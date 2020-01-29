Курникова и Иглесиас ждут третьего ребёнка. Сохранять эту беременность в тайне не стали

Первая русская суперзвезда в женском теннисе

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде россиянка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас ждут третьего ребёнка. У пары уже есть двое детей – близнецы Люси и Николас, родившиеся в декабре 2017 года. Интересно, что ту беременность Анны держали в тайне, и о том, что она стала мамой, стало известно лишь постфактум. На этот раз информация о беременности стала достоянием общественности заранее.

Несмотря на отсутствие титулов WTA в одиночном разряде, Анна в конце 90-х была одной из самых популярных теннисисток не только в России, но и в мире. У Курниковой было 4 проигранных финала в одиночке, 16 титулов в паре, в том числе по два на Australian Open и на Итоговом чемпионате WTA, ещё был 4-й круг US Open в 15 лет и полуфинал Уимблдона в 16. Но в первую очередь популярность россиянки обеспечили не результаты на теннисных кортах, а её внешность. В Анну были влюблены многие теннисные болельщики и многие будущие теннисисты. В этом признавался, к примеру, южноафриканец Кевин Андерсон. «Первая влюблённость в знаменитость? Это клише, но, пожалуй, как и все в то время, я был влюблён в Курникову».

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«Он мужская версия меня, а я – женская версия его»

Анна и Энрике вместе с 2001 года. До того Курникова встречалась с русскими хоккеистами, Сергеем Фёдоровым и Павлом Буре. Несмотря на столь долгий срок отношений и наличие детей, свадьбы у них не было. Оба объясняли это похожим образом. «Я очень довольна нашими отношениями с Энрике, это всё, что имеет значение. Брак для меня неважен. Я верю в открытость и доверие друг к другу, а также в полное уважение. Мы вместе много лет. Он мужская версия меня, а я — женская версия его», — говорила Курникова. Иглесиас высказывался так: «Я никогда не думал, что свадьба всё изменит. Может, дело в том, что мои родители развелись, но я не думаю, что любят кого-то из-за клочка бумаги».

Став мамой, Анна полностью погрузилась в семейные дела. Светлана Кузнецова вспоминала о том, как была в гостях у Курниковой после рождения близнецов и видела, что Анна сама делает всё по дому. Особенно Светлане запомнился совместный поход с Анной на местный рынок (живёт Курникова в Майами-Бич во Флориде) и то, как она сама выбирала там помидоры. Многие люди с её уровнем возможностей и известности действительно не занимаются всеми домашними делами самостоятельно, предпочитая перекладывать их на наёмных работников.

Секретные материалы Анны Курниковой. Россиянка тайно стала мамой В рубрике «Красота дня» неожиданно появилась та, которую называли эталоном русской красоты на стыке веков – Анна Курникова.

Теперь близнецы немного подросли, так что, наверное, самое время для ещё одного ребёнка. Сообщается, что 38-летняя Курникова родит уже в марте. И, возможно, это будет не последний ребёнок Анны – она не раз признавалась, что очень любит детей и была бы счастлива иметь большую семью.