Не железный, но всё ещё великий. Надаль уступил первое место Федереру

Надаль остановился на 50 сетах

Надаль проиграл. Эти слова в одном предложении не встречались с января, с Australian Open. Более того, речь не только о матчах, но и о сетах. Начиная с апрельского четвертьфинала Кубка Дэвиса против команды Германии, Рафаэль выиграл 30 партий подряд, а вообще беспроигрышная серия длится с прошлогоднего турнира в Риме и насчитывает 50 сетов! Накануне Надаль обновил рекорд Джона Макинроя, который выиграл 49 партий подряд на одном покрытии (ковре). Благодаря победе над Диего Шварцманом (6:3, 6:4) испанец установил ещё одно достижение, но на этом и остановился. В пятницу его победил Доминик Тим — 7:5, 6:3.

Что случилось с Надалем? Если коротко, то он провёл плохой матч: столько ошибок Рафаэль не допускал очень давно. Но даже плохой матч Надаля на грунте означает борьбу и взаимные шансы. Тим провёл одну из лучших встреч в карьере, он прекрасно действовал в обороне и грамотно выбирал момент для контратаки. Излюбленным ударом в пятницу стал кросс справа под левую руку Надаля, то есть под его форхэнд. Однако Доминик находил для такого удара правильное время и застигал соперника врасплох.

Поцелуй от Младенович

Впрочем, Тим играл не только на контратаках. Он много атаковал и сам в игре на задней линии и превзошёл соперника по чистым ударам навылет в 2,5 раза — 29 против 12. Отметим и блестящую игру у сетки: всего одна неточность за весь матч. Рафаэль боролся, но Тим был просто лучше, и испанцу оставалось надеяться разве что на нервы Доминика, однако австриец сдюжил. Менее месяца назад в Монте-Карло Тим взял у Надаля всего два гейма, а в Мадриде одержал победу. Что поменялось? «Мой настрой на матч. В Монако меня просто размазали по корту, а здесь я вышел на площадку с желанием одержать победу», — отметил австриец.

За Тима весь матч очень сильно переживала его девушка Кристина Младенович (она вместе с Тимя Бабош сыграет в парном финале против Елены Весниной и Екатерины Макаровой), а испанца, помимо родителей, поддерживал весь стадион. На своей пресс-конференции Надаль дал понять, что не стоит делать из этого поражения трагедию. «Да нет никакой драмы. Я выиграл 50 сетов на грунте подряд. Сейчас проиграл. Я не собираюсь что-то особо менять после этого матча. Сегодня я плохо чувствовал мяч, не мог контролировать его полёт». Кстати о полёте. «Как вы теперь полетите в Рим после такой неудачи?» — спросил журналист. «На самолёте», — просто и быстро ответил Надаль. Накануне был похожий момент: «Вы выиграли 50 сетов подряд и установили мировой рекорд. Что для вас это значит?» — «Для меня это значит, что я вышел в четвертьфинал». После игры Тим тепло обнялся и поцеловался со своей девушкой.

Надаль почти всегда проигрывал перед «Ролан Гаррос»

Болельщикам Рафаэля расстраиваться нет смысла. Их любимец — всё равно король грунта, который время от времени проигрывает. Всего в двух случаях Надаль сумел пройти грунтовый сезон без поражений — в 2006 и 2010 годах. Во всех остальных он проигрывал перед «Ролан Гаррос», но при этом завоевал в Париже 10 титулов. В любом случае он подойдёт главным и фактически единственным фаворитом ко второму «Шлему», несмотря на поражение от Тима. Кстати именно Тим нанёс Рафаэлю единственное поражение на песчаных кортах в прошом сезоне, только не в Мадриде, а в Риме. Это не помешало испанцу выиграть все сеты в Париже, в том числе разгромить самого Тима в полуфинале «Ролан Гаррос» — 6:3, 6:4, 6:0.

Надаль снялся с матча против Марина Чилича в четвертьфинале Australian Open из-за травмы бедра. Он пропустил два месяца и американскую хардовую серию, а вернулся в четвертьфинале Кубка Дэвиса Испания — Германия. Надаль принёс своей команде два очка, которые вывели её в полуфинал. А затем Рафаэль начал доминировать уже в индивидуальных турнирах и победил подряд в Монте-Карло и Барселоне. В обоих городах он завоевал 11-е титулы и обновил свой личный рекорд: до него никто не побеждал на одном турнире 10 раз. Теперь есть два соревнования, на которых он выигрывал уже 11 раз.

