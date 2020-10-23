Трофеи Бориса Беккера проданы за € 750 тыс. Но теннисиста обвиняют, что 4 кубка он утаил

Шестикратному чемпиону турниров «Большого шлема» и бывшей первой ракетке мира Борису Беккеру, три года назад признанному банкротом, грозит до 7 лет тюрьмы за сокрытие различных активов. В частности, бывшего немецкого теннисиста, а ныне известного комментатора обвиняют в том, что он утаил 4 трофея, которые должны были выставить на аукцион ради погашения его долгов.

Финансовое дно Бориса Беккера. Почему знаменитый теннисист стал банкротом Бывшая первая ракетка мира и тренер Джоковича немец Борис Беккер не может расплатиться с долгами и вынужден продавать трофеи на аукционе.

52-летний Беккер предстал перед судом лондонского района Саутворк по обвинению в сокрытии активов и банковских счетов. При этом знаменитый немец не признал себя виновным ни по одному из 28 предъявленных пунктов. В частности, обвинение считает, что Борис скрыл более 1 миллиона фунтов стерлингов на банковских счетах, долю в компании Breaking Data Corp., недвижимость в Великобритании и Германии. Кроме того, Беккера обвиняют в том, что он не отдал для погашения долгов четыре чемпионских кубка, которые он завоевал на Уимблдоне-1985 и 1989, а также на Australian Open – 1991 и 1996.

Заседание продлилось 45 минут, 15 из которых ушло на то, чтобы перечислить все пункты обвинения. При этом прокурор Ребекка Чокли заявила, что позднее бывшему теннисисту могут быть предъявлены новые обвинения. Беккер был отпущен под залог до суда, который состоится в сентябре 2021 года. Адвокат немецкого теннисиста Джонатан Каплан настаивает на том, что его подзащитный сможет доказать свою невиновность: «Он полон решимости оспорить эти обвинения и восстановить свою репутацию».

За свою карьеру в теннисе Борис Беккер выиграл 49 титулов в одиночном разряде, включая 6 на турнирах «Большого шлема», ещё 15 побед он одержал в парном разряде с учётом Олимпиады-1992 в Барселоне. Кроме того, в составе сборной Германии Борис дважды выиграл Кубок Дэвиса (1988, 1989) и Кубок Хопмана – 1995. По данным ATP, Беккер всего заработал $ 25 080 956 призовых. Однако распорядился этим средствами, а также доходами от рекламных контрактов Борис крайне неудачно. Во-первых, он серьёзно вложился в нефтяную промышленность Нигерии и потерпел крах. Во-вторых, его финансовое положение серьёзно подкосили бракоразводные процессы и обязательства перед бывшей моделью Анжелой Ермаковой и их общей дочерью Анной. В-третьих, Борис – известный игрок в покер, а в этой игре бывают как победы, так и финансовые потери.

В итоге в 2017 году Борис Беккер был признан банкротом. По некоторым данным, немец накопил долгов на 56 миллионов евро. И чтобы погасить малую часть его многомиллионной задолженности перед кредиторами, в 2019-м был организован аукцион. На торги были выставлены 82 принадлежащих бывшему теннисисту предмета, включая кубки, призы, медали, часы, значки, экипировку и перстень члена Международного зала теннисной славы. За самую большую сумму, 167 тыс. евро, была продана точная копия серебряного кубка победителя US Open – 1989. Общая выручка с того аукциона составила 750 тыс. евро.

При этом Беккер изначально утверждал, что совершенно не помнит, где находится часть его трофеев, и даже публично выступил перед общественностью с просьбой помочь ему найти потерянные реликвии. Компания, которая занималась организацией аукциона, разыскивала награды по всей Англии и Германии. Один из кубков был найден в доме у матери Бориса. Женщина утверждала, что сын ей этот трофей подарил, но приз всё равно оказался в качестве одного из лотов.