Медведев – Циципас. Продолжение американских разборок. Матчи 3-го дня US Open

Россияне Хачанов, Медведев, Макарова, а также Надаль, дель Потро, Стивенс, Свитолина, Азаренко, сёстры Уильямс сыграют в 3-й день US Open.

В среду, 29 августа, на заключительном в сезоне турнире «Большого шлема» – US Open – начнётся второй круг. В этот день пройдут 32 матча в верхних половинах сеток у мужчин и у женщин (по 16 в каждом разряде). В числе прочих на корты выйдут и представители топ-10 посева – Рафаэль Надаль (1), Хуан-Мартин дель Потро (3), Слоан Стивенс (3), Кевин Андерсон (5), Элина Свитолина (7), Каролина Плишкова (8), Юлия Гёргес (9) и Доминик Тим (9), а также бывшие первые ракетки мира Гарбинье Мугуруса, Виктория Азаренко, сёстры Уильямс.

Сыграют в среду и трое россиян – Карен Хачанов (27), Даниил Медведев и Екатерина Макарова, причём Медведев вновь сыграет с греком Стефаносом Циципасом, как это было в Майами. Тот матч завершился скандалом между теннисистами, который потом удалось погасить их родителям. Посмотрим, будет ли продолжение ещё на одном американском крупном турнире. Также в среду начнутся соревнования в парном разряде. Предлагаем вашему вниманию расписание 20 самых интересных матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.

Победа Шараповой над Шнидер и жара в Нью-Йорке Шарапова усложнила себе игру со Шнидер, но победила в двух сетах, Касаткина справилась с Бабош, а днём на US Open стояла сильная жара.

US Open. День 3-й. 29 августа, среда. Начало матчей в 11:00 (18:00 мск, центральный корт – 19:00 мск)

Мужчины. 2-й круг. Сетка

Женщины. 2-й круг. Сетка

Arthur Ashe Stadium

Слоан Стивенс (США, 3) — Ангелина Калинина (Украина, Q)

Arthur Ashe Stadium. 1-й запуск (19:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 3-134.

Прогноз букмекеров: 1.04 – 10.00.

Прогноз «Чемпионата»: победа Стивенс в двух сетах.



Энди Маррей (Великобритания, SR) — Фернандо Вердаско (Испания, 31)

Arthur Ashe Stadium. 2-й запуск (около 20:30).

Личные встречи: 13-1/13-2 (Australian Open, Санкт-Петербург – 2007, Дубай, Санкт-Петербург, Париж-2008, Майами, Валенсия, Итоговый турнир – 2009, Уимблдон-2013, «Ролан Гаррос»-2014, Лондон-2015, Париж-2016, Дубай-2017 – Сеговия-ч-2003, Australian Open – 2009).

Рейтинг: 378-31.

Прогноз букмекеров: 1.65 – 2.20.

Прогноз «Чемпионата»: победа Маррея в четырёх сетах.



Серена Уильямс (США, 17) — Карина Виттёфт (Германия)

Arthur Ashe Stadium. 3-й запуск (не ранее 2:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 26-101.

Прогноз букмекеров: 1.05 – 9.25.

Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в двух сетах.



Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Вашек Поспишил (Канада)

Arthur Ashe Stadium. 4-й запуск (около 3:30).

Личные встречи: 1-0 (Пекин-2015).

Рейтинг: 1-88.

Прогноз букмекеров: 1.02 – 12.75.

Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в трёх сетах.

Louis Armstrong Stadium

Татьяна Мария (Германия) — Элина Свитолина (Украина, 7)

Louis Armstrong Stadium. 1-й запуск (18:00).

Личные встречи: 3-2 (Тессендерло-ITF, Бронкс-ITF-2012, Уимблдон-2018 – Тессендерло-ITF-2011, Пекин-2016).

Рейтинг: 67-7.

Прогноз букмекеров: 4.95 – 1.16.

Прогноз «Чемпионата»: победа Свитолиной в двух сетах.

Камила Джорджи (Италия) — Винус Уильямс (США, 16)

Louis Armstrong Stadium. 2-й запуск (не ранее 20:00).

Личные встречи: 0-1 (Australian Open-2015).

Рейтинг: 45-16.

Прогноз букмекеров: 2.15 – 1.65.

Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в трёх сетах.



Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 3) — Денис Кудла (США)

Louis Armstrong Stadium. 3-й запуск (около 21:30).

Личные встречи: 1-0 (Делрей-Бич-2016).

Рейтинг: 3-73.

Прогноз букмекеров: 1.07 – 8.25.

Прогноз «Чемпионата»: победа дель Потро в трёх сетах.



Джек Сок (США, 18) — Николоз Басилашвили (Грузия)

Louis Armstrong Stadium. 4-й запуск (не ранее 2:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 18-37.

