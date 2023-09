Это грандиозно! Вере Звонарёвой сегодня исполнилось 39 лет, и она в полуфинале US Open

На Открытом чемпионате США – 2023 наступила пора решающих стадий. Отношения на корте теннисисты выясняют в различных разрядах. Не стали исключением и соревнования пар. Вчера, 6 сентября, в Нью-Йорке завершился четвертьфинальный поединок в женском парном разряде, в котором на тот момент ещё 38-летняя россиянка Вера Звонарева в дуэте с немкой Лаурой Зигемунд противостояла дуэту Виктория Азаренко — Беатрис Хаддад-Майя. Расскажем, почему этот поединок стал особенно знаковым для нашей теннисистки, которая, кажется, обрела второе дыхание, и вспомним её достижения.

Новое дыхание российской чемпионки

Титулованная российская теннисистка Вера Звонарёва находится в данный момент в лучшей форме за последние годы. Бывшая вторая ракетка мира в одиночном разряде триумфально вернулась на корт после многочисленных травм и играючи разбирается с оппонентками на Открытом чемпионате США. В конце августа стало известно, что россиянка заявилась в парный разряд американского мэйджора с давней партнёршей немкой Лаурой Зигемунд, с которой она уже побеждала на трёх турнирах.

Начало турнира, правда, получилось не самым простым для российско-немецкого дуэта. Стартовую встречу Вера и Лаура забрали только в трёх партиях. Противостояли интернациональному тандему представительницы Бельгии Гретье Миннен и Янина Викмайер. При этом стоит отметить, что в решающей партии Звонарёва и Зигемунд повесили соперницам «баранку». Далее посеянный под 12-м номером дуэт обыграл хозяек кортов Робин Монтгомери и Клерви Нгуну. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.

В четвертьфинале Вере и Лауре противостояла белорусско-бразильская пара Виктория Азаренко — Беатрис Хаддад-Майя. Российско-немецкий тандем отдал первый сет — 5:7, но в дальнейшем переломил ход встречи и вырвал победу — 5:7, 7:5, 6:4. Таким образом, Звонарёва и Зигемунд обеспечили себе право сыграть в полуфинале престижного турнира. За выход в финал они поборются с парой Дженнифер Брэйди/Луиза Стефани. Примечательно, что эту победу прославленная москвичка добыла накануне своего 39-го дня рождения, тем самым преподнеся себе великолепный подарок к празднику.

Стоит отметить, что последних успехов в парном разряде Звонарёва неизменно добивалась именно с Зигемунд. Они вместе выиграли US Open – 2020, затем Лион и Майами в 2022 году и, наконец, отличились в Вашингтоне-2023. После окончания финального поединка американского «пятисотника» собравшиеся зрители приветствовали победительниц стоя.

Выразили уважение и соперницы – интернациональный тандем Алекса Гуарачи (Чили)/Моника Никулеску (Румыния).

«Вы просто лучшие!» — сказала на вручении наград Моника Никулеску.

Поблагодарила Веру за великолепную игру и её напарница. В социальных сетях 35-летняя уроженка Фильдерштадта опубликовала трогательный пост.

«Очень горжусь нашим с Верой прогрессом в течение этой недели. С нетерпением жду продолжения совместных выступлений. Мы прекрасно провели время на корте и за его пределами», — написала Лаура.

Вера Звонарёва и Лаура Зигемунд с титулом в Вашингтоне Фото: Rob Carr/Getty Images

Успехи минувших дней

Вера Звонарёва в WTA-туре уже больше 20 лет. Лучшие годы карьеры теннисистки пришлись на конец нулевых и начало 10-х. В 2010-м россиянка занимала второе место в рейтинге WTA, тогда она дважды добиралась до финала на ТБШ в одиночном разряде (Уимблдон и US Open). Знаменитая москвичка доходила до финалов Итогового чемпионата WTA — 2008, а также завоевала бронзу Олимпиады-2008 в Пекине. Трижды отечественная спортсменка одерживала победы на «Шлемах» в парном разряде (один раз – на Australian Open и дважды – на US Open). В миксте она первенствовала на Уимблдоне и US Open). Всего в активе отечественной спортсменки 12 титулов в одиночном разряде и 13 — в парном.

Прорыв в одиночном разряде в Нью-Йорке

Да, сейчас 3вонарёва далека от прежних позиций в одиночном разряде. С конца 2022 года она находится за пределами топ-300. Россиянка располагается на 677-м месте в мировой табели о рангах. Однако нынешний розыгрыш Открытого чемпионата США получился символичным для Веры. До начала квалификации US Open 2023 года в Звонарёву, мягко говоря, верили немногие, ведь в нынешнем сезоне она так и не смогла выиграть ни одного матча в одиночном разряде в основных сетках турниров WTA. На ТБШ прославленной спортсменке также не везло.

Однако всё изменил любимый для неё Открытый чемпионат США. В первом круге квалификации Звонарёва повесила «баранку» австралийке Форлис, переиграв её со счётом 6:3, 6:0. Затем в не самом лёгком противостоянии Вера заставила зачехлить ракетку представительницу Греции Папамихаил — 7:5, 7:5. В матче за право попасть в основную сетку американского «Шлема» Звонарёва была сильнее представительницы Японии Учижимы (7:5, 6:3). В основе турнира опытная россиянка не совладала с бельгийкой Викмайер уже в первом круге, уступив ей со счётом 4:6, 4:6, однако отыграться за обидное поражение у Веры получилось во втором круге соревнований пар.

Что же ждёт Звонарёву дальше? 39-летняя уроженка Москвы сейчас находится всего в двух шагах от того, чтобы повторить достижение трёхлетней давности. Тогда в паре всё с той же Зигемунд в финале она одолела китаянку Сюй Ифань и теннисистку из США Николь Мерикар со счётом 6:4, 6:4.

Звонарёва может завоевать свой третий титул в парном разряде в карьере на US Open в ещё более почтенном возрасте. Да, она уже всем всё давно доказала, но хочется, чтобы эта красивая история продолжалась и никогда не заканчивалась.