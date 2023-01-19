Соболенко идёт за «Шлемом» на АО? Похоже, королева двойных разобралась с главной проблемой

Впервые за два сезона Арина Соболенко взяла титул — оформила его на Аделаиде-1. Впервые за эти же два сезона она стартовала не с оглушительного количества двойных ошибок. Уже на АО прилипший к ней ярлык — «королева двойных» — постепенно отлипает. За два раунда в Мельбурне она сделала всего три таких — и все в первом матче с Терезой Мартинцовой. То есть с американкой Шелби Роджерс во втором круге случился долгожданный «сухарь».

А на контрасте с выступлением здесь же, в Австралии, только год назад — это кажется значимым преображением. В 2022-м Арину предала её типично агрессивная подача. Она отдала Кае Юван и Ребекке Петерсон первые раунды Аделаиды, где сенсационно наколотила 39 двойных ошибок: сначала выдала 18, потом — 21. Так Соболенко стала локальным мемом в теннисном мире. И по итогам сезона с отрывом закрепилась на первой строчке антирейтинга, наколотив 428 двойных.

Это раздражало и приводило в уныние саму белоруску. Ведь главное оружие Арины — её же слабость: если схема не работает, контролировать игру сложнее. Причины она видела не в технике подброса, а в психологических нюансах: обычно проблемы с подачей — отражение неустойчивой менталки: «Думаю, что всё дело — здесь, — добавляла она, указывая на свою голову. — Я много думала о своей подаче. Пыталась всё контролировать, но это не так. У меня мышечная память, и мне просто нужно доверять себе, и да, именно это я и сделала», — рассказывала Соболенко.

Арина Соболенко Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Этим в 2022-м её команда, видимо, и занималась. На пресс-конференции Арина рассказала, что конкретно они делали в этом направлении.

«Я сделала, думаю, почти всё, чтобы попытаться исправить подачу. Например, мы пробовали ментальные штучки, технику — пытались дышать по-другому. Я смотрела много видео с моей подачей: например, когда у меня не было с ней проблем или когда были — пыталась понять, в чëм разница. А в конце года мы нашли специалиста, и это помогло. Выяснилось, что подача у меня всегда была так себе. Было много ключевых моментов, когда я допускала двойные или била слишком сильно. А сейчас чувствую себя немного лучше, потому что хотя бы знаю, как она должна выглядеть».

Так что именно в Австралии подача Арины нашла цель — квадрат площадки. Видимо, работа с ментал-коучем, комфортные отношения с заменившим Дмитрия Турсунова Антоном Дубровым дают результат. До решающего матча в Аделаиде она настреляла лишь 15 двойных, а в финале порадовала болельщиков средним для самой же Арины их количеством — семью.

Арина Соболенко Фото: Clive Brunskill/Getty Images

«Я действительно делаю все, что в моих силах, чтобы продвинуться как можно дальше. Я собираюсь выиграть турнир «Большого шлема». Но ты не можешь так говорить. Единственное, могу сказать, что физически, ментально я готова идти дальше по сетке. Надеюсь, сделаю всё возможное на корте и пройду далеко. После титула, конечно, почувствовала немного больше уверенности. Чувствую, что у меня всё «в кармане», и я просто должна это показать».

Кажется, Арина наконец вышла из бестрофейного кризиса. Чемпионство на старте — уже отличный задел для результатов помощнее. Главное — исполнять свои же установки: «сосредоточиться на себе».

«Я пытаюсь контролировать то, что могу, а единственное, что я могу контролировать — это себя, поэтому просто пытаюсь оставаться в таком состоянии».