге, а может после Australian Open подняться на рекордное для себя 9-е место, поскольку многие из её преследовательниц тоже уже вне игры.

3:30. Готовимся к главному сегодняшнему противостоянию Кербер — Шарапова. Начало — в 11 часов.

3:25. Бывшая первая ракетка мира и чемпионка Australian Open Виктории Азаренко отмечает День рождения своего сына Лео. Ему исполнился год и 1 месяц.

3:20. Сегодня проходят и матчи турнира Легенд. Знаменитый американец Джон Макинрой не стареет душой — волосы седые, но ракетки не перестаёт швырять. А вот его брат Патрик — само спокойствие.

3:15. Вот как в целом выглядит расписание игрового дня на двух центральных кортах. На них пройдут 10 из 16 сегодняшних одиночных матчей.

3:10. За турниром вместе со всеми следит Даниэла Гантухова, которая не так давно завершила теннисную карьеру.

3:08. С двух женских матчей на центральных кортах начинается программа дня. Везде идёт разминка.

3:00. Приветствуем всех поклонников тенниса! Приглашаем вас последить за всеми перипетиями Australian Open-2018 в нашей онлайн-трансляции. В Мельбурне стартует шестой игровой день первого турнира «Большого шлема» в новом сезоне. Свои матчи проведут Мария Шарапова, Симона Халеп, Роджер Федерер, Новак Джокович и другие. Игровой день начнётся в 03:00 по московскому времени.