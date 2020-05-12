Калинская рассталась с Кирьосом и оставила загадочное послание

«Ты не плохой парень, ты просто плохой человек», — написала Калинская и тут же стёрла. Что же случилось?

Теннисный тур – та ещё «Санта-Барбара» со своими интригами, страстями, любовными переживаниями. Пока одни спортсмены коротают время на самоизоляции, а другие тренируются, третьи – зализывают раны после неудачного романа. Посмотрим, что происходит в соцсетях у теннисистов.

«Маттео стал показывать отличные результаты, и я решила, что надо его окрутить» Красотка Айла Томлянович рассказала о романтических отношениях с итальянцем Берреттини, а Калинская представила нового друга.

Российская теннисистка Анна Калинская неожиданно объявила в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» о расставании с австралийцем Ником Кирьосом. Анна ответила на вопрос подписчика, встречается ли она с Кирьосом: «Нет! Мы расстались. Мы не друзья. Я понимаю, что здесь есть его фанаты, и это классно, но я не собираюсь разговаривать о нём. Проявите немного уважения и ко мне. Спасибо». Позже Калинская опубликовала своё чёрно-белое фото с короткой загадочной подписью «Ты не плохой парень, ты просто плохой человек». Что же случилось? Впрочем, спустя несколько часов теннисистка поменяла эту надпись на ещё более загадочную: «…энергия вампира» — и закрыла все комментарии.

«Плохой парень» Ник Кирьос тоже опубликовал своё селфи, но никак не прокомментировал расставание с российской красоткой.

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова в хорошем настроении прогулялась по калифорнийским просторам.

Ещё одна бывшая первая ракетка мира Каролина Возняцки готова к купальному сезону.

Американка Винус Уильямс тоже примеряет наряды для водных процедур.

Пляжно-коктейльное настроение у украинки Элины Свитолиной.

Канадская теннисистка Эжени Бушар готова делать селфи в любом месте, даже на кухне на фоне холодильника. Кстати, Федерация тенниса Канады и национальный банк объявили о мерах по поддержке нерейтинговых игроков, которые пострадали из-за отмены турниров. Те, кто занимает места с 100-го по 750-е, получат от $ 10 тыс. до $ 20 тыс. В общей сложности в списки попали 23 человека. Правда, Бушар на эту помощь рассчитывать не сможет. Её не включили в список из-за того, что канадка за карьеру заработала больше $ 2,5 млн.

Уже начавшая тренировки на корте хорватка Донна Векич проводит свой законный выходной под лучами воскресного солнца.

Очень довольна, что теперь можно тренироваться, и немецкая теннисистка Сабина Лисицки.

Радуется возможности заниматься пробежками и фитнесом на открытом воздухе итальянка Камила Джорджи.

Пока работает из дома итальянец Фабио Фоньини. Он должен был ехать в эти дни во Францию на показательный турнир в академии Муратоглу, однако организаторы перенесли соревнования на четыре недели.

Швейцарец Стэн Вавринка после интенсивной тренировки задаётся вопросом, заслужил ли он себе бокал вина.

Сербская теннисистка Ольга Данилович уже тренируется на открытом грунтовом корте.

Отличное настроение у венгерской теннисистки Фанни Штолляр.

А американец Джон Иснер посвятил время на самоизоляции рыбалке и в итоге поймал огромную рыбу.

В заключение отметим, что в начале мая в Германии прошли два показательных турнира после карантина, а также состоялся турнир в Палм-Бич (США). Кроме этого, намечены соревнования в теннисных академиях Муратоглу во Франции, Рафаэля Надаля в Испании и Янко Типсаревича в Сербии, а также турниры в Австрии. Так что теннисная жизнь постепенно начинает просыпаться, и нас ждёт много интересного.