Победная серия Рафаэля Надаля на грунте: 21 матч (7 на «Ролан Гаррос»-2017, 2 в Кубке Дэвиса-2018, 5 в Монте-Карло, 5 в Барселоне, 2 в Мадриде), 50 сетов.

Выигранные турниры: 2017 — «Ролан Гаррос», 2018 — Монте-Карло, Барселона.

Соперники: Пэр, Хасе, Басилашвили, Баутиста-Агут, Карреньо-Буста, Тим-2, Вавринка, Кольшрайбер, А. Зверев, Бедене, Хачанов, Димитров, Нисикори, Карбальес-Баэна, Гарсия-Лопес, Клижан, Гоффен, Циципас, Монфис, Шварцман.

Федерер без игры вернулся на вершину

Несмотря на все достижения и рекорды, в ближайший понедельник новой первой ракеткой станет Роджер Федерер. Да-да, тот самый Федерер, который не играл с Майами и который не собирается возвращаться на корт до июня. Роджер второй год подряд решил добровольно пропустить всю грунтовую часть сезона, то есть никаких очков защищать ему не надо. Обратная ситуация с Надалем, который выиграл в 2017-м 24 матча из 25. К слову, Рафаэль немного раскритиковал Федерера за пропуск двух месяцев: «Мне трудно представить, что я скажу: «Я не буду играть на траве или на харде». Это не входит в мои планы, но никогда не говори «никогда». Фелисьяно Лопес, будущий директор турнира в Мадриде, тоже заявил, что Роджер должен уважать тур и выступать круглый год.

Что касается Надаля, он прекрасно знал, что ему надо повторять все свои результаты, чтобы остаться на первом месте. В Монте-Карло и Барселоне это удалось, а вот в родном Мадриде он проиграл уже на четвертьфинальной стадии (среди всех крупных грунтовых турниров именно в Мадриде у Рафаэля самый низкий процент побед). Таким образом, 14 мая Федерер вернётся на вершину, но если Надаль выиграет в Риме (где в 2017-м он дошёл до 1/4 финала), то вновь станет сильнейшим теннисистом мира. Интересно, что в марте как раз Роджер не имел права на осечку, тогда как Рафаэль не играл и восстанавливался после травмы. Швейцарец своего прошлогоднего графика не выдержал и уступил в финале Индиан-Уэллса, а затем и в первом матче в Майами. Надаль тоже защитить все очки не сумел.

Количество недель на вершине рейтинга ATP.

1.

2. Пит Сампрас — 286.

3. Иван Лендл — 270.

4. Джимми Коннорс — 268.

5. Новак Джокович — 223.

6.

7. Джон Макинрой — 170.

8. Бьорн Борг — 109.

9. Андре Агасси — 101.

10. Ллейтон Хьюитт — 80. 1. Роджер Федерер — 309 (с учётом недели 14-20 мая).2. Пит Сампрас — 286.3. Иван Лендл — 270.4. Джимми Коннорс — 268.5. Новак Джокович — 223.6. Рафаэль Надаль — 173.7. Джон Макинрой — 170.8. Бьорн Борг — 109.9. Андре Агасси — 101.10. Ллейтон Хьюитт — 80.

Федерер отдыхает в Замбии и ОАЭ

Федерер узнал о возвращении на вершину в Дубае. Роджер принял участие в открытии нового бутика известного производителя часов. Швейцарец является одним из послов этой фирмы наряду с Каролиной Возняцки, Домиником Тимом, Григором Димитровым и другими. А несколько дней назад Роджер в том же городе посетил оперу вместе со своей супругой Миркой и четырьмя детьми.

«Мне нравится в Дубае, здесь очень спокойно и безопасно, всегда отличная погода, хорошие рестораны и прекрасный пляж. Здесь всегда есть чем заняться, много развлечений», — объяснил Роджер, почему решил провести часть своего отпуска в Дубае. В ОАЭ он прилетел из Замбии, где встретился с президентом страны Эдгаром Лунгу. В Замбии действует благотворительный фонд теннисиста, созданный в 2011 году. Федерер посетил школы, которые были взяты благотворительным фондом под патронаж. Фонд швейцарца вложил в повышение качества образования детей в Замбии $ 5,8 млн. Ну а в понедельник Роджер начнёт свою 309-ю неделю на вершине рейтинга ATP.