Финансовое дно Бориса Беккера. Почему знаменитый теннисист стал банкротом

Рекорды Беккера и его финансовые траты

Борис Беккер – один из самых знаменитых теннисистов своего поколения. В 1985 году он стал самым юным чемпионом турнира «Большого шлема», выиграв Уимблдон в 17 лет, 7 месяцев и 15 дней. Рекорд на «Шлемах» позже побил Майкл Чанг, которому было на 4 месяца меньше во время триумфа на «Ролан Гаррос» — 1989, а на Уимблдоне рекорд до сих пор принадлежит Беккеру. Всего Борис завоевал шесть титулов на мэйджорах, в том числе три на Уимблдоне, был первой ракеткой мира, выигрывал Кубок Дэвиса и Олимпиаду в парном разряде. Его официальные призовые за карьеру составили $ 25 миллионов.

При этом финансовых потерь у Беккера было немало. Он потратил много миллионов на личную жизнь, в том числе больше 14 на развод с женой в 2001 году. Также бывшей супруге досталась недвижимость – их кондоминиум во Флориде. В мае 2018-го, кстати, немец развёлся второй раз. Кроме того, Борис совершал различные бизнес-вложения (не всегда удачные) и играл в покер (тоже не всегда удачно). В итоге, несмотря на дополнительные доходы от работы аналитиком и комментатором тенниса на телевидении, а также на три года в качестве тренера Новака Джоковича, Беккер столкнулся с ситуацией, когда ему было нечем платить по счетам. Серб, кстати, предлагал ему свою помощь. «Мы в близких отношениях с Борисом и несколько раз виделись в Лондоне во время Уимблдона. Он хорошо знает мою семью, нам есть что вспомнить за время, на протяжении которого мы работали вместе. Он столкнулся с серьёзными



проблемами. Со стороны может показаться, что Борис – не самый лучший парень и семьянин. Я желаю ему всего наилучшего и уже предложил свою помощь».

Борис Беккер. От игровой славы – к тренерской 22 ноября экс-первой ракетке мира и самому юному чемпиону Уимблдона, Борису Беккеру, ныне тренирующему Новака Джоковича, исполняется 47 лет.

Сомнительное предприятие с ЦАР не спасло от банкротства

Главной проблемой немца стал долг банку в размере около $ 14 миллионов. Борис пропустил все сроки возврата в 2015 году, и владелец банка подал на него заявление. В итоге 21 июня 2017-го Беккера признали банкротом «за отсутствием реалистичной возможности погасить долг». Интересно, что через год адвокаты немца пытались доказать, что у него есть дипломатический иммунитет в связи с должностью в ЦАР (Центральной Африканской Республике). Борис вроде бы являлся атташе этой страны по спортивным и культурным вопросам – но министр иностранных дел ЦАР заявил, что Беккер не числится среди их дипломатов, что должности такого атташе у них вообще не существует, а выданный Беккеру паспорт имеет сомнительное происхождение. По словам министра, это паспорт из серии украденных кем-то в 2014 году документов. Кстати, в сентябре этого года немецкого бизнесмена Стефана Велка, предоставившего Борису паспорт ЦАР, задержали по подозрению в мошенничестве.

Беккер использует дипломатический иммунитет для защиты от банкротства

Распродажа на аукционе

Прошедшим летом Беккера вынудили организовать аукцион, на котором было продано немало его вещей, включая кубки за победу на US Open – 1989 и на одном из Уимблдоном. Общий доход составил $ 860 тысяч, чего, разумеется, и близко недостаточно для покрытия долга. А в ноябре стало известно, что немец останется банкротом до 2031 года. Изначально Борис должен был находиться в статуса банкрота на протяжении года, однако власти обнаружили скрытые активы и транзакции бывшего теннисиста на сумму 4,5 млн фунтов. Британская служба по вопросам неплатёжеспособности продлила ограничения для Беккера на 12 лет, уточнив, что таким образом «предотвратит больший ущерб, который Беккер может нанести кредиторам».

Трофеи Беккера, который признан банкротом, продаются на аукционе

Вот так при неграмотном распоряжении средствами, в том числе при их сомнительных вложениях, можно лишиться десятков миллионов долларов (на рекламе и других сопутствующих теннисных доходах Борис наверняка тоже заработал немало). В теннисе Беккер действительно добился многого. Среди свидетельств признания его заслуг – включение в Зал международной теннисной славы, произошедшее в 2003 году, и выбор его имени для названия одной из групп на Итоговом чемпионате ATP в 2017-м.

Беккер получил перстень Зала теннисной славы за вклад в развитие тенниса

Традиция называть группы в честь знаменитых теннисистов появилась в 2015 году, а до того они носили просто буквенные обозначения – A и B. Первыми именные группы получили Илие Настасе и Стэн Смит, вторыми – Иван Лендл и Джон Макинрой, а третьими – Пит Сампрас и Беккер. Кстати, в этом году группы названы в честь Андре Агасси и Бьорна Борга.