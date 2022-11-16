Надаль потерял шансы на выход в плей-офф и 1-е место в рейтинге! Расклады Финала ATP

Во вторник на Итоговом чемпионате ATP в Турине состоялись два матча в Зелёной группе, после которых немного прояснилась турнирная ситуация и уже можно говорить о конкретных раскладах по выходу в плей-офф.

Итоги третьего дня. 15 ноября, вторник

В первом матче дня сошлись неудачники стартового раунда – Рафаэль Надаль и Феликс Оже-Альяссим. Рафу долгие годы тренировал его дядя Тони, однако несколько лет назад он отправил племянника в свободное плавание, а сам себе нашёл нового ученика – канадца Феликса Оже-Альяссима. Феликса давно признали весьма перспективным игроком, он стремительно прогрессировал, в том числе и в рейтинге. Но канадец испытывал большие проблемы в решающих матчах – он никак не мог выиграть первый титул. Оже-Альяссим проиграл восемь финалов подряд. И лишь в этом году к нему пришёл успех – под руководством Тони Надаля он выиграл четыре турнира, в том числе три подряд этой осенью и впервые в карьере отобрался на Итоговый.

Перед матчем Тони Надаль признался, что будет находиться в боксе Феликса Оже-Альяссима: «На «Ролан Гаррос» всё было иначе, это особенное место. Здесь я не буду праздновать какие-либо моменты. Кто бы ни победил, это не будет трагедией. Какая разница, быть там или здесь». Отметим, что до Турина Надаль и Оже-Альяссим встречались дважды – в Мадриде-2019 и на «Ролан Гаррос» — 2022, и в обоих случаях победил Рафаэль.

Матч с Оже-Альяссимом показал, что проблемы, которые Надаль испытывал в поединке с Фритцем, никуда не ушли. Как 36-летний Рафаэль ни старался, он не поспевал временами за своим более молодым соперником. При примерно одинаковых показателях по невынужденным ошибкам Феликс почти в три раза превзошёл соперника по ударам навылет. Особенно помогали канадцу эйсы, которых за матч набралось 15. Оже-Альяссим спас первый же гейм с двух брейк-пойнтов, потом седьмой гейм, а следом с первой же попытки сам добился брейка и подал на сет – 6:3. Во второй партии канадец быстро повёл с брейком – 2:1, следом едва не удвоил преимущество, но испанец отыгрался. Впрочем, и этого запаса Феликсу хватило, чтобы добиться победы – 6:3, 6:4 за 1 час 58 минут.

Так Оже-Альяссим выиграл свой первый матч на Итоговом, а Надаль впервые с 2009 года потерпел четыре поражения подряд. Тогда он уступил в полуфинале «Мастерса» в Париже и проиграл все три групповых поединка на Итоговом. Сейчас испанец проиграл на US Open Фрэнсису Тиафо, в Париже – Томми Полу, а в Турине – Тейлору Фритцу и Феликсу Оже-Альяссиму. Надаль попытался философски отнестись к своему поражению: «Я пережил очень тяжёлые месяцы. И нужно принять то, что завтра я начинаю сезон-2023. Вот и всё. Мне остаётся только работать и делать то, что требуется, чтобы создать себе возможность иметь реальные шансы в 2023-м. Не думаю, что я разучился играть в теннис, быть психологически сильным. Мне просто нужно восстановить все хорошие ощущения и уверенность в себе, и сильный дух, который требуется для того, чтобы играть на том уровне, на котором я хочу играть. Не знаю, выйду ли я на этот уровень. Но у меня нет никаких сомнений, что я готов умереть, чтобы это сделать».

Надаль проиграл два матча, но в тот момент у него ещё оставались шансы зацепиться за плей-офф. Нужно было дождаться исхода второго поединка, в котором встречались теннисисты, уже одержавшие по одной победе – Рууд и Фритц. Причём Рафаэлю была необходима победа Фритца исключительно в двух сетах. Первая же проигранная партия американцем исключала Надаля из числа претендентов на плей-офф. Так оно и случилось. Рууд довольно уверенно начал поединок с Фритцем, с которым ни разу до этого не играл на профессиональном уровне, повёл 3:0 и легко завершил сет в свою пользу – 6:3. Во второй партии норвежец немного засиделся на старте, но смог спастись с трёх брейк-пойнтов – 1:1. А вот когда дело приближалось к тай-брейку, Тейлор при счёте 5:4 реализовал первый же шанс и сравнял счёт по партиям – 6:4 и 1:1. В третьем сете брейков не было, и тай-брейк уже был неизбежен. На нём удачливее оказался Рууд, который и победил – 6:3, 4:6, 7:6 (8:6) за 2 часа 14 минут.

Вот так Надаль ещё до 3-го тура лишился всякой возможности выйти в плей-офф, а это значит, что он не сможет сдвинуть с первой строчки рейтинга ATP 19-летнего Карлоса Алькараса. Испанский вундеркинд будет самым юным лидером мирового рейтинга в истории по итогам года. Ну а Зелёную группу возглавил с двумя победами Каспер Рууд, который досрочно вышел с первого места в плей-офф. А вторую путёвку от этого квартета в четверг разыграют Фритц и Оже-Альяссим в очной встрече.

Зелёная группа. 2-й тур



Оже-Альяссим (Канада, 5) – Надаль (Испания, 1) – 6:3, 6:4.

Рууд (Норвегия, 3) – Фритц (США, 8) – 6:3, 4:6, 7:6.



Подробнее Оже-Альяссим (Канада, 5) – Надаль (Испания, 1) – 6:3, 6:4.Рууд (Норвегия, 3) – Фритц (США, 8) – 6:3, 4:6, 7:6.

Расписание четвёртого дня. Матчи среды, 16 ноября

В среду завершится 2-й тур двумя матчами в Красной группе. Вначале встретятся триумфаторы стартового раунда – Рублёв и Джокович, а затем неудачники первых матчей – Циципас и Медведев. У Андрея и Новака пока небогатая история противостояния. Первый раз они пересеклись на корте ровно год назад, и тогда на групповом этапе Итогового чемпионата ATP – 2021 серб уверенно победил. А вот в финале Белграда-2022 Рублёв взял реванш. Так что пока счёт личных встреч в этой паре – 1-1. А вот у Даниила и Стефаноса история встреч богата не только результатами, но и скандалами. Не раз их поединки заканчивались перепалками, обоюдными обвинениями, а началось всё в самом первом матче на «Мастерсе» в Майами-2018. Тогда победил Медведев, а в Шанхае-2019 россиянин довёл счёт до 5-0. На Итоговом-2019 Стефанос смог размочить счёт – 5-1, и с тех пор теннисисты обменивались победами. Их последний пока поединок – в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати-2022 остался за греком, а счёт тогда стал 7-3 в пользу Медведева. Отметим, что уже в среду при определённых раскладах может появиться как досрочный участник плей-офф, так и первый теннисист, потерявший шансы на выход из группы.

Красная группа. 2-й тур



16:00 мск. Рублёв (Россия, 6) – Джокович (Сербия, 7)

23:00 мск. Циципас (Греция, 2) – Медведев (Россия, 4)



Подробнее – Джокович (Сербия, 7)Циципас (Греция, 2) –

Итоговый чемпионат ATP проходит с 13 по 20 ноября в Турине (Италия). Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».