«Я не путешествую, если только это не отпуск». Теннисный сезон закрыт!

Теннисный сезон фактически завершён. Многие спортсмены сейчас расслабляются в долгожданном отпуске, ну а кто-то уже начал предсезонку. Посмотрим, что происходит в соцсетях у теннисистов.

«Кубок Дэвиса – больше, чем деньги». Зверев объявил турниру бойкот Но это не помешало Александру в те же сроки отправиться в коммерческое турне по Южной Америке с Роджером Федерером.

Роджер Федерер и Александр Зверев продолжают грандиозное турне по Латинской Америке. Теннисисты уже сыграли выставочные матчи в Сантьяго (Чили) и Буэнос-Айресе (Аргентина). Встречу в Боготе (Колумбия) пришлось отменить из-за массовых антиправительственных протестов и беспорядков. В городе был введён комендантский час. И уже следом в Мехико (Мексика) был установлен новый мировой рекорд посещаемости теннисных матчей – 42 517 зрителей. Завершиться турне должно в Кито (Эквадор).

21-летний Стефанос Циципас после триумфально завершившегося для него Итогового чемпионата ATP в Лондоне не поехал на родину в Грецию пожинать плоды свалившейся на него славы, а резко изменил направление своих перемещений. Вместо жаркого юга он отправился на холодный север – любоваться ледяной красотой Исландии. Заодно и познакомился с местными жителями, ничем не уступающими могучему Тору – грозными снаружи, но с большим и чистым сердцем.

Канадка Эжени Бушар провела короткую видеоэкскурсию по Майами.

Фанни Штолляр в шутливой форме откликнулась на этот ролик Бушар словами «Продано. Только что забронировала рейс в Майами». Венгерская теннисистка после двух турниров ITF в Канаде и США сыграла на челленджере в Хьюстоне, заскочила на денёк в Лас-Вегас и отправилась во Флориду – готовиться к новым соревнованиям.

Четвёртая ракетка мира Симона Халеп решила провести короткий отпуск в Париже. И хотя в Городе влюблённых сейчас морозно, настроение у двукратной чемпионки турниров «Большого шлема» отличное.

Американка Слоан Стивенс отдыхает на Мауи – втором по величине остров Гавайского архипелага. Чемпионка US Open-2017 счастлива, что можно спокойно отдохнуть на пляже: «Я действительно не путешествую, если только это не отпуск».

Продолжает принимать солнечные ванны и Виктория Азаренко.

Пляжному отдыху полностью посвящает своё время чешская теннисистка Каролина Плишкова.

В родной Хорватии находится сейчас Донна Векич, завершившая сезон на рекордном для себя 19-м месте в рейтинг-листе WTA. Пляжный сезон окончен, но морской воздух благотворно влияет на здоровье и настроение.

Мария Шарапова продолжила путешествие по экзотической Африке. После Ботсваны она посетила Руанду. На корт россиянка выйдет уже совсем скоро. В декабре у неё запланированы выставочные матчи в Абу-Даби и на Гавайях, а начнёт она новый сезон на турнире в Брисбене.

Продолжается отпуск и у ещё одной россиянки – Анны Калинской. После Дубая и Амстердама 20-летняя теннисистка отправилась в Италию, где побывала у знаменитого Миланского собора.

Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова уже вовсю проводит предсезонную подготовку в академии Патрика Муратоглу во Франции.

Испанка Гарбинье Мугуруса активно провела отпуск в Танзании – поднялась на высочайшую вершину Африки Килиманджаро (5895 м), побывала на архипелаге Занзибар, а затем отправилась проводить предсезонку в Женеву. В новом году испанскую теннисистку снова будет тренировать Кончита Мартинес.

Проходит предсезонка и у бывшей первой ракетки мира Каролины Возняцки. Датская теннисистка проводит время в тренажёрном зале в Монте-Карло.

В Монте-Карло сейчас находится и Наталья Вихлянцева.