Второй шаг Шараповой на турнире. Матчи 4-го дня US Open

Россиянки Шарапова, Касаткина, Звонарёва, а также Федерер, Джокович, Чилич, Зверев, Возняцки, Кербер и Остапенко сыграют в 4-й день US Open.

В четверг, 30 августа, на заключительном в сезоне турнире «Большого шлема» – US Open – завершится второй круг. В этот день пройдут 32 матча в нижних половинах сеток у мужчин и у женщин (по 16 в каждом разряде). В числе прочих на корты выйдут и представители топ-10 посева – Каролина Возняцки (2), Роджер Федерер (2), Александр Зверев (4), Анжелика Кербер (4), Петра Квитова (5), Каролин Гарсия (6), Новак Джокович (6), Марин Чилич (7), Давид Гоффен (10) и Елена Остапенко (10). Сыграют в четверг и три россиянки – Дарья Касаткина (11), Мария Шарапова (22) и Вера Звонарёва (Q). Поединок Шараповой с румынкой Сораной Кырстей снова поставили последним запуском в вечерней программе, то есть раним утром по московскому времени. Предлагаем вашему вниманию расписание 14 самых интересных матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.

Медведев – Циципас. Продолжение американских разборок. Матчи 3-го дня US Open Россияне Хачанов, Медведев, Макарова, а также Надаль, дель Потро, Стивенс, Свитолина, Азаренко, сёстры Уильямс сыграют в 3-й день US Open.

US Open. День 4-й. 30 августа, четверг. Начало матчей в 11:00 (18:00 мск, центральный корт – 19:00 мск)



Мужчины. 2-й круг. Сетка



Женщины. 2-й круг. Сетка

Arthur Ashe Stadium

Юханна Ларссон (Швеция) — Анжелика Кербер (Германия, 4)

Arthur Ashe Stadium. 1-й запуск (19:00).

Личные встречи: 0-3 (Даллас-2011, Мадрид-2012, Майами-2018).

Рейтинг: 82-4.

Прогноз букмекеров: 8.00 – 1.07.

Прогноз «Чемпионата»: победа Кербер в двух сетах.

Бенуа Пэр (Франция) — Роджер Федерер (Швейцария, 2)

Arthur Ashe Stadium. 2-й запуск (около 20:30).

Личные встречи: 0-6 (Базель-2012, Australian Open, Рим-2013, Дубай, Базель-2017, Галле-2018).

Рейтинг: 56-2.

Прогноз букмекеров: 11.00 – 1.03.

Прогноз «Чемпионата»: победа Федерера в трёх сетах.



Новак Джокович (Сербия, 6) — Теннис Сандгрен (США)

Arthur Ashe Stadium. 3-й запуск (не ранее 2:00).

Личные встречи: 1-0 (Уимблдон-2018).

Рейтинг: 6-61.

Прогноз букмекеров: 1.02 – 13.25.

Прогноз «Чемпионата»: победа Джоковича в трёх сетах.



Мария Шарапова (Россия, 22) — Сорана Кырстя (Румыния)

Arthur Ashe Stadium. 4-й запуск (около 4:00).

Личные встречи: 1-0 (Пекин-2012).

Рейтинг: 22-51.

Прогноз букмекеров: 1.25 – 3.85.

Прогноз «Чемпионата»: победа Шараповой в трёх сетах.



Текстовая трансляция

Louis Armstrong Stadium

Петра Квитова (Чехия, 5) — Ван Яфань (Китай)

Louis Armstrong Stadium. 1-й запуск (18:00).

Личные встречи: 1-0 (Пекин-2016).

Рейтинг: 5-90.

Прогноз букмекеров: 1.10 – 6.75.

Прогноз «Чемпионата»: победа Квитовой в двух сетах.

Николя Маю (Франция, LL) — Александр Зверев (Германия, 4)

Louis Armstrong Stadium. 2-й запуск (около 19:30).

Личные встречи: 1-0 (Марсель-2017).

Рейтинг: 131-4.

Прогноз букмекеров: 11.25 – 1.03.

Прогноз «Чемпионата»: победа Зверева в трёх сетах.



Леся Цуренко (Украина) — Каролина Возняцки (Дания, 2)

Louis Armstrong Stadium. 5-й запуск (около 4:00).

Личные встречи: 0-1 (Australian Open-2013).

Рейтинг: 36-2.

Прогноз букмекеров: 3.45 – 1.30.

Прогноз «Чемпионата»: победа Возняцки в трёх сетах.

Grandstand

Александра Саснович (Беларусь) — Дарья Касаткина (Россия, 11)

Grandstand. 1-й запуск (18:00).

Личные встречи: 1-3 (Падуя-ITF-2014 – Fed Cup-2016, Цинциннати, Москва-2017).

Рейтинг: 33-11.

Прогноз букмекеров: 2.55 – 1.50.

Прогноз «Чемпионата»: победа Касаткиной в трёх сетах.



Текстовая трансляция



Каролин Гарсия (Франция, 6) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико)

Grandstand. 2-й запуск (около 19:30).

Личные встречи: 0-2/0-3 (Нью-Хэйвен-кв-2013, Дубай-2017, Нью-Хэйвен-2018).

Рейтинг: 6-55.

Прогноз букмекеров: 1.50 – 2.60.

Прогноз «Чемпионата»: победа Гарсии в трёх сетах.

Марин Чилич (Хорватия, 7) — Хуберт Хуркач (Польша, Q)

Grandstand. 4-й запуск (не ранее 0:00).

Личные встречи: 1-0 («Ролан Гаррос»-2018).

Рейтинг: 7-109.

Прогноз букмекеров: 1.09 – 7.00.

Прогноз «Чемпионата»: победа Чилича в трёх сетах.

Court 5

Тэйлор Таунсенд (США) — Елена Остапенко (Латвия, 10)

Court 5. 2-й запуск (около 20:00).

Личные встречи: 0-0/1-0 (Рохэмптон-юн-2013).

Рейтинг: 73-10.

Прогноз букмекеров: 2.85 – 1.40.

Прогноз «Чемпионата»: победа Остапенко в трёх сетах.

Court 10

Михаил Кукушкин (Казахстан) — Чхун Хён (Южная Корея, 23)

Court 10. 1-й запуск (18:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 84-23.

Прогноз букмекеров: 3.30 – 1.30.

Прогноз «Чемпионата»: победа Чхун Хёна в четырёх сетах.



Робин Хасе (Нидерланды) — Давид Гоффен (Бельгия, 10)

Court 10. 3-й запуск (около 21:30).

Личные встречи: 1-5 (Гштаад-2017 – Майами-2013, Доха, Роттердам-2017, Мадрид, «Ролан Гаррос»-2018).

Рейтинг: 49-10.

Прогноз букмекеров: 3.90 – 1.25.

Прогноз «Чемпионата»: победа Гоффена в четырёх сетах.

Court 13

Вера Звонарёва (Россия, Q) — Арина Соболенко (Беларусь, 26)

Court 13. 1-й запуск (18:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 133-20.

Прогноз букмекеров: 3.75 – 1.25.

Прогноз «Чемпионата»: победа Соболенко в трёх сетах.



Текстовая трансляция