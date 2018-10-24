Курникова веселится на концерте Иглесиаса, а Бушар радуется первому снегу

Пока Касаткина ждёт шанса в Сингапуре, Хачанов рассказал, как в детстве познакомился с будущей женой, задавив её на тележке.

Очередной женский теннисный сезон буквально в паре шагов от своего завершения. Не считая соревнований низких категорий, после Итогового чемпионата WTA в Сингапуре останется второй Итоговый, в Чжухае, и финал Кубка федерации между Чехией и США. В мужском туре соревнований осталось немного больше, но и там после турниров в Базеле, Вене и Париже начнутся Итоговые турниры.

В Сингапур, где Итоговый турнир проводится в последний раз, приехали не только его участницы и запасные, но и звёзды прошлых лет. Помимо Билли Джин Кинг на переднем плане на этом групповом фото есть Линдсей Дэвенпорт, Дженнифер Каприати, Мартина Навратилова, Ким Клейстерс, Ива Майоли и Моника Селеш.

Конечно, без группового фото участниц соревнований в одиночном разряде тоже не обошлось. Слева направо: Кики Бертенс, заменившая Симону Халеп, Каролина Плишкова, Анжелика Кербер, Элина Свитолина, Слоан Стивенс, Петра Квитова, Наоми Осака и Каролина Возняцки.

На самом турнире впервые с 2003 года, когда появился групповой этап, в первых четырёх матчах теннисистки с более высоким рейтингом потерпели поражения. Кстати, первой сеяной стала Кербер, которая опередила Возняцки за счёт вычета очков за прошлогодний Итоговый турнир. Каролина тогда стала чемпионкой, а Анжелика не квалифицировалась на соревнования.

Возняцки уже реабилитировалась за проигрыш в стартовом матче, одержав тяжёлую победу над Петрой Квитовой.

А у чешки дела в концовке сезона идут совсем неважно. Она проигрывала на ранних стадиях осенних турниров, и в Сингапуре уступила в обоих проведённых поединках. Тем не менее шансы на выход в полуфинал она ещё сохраняет.

Стивенс, дебютирующая на Итоговом чемпионате, взяла верх над чемпионкой US Open – Осакой. Сама Слоан выиграла Открытый чемпионат США в прошлом году, а в этом сезоне стала финалисткой «Ролан Гаррос».

Лучше всех в Сингапуре пока играет Элина Свитолина. Украинская теннисистка одержала уже две победы и хотя ещё не гарантировала себе выход в полуфинал, но очень близка к этому. Ей достаточно взять один сет у Возняцки, чтобы стать участницей плей-офф.

Из российских теннисисток в Сингапур отправилась Дарья Касаткина, но в статусе первой запасной. Произошло это благодаря подъёму Дарьи на 10-ю строчку после победы на Кубке Кремля и отказу Халеп от выступления на Итоговом чемпионате. Кроме того, в связи с вычетом очков сразу за оба прошлогодних итоговых турнира Касаткина поднялась в топ-10 и в рейтинге 52 недель. А на следующей неделе она сможет сыграть в Чжухае, на втором по значимости Итоговом.

Екатерина Макарова, ставшая по ходу этого сезона первой ракеткой мира вместе с Еленой Весниной, в парном рейтинге 52 недель занимает пятую строчку, но в Сингапур она не попала. При отборе на Итоговый в парном разряде учитываются только очки, набранные в команде, а значимую часть своих рейтинговых баллов Макарова заработала в паре с Весниной. Наиболее успешное сотрудничество во второй половине сезоне у неё получилось с Люцией Градецкой, но в чемпионской гонке их дуэт занял только 12-е место. Зато у Екатерины есть больше времени на отдых перед подготовкой к новому сезону.

Веснина, будем надеяться, вернётся в тур ближе к концу следующего сезона, и они вместе с Макаровой ещё сыграют на Олимпиаде в Токио в 2020 году. А пока Елена готовится стать мамой.

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Не стала откладывать возвращение домой и Симона Халеп, улетевшая в Румынию почти сразу после отказа от выступления в Сингапуре. Кстати, Симона гарантированно завершит сезон первой ракеткой мира, хотя Анжелика Кербер в случае победы во всех оставшихся матчах турнира будет менее чем в 200 очках позади.

Карен Хачанов после победы на Кубке Кремля и перед тем, как улететь на турнир в Вену, стал гостем программы «Вечерний Ургант». Среди прочего он рассказал о давнем знакомстве со своей женой. «С Вероникой мы знакомы с восьми лет. Любовь детства. Как познакомились? Теннисисты проводят большую часть времени в аэропортах и перелётах. Вероника тогда тоже занималась теннисом — играли в одной группе. Я помню, как она стояла на стойке регистрации, а я был со своим другом. И мы на тележке со всего размаха с криком, хохотом, смехом врезаемся в неё. Вероника разворачивается и спрашивает у мамы: „Что это за идиоты?“ Мама отвечает: „Они с нами летят“. И мы полетели вместе. Вот так завязалась любовь с первого взгляда».