Рублёв сыграет в 1/4 с Джоковичем, которого уже побеждал! Расписание, расклады, сетки AO

В понедельник на Открытом чемпионате Австралии завершились матчи четвёртого круга, в которых должны были определиться все участники четвертьфиналов. Свои поединки проводили представители нижних половин сеток одиночного разряда. Из россиян до второй недели турнира «Большого шлема» добрались только два игрока – Рублёв и Хачанов. В воскресенье путёвку в 1/4 финала добыл Хачанов, а в понедельник за место в восьмёрке бился Андрей Рублёв.

Итоги восьмого дня. 23 января, понедельник

Матч Андрея Рублёва с 19-летним датчанином Хольгером Руне стал настоящим украшением дня – затяжным, эмоциональным, интригующим. Напомним, в конце прошлого года Руне ворвался в топ-10, выиграл «Мастерс» в Париже, по ходу которого победил подряд пять игроков из десятки сильнейших, включая Рублёва. Конечно, россиянину хотелось взять реванш за то обидное поражение, и это чувствовалось в его настрое на игру. Матч превратился в качели. Рублёв выходил вперёд по сетам – 1-0 и 2-1, но соперник следом сравнивал счёт – 1-1 и 2-2.

Матч перешёл в пятый решающий сет. А там был настоящий триллер. После брейка – 3:1 — датчанин добрался до подачи на матч, но Рублёв ему не позволил поставить точку и вернул подачу – 5:5. А в 12-м гейме Андрей невероятными усилиями отыграл двойной матчбол и перевёл всё на тай-брейк, который играется до 10 очков.

А на тай-брейке пятого сета, когда счёт стал 5:0 в пользу Хольгера, многим показалось, что всё уже решено и путёвка в 1/4 финала у датчанина в кармане. Но не тут-то было. Андрей стал брать очко за очком, сравнял счёт – 7:7 и добрался до матчболов – 9:7. Два он упустил, а с третьего оформил невероятную победу – 11:9. Причём, как мяч смог оказаться на стороне датчанина, Рублёв даже сам и не понял.

Соперник Рублёва по 1/4 финала определялся в поединке австралийца Алекса де Минора с Новаком Джоковичем. Матч у любимца местной публики не задался. Он ничего не смог поделать с 21-кратным чемпионом ТБШ и 9-кратным победителем АО. Новак выиграл в трёх сетах, отдав сопернику всего пять геймов. Теперь Рублёв поборется за путёвку в полуфинал с Джоковичем, но не стоит считать это безнадёжным делом, ведь в прошлом году на турнире в Белграде россиянин на глазах у местной публики выиграл у серба и завоевал титул. Так что Андрей знает, как побеждать Джоковича.

Мужчины. Четвёртый круг (1/8 финала)



Шелтон (США) – Вулф (США) — 6:7, 6:2, 6:7, 7:6, 6:2.

Рублёв (Россия, 5) – Руне (Дания, 9) – 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6.

Пол (США) — Баутиста-Агут (Испания, 24) – 6:2, 4:6, 6:2, 7:5.

Джокович (Сербия, 4) — де Минор (Австралия, 22) – 6:2, 6:1, 6:2.



Подробнее Шелтон (США) – Вулф (США) — 6:7, 6:2, 6:7, 7:6, 6:2.Рублёв (Россия, 5) – Руне (Дания, 9) – 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6.Пол (США) — Баутиста-Агут (Испания, 24) – 6:2, 4:6, 6:2, 7:5.Джокович (Сербия, 4) — де Минор (Австралия, 22) – 6:2, 6:1, 6:2.

У женщин наибольший интерес вызывал матч между олимпийской чемпионкой Токио-2020 Белиндой Бенчич и белоруской Ариной Соболенко. Обе девушки перед АО выиграли турниры WTA-500 в Аделаиде, на первой неделе – Соболенко, на второй – Бенчич, и к очному поединку подошли с сериями из семи побед. Кроме того, нужно отметить, что с Белиндой сейчас работает российский специалист Дмитрий Турсунов, который ранее тренировал Соболенко. Арина включила невероятный темп, использовав своё главное оружие – подачу и мощные удары. У Бенчич же как раз были проблемы с подачей. Она сделала даже больше двойных ошибок за матч, чем Соболенко (8:4), которую ещё недавно называли «королевой двойных ошибок». В итоге Арина Соболенко стала второй белоруской в 1/4 финала после Виктории Азаренко.

Женщины. Четвёртый круг (1/8 финала)



Соболенко (Беларусь, 5) – Бенчич (Швейцария, 12) — 7:5, 6:2.

Векич (Хорватия) – Л. Фрухвиртова (Чехия) — 6:2, 1:6, 6:3.

Линетт (Польша) – Гарсия (Франция, 4) — 7:6, 6:4.

Плишкова (Чехия, 30) – Чжан Шуай (Китай, 23) — 6:0, 6:4.



Подробнее Соболенко (Беларусь, 5) – Бенчич (Швейцария, 12) — 7:5, 6:2.Векич (Хорватия) – Л. Фрухвиртова (Чехия) — 6:2, 1:6, 6:3.Линетт (Польша) – Гарсия (Франция, 4) — 7:6, 6:4.Плишкова (Чехия, 30) – Чжан Шуай (Китай, 23) — 6:0, 6:4.

Расписание девятого дня. Интересные матчи вторника, 24 января

Во вторник состоятся первые четвертьфиналы – в верхних половинах сетки. Карен Хачанов сыграет с обидчиком Даниила Медведева – американцем Себастьяном Кордой. Карен и Себастьян уже устраивали невероятную битву на Уимблдоне-2021. Тогда в пятом сете у них случился фейерверк брейков, и, проявив выдержку и волю, Хачанов добился успеха – 10:8. В другом матче дня сразятся Циципас и Легечка.

Мужчины. 1/4 финала



6:00. Хачанов (Россия, 18) – Корда (США, 29).

12:30. Циципас (Греция, 3) – Легечка (Чехия).



Подробнее 6:00. Хачанов (Россия, 18) – Корда (США, 29).12:30. Циципас (Греция, 3) – Легечка (Чехия).

В верхней части женской сетки остались сразу три чемпионки ТБШ прошлых лет – Азаренко, Рыбакина и Остапенко. Причём белоруска дважды побеждала именно здесь, в Австралии – в 2012 и 2013 годах. За путёвку в полуфинал она сразится Джессикой Пегулой, у которой наивысший номер посева – третий – после схода с дистанции Иги Свёнтек и Онс Жабер. Вторую пару составили Рыбакина и Остапенко.

Женщины. 1/4 финала



4:30. Рыбакина (Казахстан, 22) – Остапенко (Латвия, 17).

11:00. Пегула (США, 3) – Азаренко (Беларусь, 24).



Подробнее 4:30. Рыбакина (Казахстан, 22) – Остапенко (Латвия, 17).11:00. Пегула (США, 3) – Азаренко (Беларусь, 24).

Australian Open проходит с 16 по 29 января в Мельбурне. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».