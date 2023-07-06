16-летняя Андреева продолжает поход на Уимблдоне! Мирра прошла чемпионку ТБШ

В четверг, 6 июля, на Уимблдоне заканчиваются матчи первого круга и одновременно проходят матчи второго раунда. Такой напряжённый график объясняется тем, что в расписание турнира, как это обычно бывает на лондонском мэйджоре, регулярно вмешивается погода. В женском одиночном разряде свой матч второго круга проводила 16-летняя россиянка Мирра Андреева. Финалистка юниорского Australian Open 2023 года никогда ранее не играла на траве, однако это не помешало ей выиграть все три матча квалификации и пробиться в основную сетку Уимблдона. В первом круге Андреевой, 102-й ракетке мира, досталась китаянка Сиюй Ван, и россиянка в непростом матче одержала верх со счётом 6:4, 3:6, 7:5.

Из-за массовых переносов матчей у Мирры не было дня отдыха перед вторым кругом — изначально планировалось, что матч первого круга юная спортсменка сыграет во вторник, а не в среду. Впрочем, точно в такой же ситуации оказалась сегодняшняя соперница Андреевой. 27-летняя чешка Барбора Крейчикова, посеянная под 10-м номером, уже успела сделать себе имя в теннисном мире. В 2021 году она выиграла «Ролан Гаррос», победив в финале Анастасию Павлюченкову. А вот Уимблдон — самый сложный для неё мэйджор. Крейчикова, бывшая вторая ракетка мира, до этого лишь дважды попадала в основную сетку этого турнира «Большого шлема», и в 2021 году ей пришлось закончить борьбу в четвёртом круге, а год спустя — в третьем.

Что же касается достижений Барборы в текущем сезоне, то главную свою победу она одержала на «тысячнике» в Дохе в феврале. В финале того турнира она уверенно обыграла первую ракетку мира Игу Свёнтек — 6:4, 6:2. Да и на траве в этом году уже успела продемонстрировать хорошую форму. Крейчикова дошла до финала Бирмингема, где проиграла другой экс-чемпионке «Ролан Гаррос» Елене Остапенко. Всего же на счету чешской теннисистки шесть титулов на уровне WTA. Четыре завоёваны на харде, а ещё два — на грунте, что говорит о разнообразии её навыков.

Андрееву не смутил статус соперницы, и она уверенно вошла в игру. Второй гейм, на своей подаче, россиянка взяла под ноль — 1:1. А в третьем гейме у Мирры был брейк-пойнт, но она не использовала его. Следующая возможность взять чужую подачу представилась Андреевой в седьмом гейме. И тут она уже не сплоховала, реализовав второй брейк-пойнт! Поведя 4:3 с брейком, юная теннисистка обеспечила себе стратегическое преимущество в этой партии. На этом Мирра не остановилась и, взяв свою подачу, следом сделала второй брейк, выиграв в итоге сет со счётом 6:3 — с первого же сетбола на приёме.

Таким образом, Андреева, уступавшая 2:3 без брейка, закончила партию четырьмя выигранными геймами подряд. В первом сете, продолжавшемся 39 минут, россиянка допустила восемь невынужденных ошибок, а Крейчикова — 14, то есть почти в два раза больше.

Перед началом второй партии Крейчикова взяла медицинский перерыв — у неё возникли проблемы с левой ногой.

Барбора Крейчикова получает медпомощь в матче с Миррой Андреевой на Уимблдоне-2023 Фото: twitter.com/gasparlanca

По возобновлении игры Андреева быстро под ноль взяла свою подачу, а во втором гейме добилась брейк-пойнта и использовала его — 2:0. Следующие два гейма также остались за нашей звёздочкой, причём чужую подачу она вновь взяла с первого же брейк-пойнта — 4:0. На этом матч и закончился — Крейчикова снялась из-за травмы левой ноги, и Андреева обыграла её за 55 минут — 6:3, 4:0 (отказ).

Вот так Мирра Андреева вышла в третий круг Уимблдона, выиграв пятый матч из пяти на траве (с учётом квалификации). Также сегодня свои встречи второго круга проводят Вероника Кудерметова (12), сражающаяся с чешкой Маркетой Вондроушовой, и Анастасия Потапова (22), играющая с квалифаером Каей Юван из Словакии. Победитель этого противостояния как раз и выйдет на Андрееву. За всеми событиями следите на «Чемпионате».