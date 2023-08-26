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US Open — 2023, 38-летняя Вера Звонарёва обыграла Учижиму в квалификации и вышла в основу турнира, расклады, сетка

Она вернулась! 38-летняя Звонарёва прорвалась в основу US Open, не потеряв ни сета
Кирилл Вейович
Вера Звонарёва прорвалась в основу US Open
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Финалистка турнира — 2010 преодолела сито квалификации на «Шлеме» впервые за два года.

Бывшая вторая ракетка мира, финалистка Уимблдона и US Open — 2010 Вера Звонарёва, преодолевая сопротивление соперниц и непогоды, добралась до решающего раунда квалификации нынешнего розыгрыша американского мэйджора. За место в основе опытеая россиянка сражалась с Моюкой Учижимой, которая моложе неё на 16 лет, и добилась победы со счётом 7:5, 6:3. Расскажем, что происходит в жизни 38-летней уроженки Москвы в последнее время.

Последние успехи

Вера Звонарёва в WTA-туре уже больше 20 лет. Она была второй ракеткой мира, выиграла 12 титулов в одиночке, доходила до финалов Итогового чемпионата WTA-2008, Уимблдона и US Open – 2010, завоевала бронзу Олимпиады-2008 в Пекине. В парном разряде россиянка побеждала на Australian Open и дважды – на US Open, в миксте первенствовала на Уимблдоне и US Open.

Последних успехов в парном разряде Звонарёва неизменно добивалась с представительницей Германии Лаурой Зигемунд. Они вместе выиграли US Open – 2020, затем Лион и Майами-2022 и, наконец, отличились в Вашингтоне-2023. Старт турнира, правда, получился трудным для российско-немецкого дуэта. Две первые встречи Вера и Лаура забрали только в трёх сетах. Однако стоит добавить, что в четвертьфинале именитому тандему противостояли первые сеяные Николь Меликар и Эллен Перес. К полуфиналу Звонарёва и Зигемунд уже смогли набрать хорошую форму. За 65 минут они одолели знаменитую украинскую пару сестёр Киченок. А в финальном матче девушки обыграли дуэт Алекса Гуарачи (Чили)/Моника Никулеску (Румыния) – 6:4, 6:4. Для Веры это 13-й титул в парном разряде за карьеру.

После окончания поединка собравшиеся зрители приветствовали победительниц стоя. Выразили уважение и оппонентки.

«Вы просто лучшие!» — сказала на вручении наград Моника Никулеску.

Поблагодарила Веру за великолепную игру и Зигемунд. В социальных сетях она выложила пост в трогательной форме.

«Очень горжусь нашим с Верой прогрессом в течение этой недели. С нетерпением жду продолжения наших совместных выступлений. Мы прекрасно провели время на корте и за его пределами», — написала Лаура.

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Скандал в Варшаве и Праге

Пополнить коллекцию своих трофеев 38-летняя москвичка собиралась в нынешнем сезоне на соревновании в Варшаве. Но после того, как министр спорта Польши Камиль Бортничук заявил, что будет бойкотировать матчи первой ракетки мира Иги Свёнтек, если та должна будет играть с россиянками либо белорусками, можно было ожидать какого-то продолжения истории. Предчувствие не обмануло. Прославленную отечественную спортсменку попросту не пустили в Польшу! Причина поразила общественность.

По мнению министерства внутренних дел Польши, наша прославленная теннисистка ни много ни мало угрожает государственной безопасности этой страны! «21 июля пограничники пресекли въезд в Польшу российской теннисистке. Вера Звонарёва пыталась попасть в страну по визе, выданной во Франции, рейсом из Белграда в Варшаву. Россиянка, числящаяся в списке лиц, пребывание которых на территории Польши нежелательно, не была допущена пограничной службой по соображениям государственной безопасности и охраны общественного порядка», — говорилось в заявлении пресс-службы МВД Польши.

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После того как россиянку не пустили в страну Восточной Европы, она улетела в Подгорицу, столицу Черногории.

Не смогла экс вторая ракетка мира в одиночном разряде сыграть и на турнире в Праге, который прошёл с 31 июля по 5 августа. Организаторы чешского турнира связались с участницами с российскими и белорусскими паспортами и попросили их не ехать в страну после того, как одна отечественная теннисистка во время проверки в аэропорту получила приказ покинуть страну. Имя спортсменки в итоге так и не раскрыли.

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Ошеломительный прорыв на US Open

До старта квалификации US Open 2023 года в Звонарёву, мягко говоря, верили немногие, ведь в нынешнем сезоне она так и не смогла выиграть ни одного матча в одиночном разряде в основных сетках турниров WTA. На мэйджорах именитой россиянке также не везло. Однако всё изменил любимый для спортсменки Открытый чемпионат США. В первом круге опытная москвичка повесила «баранку» австралийке Форлис, обыграв её со счётом 6:3, 6:0. Затем в непростом поединке Вера сломила сопротивление гречанки Папамихаил (7:5, 7:5). За право сыграть в финале US Open Звонарёва была сильнее представительницы Японии Учижимы (7:5, 6:3).

US Open — квалификация (ж). Финал
26 августа 2023, суббота. 20:10 МСК
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
В. Звонарёва
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Моюка Учижима
Япония
Моюка Учижима
М. Учижима

Кто ждёт Веру дальше? Это покажет лишь распределение квалифаеров и лаки-лузеров по сетке соревнований. Фанаты в соцсетях уже хотят, чтобы на старте американского «Шлема» Звонарёвой досталась Каролина Возняцки. Болельщики с особым желанием предвкушают потенциальный рематч полуфинала US Open – 2010.

US Open – 2023. Женщины. Сетка

Опытная россиянка уже сделала многое: впервые с 2021 года она вышла в основу на ТБШ. Подарит ли Звонарёва очередную красивую историю? Остаётся лишь верить. Но будет удивительно, если она случится. Ведь бывшей второй ракетке мира через несколько недель исполнится уже 39 лет!

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