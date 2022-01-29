Не хватает Даши! На финале с Надалем в боксе Даниила Медведева главное место будет пустым

Дарья Медведева давно стала главным членом команды чемпиона US Open Даниила Медведева. Она неизменно присутствует на матчах мужа, сидя рядом с тренером Жилем Сервара. Однако на финале с Надалем в боксе Медведева главное место будет пустым. Как же Даша поддерживает Даниила на этом Australian Open?

После полуфинала с Циципасом журналисты долго расспрашивали Даниила Медведева и о скандале, случившемся в матче, когда наш теннисист обрушился на судью за то, что тот не наказывал грека за подсказки с трибун, и о предстоящем поединке с Надалем. Были вопросы и о жене россиянина. Ведь впервые за долгое время Даша не сопровождает Медведева во время турнира. «Да, в этот раз Даша осталась дома. За моими матчами она следит по телевизору и в онлайне. Когда встречался с Феликсом, жена одновременно смотрела матч по телевизору и проверяла счёт в интернете, так как картинка немного запаздывала. Она видела сначала результат, например, 30:0, а потом розыгрыш и удивлялась: «Как же он победит тут, это невозможно!»

Вообще Даниил Медведев и его жена Даша не любят рассказывать подробности своей семейной жизни. Аккаунт жены Медведева в «Инстаграме» скрыт под замком, а теннисист почти не рассказывает о супруге в интервью. Исключением стала публикация в журнале Tatler, где чета Медведевых, например, откровенно поделилась историей своего знакомства. Молодые люди впервые узнали друг о друге, ещё будучи подростками. Даша тоже занималась теннисом, ездила на те же турниры, что и Даниил. «Нам было лет по 12, мы оказались на турнире в Анталье. И вот сидим в кафе прямо над кортами, обедаем — моя мама, тренер, ещё какие-то девочки. Вдруг слышим вой. Звук кидания ракетки, слёзы. Моя мама спрашивает: «Что происходит?». А папа Вероники Кудерметовой начинает смеяться: «Медведев играет. Вы его не знаете?». Мы пошли смотреть. Это был матч на три с половиной часа. Что-то с чем-то. Свечки, розыгрыши по 50 ударов. Даня с самого детства привык бороться до последнего, готов был что угодно делать — криво, косо… Только бы выиграть. И в этом смысле он совсем не изменился», — вспоминала Даша.

Даша Медведева (в девичестве – Чернышкова) успешно занималась теннисом и добиралась до 70-й строчки в юниорском рейтинге ITF. Были планы на участие в юниорском Australian Open, но в 18 лет у неё случились сразу три травмы: «Было больно. Первое время я вообще не брала ракетку в руки и знать об этом ничего не желала», — уточнила Дарья.

Также Медведева рассказала, как знакомые теннисисты отреагировали на новость о том, что Даниил начал за ней ухаживать: «Я ведь знала с детства и Сашу Зверева, и Андрея Рублёва, и девочек многих. Все ко мне подходили и спрашивали: «Ты что, теперь с Даней?». И у него спрашивали, подкалывали. Помню, моя первая тренер пошутила: «Ну, раз сама не заиграла, то хотя бы так. Спокойнее будет», — добавила Даша.

Даша и Даниил долго встречались, а в 2018 году их отношения стали подходить к тому моменту, когда пора было уже делать следующий шаг. У девушки в то время бурно развивалась карьера – после окончания МГИМО Дарья работала на телеканале РБК и в художественной галерее «МастАРТ», а Даниил рвался в топ-20 мирового рейтинга. «Однажды мне предложили на три месяца поехать работать в Китай. Мне всё это было страшно интересно. А у Дани в этот момент начиналась американская серия турниров. Я пришла к нему с вопросом: «Что мы делаем?». Возможно, именно это подтолкнуло его к решительным действиям, и он сделал мне предложение», — рассказывала Дарья.

В итоге 12 сентября 2018 года Даниил и Дарья расписались в Кутузовском ЗАГСе Москвы. А ровно три года спустя, выиграв US Open, Медведев произнёс на корте: «Хотел бы завершить речь на сладкой ноте. Сегодня у нас с супругой третья годовщина свадьбы. Я не знал, что ей подарить, и по ходу турнира даже не мог думать о подарке. Понял, что точно надо побеждать в финале, так как осознал, что времени, чтобы найти подарок, у меня просто нет. Я люблю тебя, Даша! Спасибо тебе».