«Он не должен был перелететь!». Рублёв был в шоке от камбэка и такого подарка на матчболе

«Мне ещё никогда в жизни не удавалось выигрывать подобные матчи. Это первый раз, когда я победил в подобной игре, учитывая то, что это ещё произошло на совершенно особенном для меня турнире — Открытом чемпионате Австралии. Невероятный матч, чтобы выйти в четвертьфинал. Так что это то, что я наверняка запомню на всю свою жизнь. У меня нет слов, я дрожу от счастья», — после победы в четвёртом круге первого в сезоне турнира «Большого шлема» над датским теннисистом Хольгером Руне первая ракетка России Андрей Рублёв не мог сдержать раздирающих его эмоций.

Это и неудивительно, ведь матч за выход в четвертьфинал австралийского мэйджора получился действительно потрясающим. В его ходе Рублёв дважды вёл по партиям (1-0 и 2-1), но 19-летний Руне каждый раз отыгрывался и сравнивал счёт в матче. Переведя игру в пятый сет, датский теннисист предпринял мощное усилие и захватил лидерство с одним брейком (5:2), но Андрей проявил волю и характер, совершив первый, но далеко не последний камбэк в этой партии.

Вернув свою подачу, сделав брейк под ноль, россиянин сумел уравнять положение в партии. Но это был ещё не конец. Следом Рублёву при счёте 5:6 пришлось уходить с двух матчболов на своей подаче, после чего он наконец добрался до чемпионского тай-брейка, победу на котором Андрей точно не забудет до конца своей жизни.

Начало решающего гейма сложилось для 25-летнего россиянина просто катастрофическим образом. Он проиграл пять мячей кряду, буквально за несколько минут умудрившись устроиться на 0:5. Следом разгромные 0:5 превратились в не менее неприятные 3:7, ведь у Руне всё ещё сохранялось преимущество в два мини-брейка. Но тут и начались сумасшедшие качели. Рублёв выиграл шесть мячей подряд, благодаря чему заработал двойной матчбол. Первый из них Хольгер отыграл мощной подачей, а второй роскошным обводящим ударом в пустую часть корта.

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Однако следующие два мяча остались уже за нашим спортсменом! При счёте 9:9 Руне не справился с плотным ударом под заднюю линию, а затем спустя 3 часа 38 минут после начала этого марафона в самый решающий момент матча в ход встречи вмешался трос. После удара Андрея с приёма мяч угодил в него и отскочил на половину датчанина, настолько близко к сетке, что Хольгер даже не предпринял ускорения в попытке спасти розыгрыш.

После такого отскока от троса у датчанина не было ни единого шанса отыграться. Это была настоящая драма для молодого Руне и безумный триумф для более опытного Рублёва. Андрей свалился на корт от нахлынувшего счастья, но уже через несколько секунд приподнялся с харда, чтобы извиниться перед Хольгером за то, как именно сложился последний розыгрыш.

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«Это не американские горки, это больше похоже на приставленный к голове пистолет, на американских горках легче. В пятом сете я уступал с брейком, потом отыгрывал два матчбола и уступал 0:5 и 3:7 на решающем тай-брейке. Когда я ударил на матчболе, то чётко видел, что мяч ударился в трос – на моей стороне. Иногда он подпрыгивает повыше, и ты думаешь, что ещё может перелететь. Но тут он чётко был на моей стороне. Не знаю, как мяч в концовке перевалился на другую сторону. Он не должен был перелететь!» — сказал потрясённый россиянин в интервью на корте.

Сегодня Рублёв 46-й раз за карьеру встречался с игроком топ-10 и одержал 19-ю победу, в результате чего в седьмой раз в жизни вышел в четвертьфинал «Большого шлема». В Мельбурне он это сделал во второй раз. В следующем круге Андрей встретится либо с сербским теннисистом Новаком Джоковичем, либо с австралийцем Алексом де Минором.