Прогноз букмекеров: 1.50 – 2.55.

Прогноз «Чемпионата»: победа Сока в четырёх сетах.

Гарбинье Мугуруса (Испания, 12) — Каролина Мухова (Чехия, Q)

Louis Armstrong Stadium. 5-й запуск (около 4:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 12-202.

Прогноз букмекеров: 1.15 – 5.25.

Прогноз «Чемпионата»: победа Мугурусы в двух сетах.

Grandstand

Уго Умбер (Франция, Q) — Стэн Вавринка (Швейцария, WC)

Grandstand. 1-й запуск (18:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 139-101.

Прогноз букмекеров: 6.25 – 1.10.

Прогноз «Чемпионата»: победа Вавринки в трёх сетах.

Юлия Гёргес (Германия, 9) — Екатерина Макарова (Россия)

Grandstand. 2-й запуск (около 20:00).

Личные встречи: 1-3/1-2 (Нью-Хэйвен-2018 – Чемпионат Европы-юн-2005, Australian Open-2015, Вашингтон-2017).

Рейтинг: 9-49.

Прогноз букмекеров: 1.55 – 2.45.

Прогноз «Чемпионата»: победа Гёргес в трёх сетах.

Текстовая трансляция:

Court 5

Ана Богдан (Румыния) — Каролина Плишкова (Чехия, 8)

Court 5. 3-й запуск (около 21:30).

Личные встречи: 0-1 (Бад-Гаштайн-2014).

Рейтинг: 74-8.

Прогноз букмекеров: 3.15 – 1.35.

Прогноз «Чемпионата»: победа Плишковой в двух сетах.

Court 7

Кайя Канепи (Эстония) — Хиль Белен Тайхман (Швейцария, Q)

Court 7. 4-й запуск (около 22:30).

Личные встречи: 1-0 (Падуя-ITF-2016).

Рейтинг: 44-168.

Прогноз букмекеров: 1.25 – 3.90.

Прогноз «Чемпионата»: победа Канепи в двух сетах.

Court 10

Даниил Медведев (Россия) — Стефанос Циципас (Греция, 15)

Court 10. 1-й запуск (18:00).

Личные встречи: 1-0 (Майами-2018).

Рейтинг: 57-15.

Прогноз букмекеров: 2.36 – 1.58.

Прогноз «Чемпионата»: победа Циципаса в пяти сетах.

Текстовая трансляция:

«Мы ожидали этот прорыв. Цель – попасть не только в Милан, но и в Лондон» Стефанос Циципас впервые в карьере пробился в финал турнира ATP. Его мама и тренер Юлия Сальникова рассказала «Чемпионату» об успехе сына.

Court 12

Лоренцо Сонего (Италия, LL) — Карен Хачанов (Россия, 27)

Court 12. 4-й запуск (около 22:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 121-26.

Прогноз букмекеров: 7.00 – 1.09.

Прогноз «Чемпионата»: победа Хачанова в трёх сетах.

Court 13

Вера Лапко (Беларусь) — Элисе Мертенс (Бельгия, 15)

Court 13. 1-й запуск (18:00).

Личные встречи: 0-1 (Лугано-2018).

Рейтинг: 70-15.

Прогноз букмекеров: 3.30 – 1.30.

Прогноз «Чемпионата»: победа Мертенс в трёх сетах.

Клэр Лю (США, WC) — Анастасия Севастова (Латвия, 19)

Court 13. 2-й запуск (около 19:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 158-18.

Прогноз букмекеров: 4.60 – 1.18.

Прогноз «Чемпионата»: победа Севастовой в двух сетах.

Court 17

Виктория Азаренко (Беларусь, WC) — Дарья Гаврилова (Австралия, 25)

Court 17. 1-й запуск (18:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 79-32.

Прогноз букмекеров: 1.45 – 2.70.

Прогноз «Чемпионата»: победа Азаренко в трёх сетах.

Текстовая трансляция:

Доминик Тим (Австрия, 9) — Стив Джонсон (США)

Court 17. 2-й запуск (около 19:30).

Личные встречи: 2-1 (Ницца-2014, «Ролан Гаррос»-2017 – Токио-2017).

Рейтинг: 9-34.

Прогноз букмекеров: 1.55 – 2.35.

Прогноз «Чемпионата»: победа Тима в четырёх сетах.



Жереми Шарди (Франция) — Кевин Андерсон (ЮАР, 5)

Court 17. 3-й запуск (около 21:30).

Личные встречи: 1-2 (Токио-2014 – Хьюстон-2015, Цинциннати-2018).

Рейтинг: 44-5.

Прогноз букмекеров: 3.60 – 1.30.

Прогноз «Чемпионата»: победа Андерсона в четырёх сетах.