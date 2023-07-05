Очередная сенсация от Андреевой! Но во втором круге россиянку ждёт чемпионка «Шлема»

Из-за дождя матч первого круга 16-летней Мирры Андреевой сместился на среду, хотя планировался днём ранее. 102-я ракетка мира стала единственной из восьми россиянок, кто преодолел барьер квалификации «Шлема» и вышел в первый круг Уимблдона-2023.

Мирра никогда ранее не выступала на траве, но, несмотря на это, забрала три матча, а в финале квала обыграла немку Тамару Корпач – 7:5, 5:7, 6:2. Её соперницей на старте основы стала китаянка Сиюй Ван, которая ещё не проходила дальше первого круга на травяном «Шлеме». Чемпионка юниорского USO-2018 в 2019-м и в 2021-м была здесь в квалификации, а путь в Лондоне в 2022-м завершился для неё на старте основной сетки. В этом сезоне китаянка открыла для себя траву ещё до ТБШ: сыграла сразу связку турниров – Ноттингем, Бирмингем, Истбурн. На двух последних прошла дебри квалификации, но проиграла Ребекке Марино в первом раунде и Мэдисон Кис – во втором.

Мирра же решила не распыляться и все силы направила на квалификацию: там поочерёдно прошла Росу Мас – 6:3, 6:1. Хлоэ Паке – 6:1, 6:2 и Тамару Корпач в финале – 7:5, 5:7, 6:2.

Также уверенно, но не без проблем, она прошла и 22-летнюю Сиюй Ван, которая навряд ли считалась фавориткой с преимуществом после сенсационных побед молодой оппонентки: всё же на «тысячнике» в Мадриде Мирра выбила сразу хет-трик — прошла Лейлу Фернандес, Беатрис Хаддад-Майю и Магду Линетт; вышла и в третий раунд «Ролан Гаррос», где проиграла Кори Гауфф, но в трёх сетах. Так что уже 102-я в WTА продолжает подниматься – в live-рейтинге 97-я.

На старте девушки обменялись геймами. Несмотря на двойную, Мирра брала своё со второй подачи: например, направляла её в корпус сопернице и затем пробивала в бэкхенда навылет. Но вместе с тем в начале матча страдал и приём: Андреева отправляла мяч либо в аут, либо совсем оставляла подачу Ван без ответа – так, в третьем гейме китаянка заработала первый эйс.

Следом с помощью классной первой уже Мирра отыграла два брейк-пойнта, а срыв китаянки с бэкхенда по линии помог переломить ход гейма и забрать россиянке свою подачу – 2:2. Китаянка диктовала игру, но Мирра отлично передвигалась по задней и, таким образом, вынуждала соперницу ошибаться – та, стремясь быстрее завершить розыгрыш, мазала по длине. При 15-40 с первой же попытки Мирра сделала брейк – Ван пробила в корень сетки после обмена на задней.

Не без нервов Андреева подтвердила брейк: вела 40-0, но едва не отдала гейм, дважды имея «меньше» на своей подаче. Следом Мирра упустила возможность с трёх сетболов закончить первую партию на приёме Сиюй. Так что закрыла сет на своей – китаянка хотела рискованно принять вторую подачу, но пробила в трос – 6:4.

Второй сет начался для Мирры с проблем, но Ван с трёх брейк-пойнтов не смогла забрать гейм на приёме. Две своих подачи девушки играли 22 минуты, тогда как предыдущий сет Андреева забрала за 40.

Третий гейм Ван взяла под ноль и совсем без борьбы. Почти «чистой» подачей ответила и россиянка, сравняв счёт в сете – 2:2. Дальше девушки довольно быстро разыгрывали мяч, почти забыв о долгих ралли. Так, Ван выбила второй ноль подряд на своей. Очередной, уже восьмой брейк-пойнт, Сиюй всё-таки конвертировала в брейк на приёме и вышла вперёд – 4:2. У Мирры пропала первая, барахлил приём – китаянка совсем задавила 16-летнюю россиянку на подаче и агрессивной игрой на задней, завладев преимуществом уже в три гейма – 5:2. О чём говорили 25-12 уже в концовке второй партии по активным розыгрышам за Ван. Китаянка чаще давила и разводила соперницу по углам. И логично завершила второй сет эйсом по центру – 6:3.

Мирра Андреева Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Все решилось в третьем сете, где на старте девушки упорно брали свои подачи, не подпуская друг друга даже к брейк-пойнту. Так они едва не добрались до тай-брейка, который по новым правилам играется до 10 очков. Но в концовке партии активнее заиграла Андреева, а Ван смотрелась в розыгрыше тяжелее, пропала у китаянки и первая. Так что двойной она завершила матч – 7:5. Андреева с победы стартовала в основной сетке Уимблдона. Следующая соперница – чемпионка «Ролан Гаррос» – 2021 Барбора Крейчикова.

Предполагаемый путь россиянки на травяном «Шлеме»:

2-й раунд: Барбора Крейчикова (Чехия);

3-й раунд: Анастасия Потапова (Россия)/Кая Юван (Словения);

4-й раунд: Марта Костюк (Украина)/ Мэдисон Кис (США);

1/4: Арина Соболенко (Беларусь)/Каролина Мухова (Чехия);

1/2: Елена Рыбакина (Казахстан)/ Онс Жабер (Тунис);

Финал: Ига Свёнтек (Польша)/Джессика Пегула (США).