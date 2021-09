«Я люблю тебя, Даша!» Медведев вместо подарка на годовщину свадьбы просто выиграл US Open

Даниил Медведев со своей женой Дарьей в воскресенье отмечал очередную годовщину свадьбы. Но вместо подарка супруге российский теннисист просто выиграл US Open. Что нужно знать о Дарье Медведевой – главной вдохновительнице нового русского чемпиона турнира «Большого шлема».

В воскресенье, 12 сентября, в Нью-Йорке состоялся исторический финал US Open – 2021, в котором сражались первые два номера мирового рейтинга – Новак Джокович и Даниил Медведев. Россиянин не позволил сопернику выиграть его 21-й «шлем» в карьере и собрать сезонный «Большой шлем». Сам же Даниил с третьей попытки наконец-то выиграл турнир самой престижной категории в теннисе. Теперь Медведев – новый русский чемпион US Open. В 2000 году Нью-Йорк покорил Сафин, и вот сейчас это сделал Медведев. Отметим, что день победы на US Open для Медведева пришёлся на годовщину свадьбы россиянина. Три года назад Даниил и Дарья вступили в законный брак.

В конце своей речи на церемонии награждения Медведев напомнил всем собравшимся о важном событии в своей личной жизни: «Хотел бы завершить речь на сладкой ноте. Сегодня у нас с супругой третья годовщина свадьбы. Я не знал, что ей подарить и по ходу турнира даже не мог думать о подарке. Понял, что точно надо побеждать в финале, так как осознал, что времени, чтобы найти подарок, у меня просто нет. Я люблю тебя, Даша! Спасибо тебе».

Даниил не слишком любит афишировать подробности своей семейной жизни. Аккаунт жены Медведева в «инстаграме» скрыт под замком. Она не даёт интервью и о ней очень мало информации. Тем не менее, мы попытаемся рассказать о главной вдохновительнице Даниила. Познакомился Медведев со своей будущей женой ещё будучи подростком. Даша тоже занималась теннисом, ездила на те же турниры, что и Даниил. Но в 17-18 лет из-за бесконечных травм ей пришлось оставить большой спорт. По словам самого теннисиста, он ужасно рад, что его избранница понимает специфику его профессии: «Даша знает, что мы не можем пойти по магазинам перед игрой, что я могу быть занят с 8 утра до самого вечера. К этому непросто привыкнуть, когда ничего не понимаешь в теннисе, поэтому я рад, что Даша сама прошла через это».

После ухода из спорта Дарья сосредоточилась на учёбе. Она окончила магистратуру МГУ по специальности «история искусства». Однако вместо посещения выставок, галерей и музеев она большую часть времени проводит на трибунах, болея за Даниила. Самым первым турниром, на который Дарья поехала вместе с Медведевым, был Уимблдон-2017, на котором российский теннисист сенсационно обыграл чемпиона турниров «Большого шлема» Стэна Вавринку. А через год, перед американской серией, Медведев сделал Даше предложение. После US Open 12 сентября 2018 года молодые люди расписались в Москве в Кутузовском ЗАГСе. Интересно, что через два дня после свадьбы Даниил уже играл за сборную России в Кубке Дэвисе с белорусами и в итоге принёс победное очко своей команде.

Даниил не скрывает, что Даша его главный духовный наставник, вдохновитель, советник и помощник: «До того, как я сделала Даше предложение, я стоял на 65-м месте в рейтинге, а потом за 10 месяцев выиграл два крупных турнира и вошёл в топ-10. Мы работаем друг на друга. Я зарабатываю, а Даша помогает мне зарабатывать ещё больше». Однажды Даниил рассказал историю, как на турнире в Вашингтоне – 2018 он тренировался с французом Люкой Пуем: «Мы играли на счёт, и, видимо, что-то не пошло у меня в тот день – я проиграл со счётом 0:6. И она сидела на трибуне, смотрела за игрой и всё время говорила: «Ты можешь быть в топ-10, ты можешь играть лучше». Она верила в меня, она всё время говорила, что я смогу, что я должен для этого работать. И вот я в топ-10».

После «Мастерса» в Париже-2020, где Даниил выиграл престижный трофей, прервав серию неудач на старте турниров, Медведева просто «прорвало» и он стал делиться с публикой закулисной стороной своей жизни: «Перед турниром я был не в лучшей форме, играл не очень хорошо. Я искал утешения. Не плакал, а просто жаловался своей жене: боже мой, у меня не тот уровень, у меня даже нет ни одного финала, я так плохо играю. Даша меня выслушивала и успокаивала. И вот пришла такая долгожданная победа!»

Сейчас в Нью-Йорке, Даниил сообщил, что не успел подготовить подарок Даше на годовщину свадьбы, поэтому ему пришлось выиграть трофей. Однако стоит напомнить Медведеву, что лучший подарок – это внимание. И если нет возможность съездить куда-то за покупкой, то можно устроить и романтический сюрприз. Тем более, что у нашего нового чемпиона уже был такой опыт: «Если честно, то я не очень хорошо умею готовить. Весь карантин я провёл с женой, а она – настоящий специалист в этом деле. Даша охотно готовит для меня какие-то блюда. Иногда мы заказываем доставку. Но однажды, после Шанхая, я устроил жене сюрприз и приготовил ей нечто съедобное. Теоретически я могу приготовить мясо и пасту. Но ведь это тоже неплохо. Не так ли?»