Квитова посетила Эрмитаж, а Павлюченкова и Соболенко накормили всех пельменями

А также необычная причёска Векич, секрет позитивного настроения Остапенко и Гавриловой в соцсетях теннисисток из Санкт-Петербурга.

St. Petersburg Ladies Trophy-2019 набрал полные обороты. В четверг стали известны имена всех четвертьфиналисток. Баталии на центральном корте «Сибур-Арены» идут одна краше другой, однако в этом материале мы расскажем о жизни теннисисток вне корта. Благо в Санкт-Петербурге – одном из красивейших городов мира – есть чем заняться, даже суровой русской зимой.

Мария Шарапова освоилась в Эрмитаже, как у себя дома Турнир в Петербурге ещё не стартовал, но благодаря Марии Шараповой уже привлекает внимание. Мария впервые сыграет в городе на Неве.

Британка Кэйти Бултер попала в основную сетку в качестве лаки-лузера благодаря отказу от участия из-за вирусной инфекции Доминики Цибулковой. В один из дней Бултер решила прогуляться рядом со стадионом, в Приморском парке Победы, однако судя по фотографии, её прогулка была недолгой.

Чешская теннисистка с русскими корнями Катержина Синякова была рада вновь оказаться в Санкт-Петербурге. Однако пока ей так и не удалось выиграть в сезоне ни одного матча, в том числе и в городе на Неве.

Также проиграла в первом раунде чемпионка турнира-2017 и прошлогодняя финалистка соревнований Кристина Младенович. Француженка едва сходила на понедельничный гала-ужин, после чего во вторник проиграла Остапенко с фантастическим счётом – 1:6, 6:0, 0:6.

Сама Елена Остапенко прилетела в Россию из Риги. Возможно короткий визит домой после жаркой Австралии помог латвийской теннисистки перенастроиться, с хорошим настроением отправиться на питерский турнир и одержать в итоге первую победу в сезоне.

Приглашённый на турнир стилист сделал очень необычную причёску Донне Векич. Хорватская теннисистка так вдохновилась своим новым обликом, что дошла уже до четвертьфинала.

Дарья Гаврилова сражалась как могла, но в итоге обидно проиграла Марии Шараповой. Однако, отдохнув в отеле, австралийская теннисистка решила, что жизнь не так уж и плоха.

Но и Марии Шараповой уже нет в турнирной сетке. Россиянка шокировала публику, снявшись с турнира из-за травмы плеча. Толпы болельщиков недоумевали, что не увидят больше свою любимицу на корте. Однако Мария осчастливила их, придя на Tennis Talk.

Кстати подобные «народные интервью» стали уже традицией для питерского турнира. Жизнерадостная белоруска Арина Соболенко даже сделала по окончании беседы с болельщиками групповое селфи. Кстати, одним из ведущих был Михаил Южный – любимец питерской публики, недавно завершивший карьеру.

Арина приняла участие и в одном из самых весёлых мастер-классов за время турнира – по изготовлению пельменей. Помогла ей в этом россиянка Анастасия Павлюченкова. В один из редких для себя выходных на турнире девушки «разгрузили голову» дружеским кулинарным поединком, после чего на следующий день одна за другой выиграли свои матчи и вышли в четвертьфиналы. Похоже, они вывели для себя формулу успеха.

Морозным утром Екатерина Макарова, Дарья Касаткина и Кики Бертенс в сопровождении вице-президент ФТР Алексей Селиваненко посетили Меншиковский дворец на Васильевском острове. Это первое каменное здание Санкт-Петербурга, построенное для сподвижника Петра I Александра Даниловича Меншикова. Эта экскурсия тоже стала для её участниц счастливой. Касаткина и Бертенс сыграют в пятницу в четвертьфиналах, а Макарова уже пробилась в полуфинал парного разряда вместе с Маргаритой Гаспарян.

Екатерина Макарова, Дарья Касаткина и Кики Бертенс посетили Меншиковский дворец на Васильевском острове. Фото: lt.formulatx.com

Кстати, Дарья Касаткина осталась единственной теннисисткой, которая, не сыграв ни матча, прошла в четвертьфинал. Первый круг россиянка пропустила как высоко сеяная, а с поединка второго раунда её соперница Шарапова снялась из-за травмы. Дарья не перестаёт удивляться: «Здесь каждый день праздник».

Позже всех на турнир прилетела действующая чемпионка Петра Квитова – только вечером вторника. Но у неё была уважительная причина. Чешская теннисистка дошла до финала Australian Open. Новая вторая ракетка мира не стала тянуть с подготовкой, а вышла на корт уже в среду и решительно обыграла Викторию Азаренко.

Как оказалось, Петра мечтала посетить Эрмитаж и осуществила свою мечту в четверг.