«Кубок Дэвиса – больше, чем деньги». Зверев объявил турниру бойкот

Но это не помешало Александру в те же сроки отправиться в коммерческое турне по Южной Америке с Роджером Федерером.

Кубок Дэвиса или Кубок Пике?

В Мадриде разыгрывается первый Кубок Дэвиса в принципиально новом формате, но некоторые теннисисты предпочли не принимать в нём участия. Понять их можно – это совсем не тот турнир, что существовал больше 100 лет. Изменения, проведённые при активном участии футболиста «Барселоны» Жерара Пике, настолько радикальны, что противники нового кубка нередко называют его не Кубком Дэвиса, а Кубком Пике. 18 сборных в одном городе вместо двух, встречающихся в финале, сопутствующее этому исчезновение домашних и выездных матчей, за исключением квалификационной стадии, множество игр одновременно – все эти сборные должны определить чемпиона за одну неделю. Привело это и к урезанию формата противостояний – вместо пяти матчей теперь три, и состоит каждый из них из трёх сетов, а не из пяти, как раньше.

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Конечно, подобные перемены вполне в духе времени. Ещё Рэй Брэдбери в начале 50-х в своём великолепном романе «451° по Фаренгейту» предсказывал, что всё в мире будет становиться быстрее, проще и короче. Краткие пересказы вместо полноценных книг, развлекательные передачи по телевидению вместо образовательных и познавательных, поездки на машинах на огромных скоростях, вместо того чтобы любоваться видом из окна… Похожую картину во многом можно видеть уже сейчас. Ритм жизни всё ускоряется, особенно в мегаполисах, телевидение почти утратило образовательную функцию, «Твиттер» приучил писать короткие сообщения и так далее. И изменения в различных видах спорта направлены на сокращение длительности матчей плюс повышение зрелищности. Тем не менее принять отказ от вековых традиций и превращение Кубка Дэвиса в совершенно другой турнир непросто, и даже среди приехавших играть за свои сборные теннисистов много недовольных.

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Зверев объявил бойкот и улетел в коммерческое турне

Александр Зверев объявил турниру настоящий бойкот, хотя, казалось бы, молодые игроки должны быть более открыты подобным радикальным переменам. «Я много раз уже говорил это. Не думаю, что нынешний формат — это Кубок Дэвиса. Кубок Дэвиса — историческое соревнование в теннисе, ему больше 100 лет. Кубок Дэвиса — это домашние и выездные матчи, атмосфера трёхдневных встреч и тяжёлых пятисетовых игр. Вот что для меня Кубок Дэвиса, а не играть одну неделю в одном зале и за неделю всё решить. Это не Кубок Дэвиса. В Кубке Дэвиса можно отправиться в Южную Америку, Австралию, как делал я в привычном формате. Надеюсь, люди поймут, что Кубок Дэвиса — это больше, чем деньги и всё то, что нам сейчас предлагают. Это история, это история тенниса», — сказал немец. Кстати, в домашнем квалификационном матче с Венгрией в феврале этого года Зверев играл и одержал две победы.

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И всё было бы нормально, если бы Зверев вместо Кубка Дэвиса не полетел в Америку на коммерческое турне с Роджером Федерером. Сам швейцарец тоже заранее отказался от участия в новом турнире; впрочем, после победы в Кубке Дэвиса – 2014 он сыграл за сборную лишь раз, в плей-офф 2015 года, так что здесь дело не только в изменении формата. Да, Федерер отмечал, что новый турнир не для него, а для молодых игроков, но в его возрасте в любом случае разумно беречь силы, а не играть дополнительные матчи в пятисетовом формате (по прежним правилам) или несколько матчей подряд в сжатые сроки (по новым правилам). Не стоит забывать, что Роджеру уже 38 лет и в туре считаное число игроков старше его.

Федерер обменялся победами со Зверевым

При этом швейцарец не высказывался по поводу финансовой составляющей нового Кубка Дэвиса (напомню, что было обещано вложить $ 3 млрд за 25 лет – по 120 млн в год). А вот такие фразы Зверева привели к критике в его адрес. Гало Бланко, бывший тренер Карена Хачанова и один из организаторов обновлённого Кубка Дэвиса, упрекнул немца в непоследовательности.

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«Зверев говорит о деньгах, но сам отправляется в Южную Америку, чтобы заработать в не самых благополучных странах. В это же время Германия сыграет в Кубке Дэвиса. Ему стоит объясниться. На его месте я чувствовал бы себя плохо», — отметил Бланко.

Что касается турне, то оно включает в себя выступления в пяти городах и странах. Пока Федерер и Зверев сыграли в Сантьяго (Чили) и Буэнос-Айресе (Аргентина), обменявшись победами. Поединок в Чили остался за Роджером, а в Аргентине верх взял Александр. Скорее всего, общий счёт будет 3-2 и всё решится в пятом матче. Три оставшихся матча пройдут в Боготе (Колумбия), Мехико (Мексика) и Кито (Эквадор). Кстати, как минимум в Аргентине против Федерера должен был играть не Зверев, а Хуан-Мартин дель Потро, но он отказался от участия, поскольку не успел набрать форму после травмы колена и опасается получить новое повреждение.