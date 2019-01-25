Мария Шарапова освоилась в Эрмитаже, как у себя дома

Турнир в Петербурге ещё не стартовал, но благодаря Марии Шараповой уже привлекает внимание. Мария впервые сыграет в городе на Неве.

Мария Шарапова сменила несколько часовых поясов и вчера вечером из жаркого Мельбурна прибыла в морозный Санкт-Петербург. Вторая половина января в Северной столице получается очень холодной, в некоторые дни столбик термометра опускался и до минуса двадцати градусов. Турнир St. Petersburg Ladies Trophy стартует в понедельник, но Мария решила приехать заранее и впервые за долгие годы прочувствовать все прелести русской зимы. Свой первый в жизни визит в Петербург Мария начала с посещения Эрмитажа.

Марию ждали давно

Не секрет, что Шарапова уже давно больше, чем просто теннисистка, а настоящий бренд, который пользуется огромной популярностью и может собирать стадионы. В 2017-м Мария приехала в Москву на «ВТБ Кубок Кремля», и это было грандиозно, хотя само выступление вышло неудачным. Памятуя об этом, летний Moscow River Cup тоже пытался договориться с Шараповой о приезде, но переговоры не увенчались успехом.

Москва соскучилась по тебе, Мария! Мария Шарапова проводит отпуск в компании своего молодого человека, но многие ждут её на Кубке Кремля. Может быть, всё-таки стоит приехать?

Чуть более настойчивыми оказались организаторы St. Petersburg Ladies Trophy. В 2017-м Мария могла приехать в Петербург в качестве почётной гостьи, но тогда приезду помешала дисквалификация. Согласно правилам, игрок, отбывающий дисквалификацию, не имеет права посещать соревнования под эгидой WTA и ITF при любых обстоятельствах и в любом качестве. Год спустя тоже велись переговоры, но у команды Марии не получилось состыковать расписание. В 2019-м все препятствия были преодолены, и Шарапова наконец-то сыграет.

Генеральный директор турнира Александр Медведев заявил, что турнир не испытал никаких проблем в работе с Марией и представителями её команды. «Хочу отметить, что бытующее мнение о её капризности и высокомерии оказалось очень далёким от реальности. Очень конструктивный, доброжелательный подход. В своём интервью она сказала, что мечтает приехать в Санкт-Петербург, где, оказывается, ни разу в жизни не была».

Исполнительный директор соревнований Наталия Камельзон рассказала о деталях приезда на турнир экс первой ракетки мира.«Мария приедет с командой из четырёх человек. Полный комплект тренеров и физиотерапевт. Также с ней приедет её мама».

Н. Камельзон: вместе с Шараповой в Санкт-Петербург приедет её мама

Экскурсия в Эрмитаже

Сегодня Мария включила «Tourist Mode» и весь день провела в разъездах по городу. Мороз не повлиял на энтузиазм теннисистки, и Шарапова с неподдельным интересом изучала красоты Петербурга. Свои впечатления она публиковала в «Инстаграме» – за день Мария записала около двадцати «сториз», содержание которых мы перескажем чуть ниже. Шарапова – большой ценитель искусства, и главным событием дня для неё стал поход в Эрмитаж.

Хедлайнеру приготовили вкусный русский завтрак – блинчики с красной икрой. Ещё мы узнали, что сейчас Шарапова читает книгу Марины Абрамович «Пройти сквозь стены».После завтрака Мария восхищалась красотой Исаакиевского собора, а затем выложила фото с видом на Зимний дворец с противоположного берега Невы. Что касается экскурсии в Эрмитаже, то Марию очень впечатлил Зимний дворец, и в особенности Большой Тронный зал, где восседала Екатерина II.

Вероятно, сходить в Эрмитаж Марии посоветовала мама, которая с детства привила дочери любовь к искусству. «У нас сегодня очень красивая экскурсия в Эрмитаже. Я помню, как несколько лет назад мама рассказывала мне о Санкт-Петербурге. Она провела здесь несколько дней, и у неё была очень насыщенная программа. У мамы остались самые лучшие впечатления».

Также Марию не оставила равнодушной картина Рембрандта «Даная», написанная по мотивам древнегреческого мифа. В 1985 году картина едва не погибла от безумной выходки злоумышленника. Мария не скрывала своих эмоций и делилась ими со своими подписчиками. В какой-то момент она почувствовала себя героиней романа «Война и мир» Наташей Ростовой, и грациозно перемещалась из одного зала в другой.

«Предпочитая минималистскую эстетику (окей, кроме ботинок), я должна сказать, что Эрмитаж – это нечто исключительное. Сложносочинённые золотые люстры, статуи из мрамора и саркастические работы голландских мастеров. Я должна прийти сюда снова, причём очень скоро!»– написала восхищённая Шарапова по итогам визита в Императорскую резиденцию.

Почему Шарапову ждут в России?

Во-первых, она большая чемпионка, а среди действующих российских спортсменов не так просто найти человека, с сопоставимыми карьерными достижениями и регалиями. Мария – противоречивый сплав русского и западного мира. С одной стороны, она смогла стать олицетворением русского стиля, но с другой, покорить Запад с совершенно другими, порой противоположными российским стандартами и ценностями. Она подобно голливудским актёрам, рок-музыкантам вышла за пределы национальности, став достоянием всего мирового сообщества.

Мария – это бренд с многолетней историей. В глубине души даже многие злопыхатели ждут её возвращения на корт: ждут её поражений и слёз, но ждут. Другие ждут её триумфа. Для тенниса лучше, чтобы она играла. И это не скрывают даже те люди, которые должны оставаться независимыми, не афишировать своего мнения, как например, президент WTA Саймон. Именно такие трендсеттеры как Шарапова делают теннис более популярным и прибыльным. Подобно атлантам и кариатидам они являются основной опорой этого вида спорта. В чём-то подражая им, молодые Марии и Роджеры по всему миру с надеждой хотя бы на малую толику приблизиться к своим кумирам, бегут на тренировки и побеждают себя.