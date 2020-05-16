А тренер Серены Уильямс не стал опровергать слухи о второй беременности американки.

«Попросила его уйти, но Алексис отказался». Почему Серена вспомнила о знакомстве с мужем?

Всё больше теннисистов выходит с карантина на корт. Но одними тренировками игроки не ограничиваются, не забывают они о развлечениях и о личной жизни. Посмотрим, что происходит в соцсетях у спортсменов.

Твинеры, по которым мы скучали. Как прошли первые теннисные турниры после карантина В Германии, США и Беларуси уже идут теннисные соревнования. На очереди – Франция, Испания, Сербия и Австрия.

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Последнее время с 23-кратной чемпионкой турниров «Большого шлема» Сереной Уильямс происходит что-то странное. Всё чаще в её сообщения проскакивают нотки сентиментальности. Так на днях американка вспомнила о знакомстве с будущим мужем – Алексисом Оганяном: «Путешествие началось 5 или 6 лет назад в Риме. Я сидела за столом в ресторане, и он подсел ко мне. Попросила его уйти, но Алексис отказался. Мне показалось, что это судьба. Спросила, любит ли он трюфели, он ответил «да». В конце концов и я сказала ему «да». И вот мы здесь… 5 или 6 лет спустя».

Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте Серены Уильямс.

Чуть позже Серена сделала новую запись в своём «инстаграме», где выложила собственное фото, на котором она запечатлена в период беременности: «Когда я была беременна Олимпией, помню, что нервничала и была в ожидании. Моё сердце — с родителями, которые ждут детей. С теми, которые не знают, к кому обратиться за помощью, готовясь к огромным переменам в жизни, учитывая, что сейчас классы по подготовке будущих родителей закрыты». Интересно – к чему бы это? Поведение теннисистки не могло не породить слухи о второй беременности Уильямс. Журналисты поспешили обратиться к тренеру американки – Патрику Муратоглу. Тот не подтвердил, но и не опроверг эту информацию: «Серена Уильямс беременна во второй раз? Я не знаю. Всё возможно».

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Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте Кристины Младенович.

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В заключение отметим, что в начале мая в Германии прошли два показательных турнира после карантина, начался третий. Также состоялся турнир в Палм-Бич (США). Кроме этого, намечены соревнования в теннисных академиях Муратоглу во Франции, Рафаэля Надаля в Испании и Янко Типсаревича в Сербии, а также турниры в Австрии. Так что теннисная жизнь постепенно начинает просыпаться, и нас ждёт много интересного.