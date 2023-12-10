Паста или суши? Теннисистки выбрали любимые блюда и лучшие гастрономические города в туре

Теннисисты, постоянно находящиеся в туре, за пределами корта живут достаточно однообразной жизнью: перелёты, тренировки, отели, матчи, режим. Меняются лишь города, а вместе с ними – и традиционная кухня тех мест, куда неделя за неделей приезжают игроки. Так что вопрос еды часто оказывается критичным для спортсменов.

WTA расспросил теннисисток на тему их любимых блюд, ресторанов и гастрономических городов. Результаты получились весьма занимательные.

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«Эти блюда похожи на тёплые объятия»

Теннисистки, особенно те, кто играет по плотному графику, редко бывают дома, потому им приходится привыкать к разным кухням и искать в них что-то для себя приемлемое. Известно, что в раздевалке тема еды поднимается довольно часто. Игроки делятся друг с другом – а затем и с журналистами – гастрономическими рекомендациями и пристрастиями.

Американка и третья ракетка мира Кори Гауфф, например, в интервью WTA поведала о новом любимом блюде, которое она открыла для себя этой осенью в Пекине. Это жареный рис с лапшой, а также традиционные супы с соусом чили или уксусом.

«Эти блюда похожи на тёплые объятия. Люди в Китае живут очень долго, поэтому я сказала своей команде, что мне нужно есть это каждый день».

Коко Гауфф Фото: Getty Images

Азиатский бум

Азиатская кухня в целом достаточно популярна среди игроков в женском туре. Особенно суши. Юлия Путинцева, Мирра Андреева и Ван Синьюй, например, часто выбирают роллы и другие японские блюда.

«Когда я нахожусь в Японии, то ем суши каждый день. Люблю все виды роллов. Однажды я пошла в японский ресторан и попросила шеф-повара дать мне что-нибудь на пробу. Он угостил меня какой-то рыбой. Я не знаю, что это была за рыба, но она меня поразила. Дайте мне таких 10!» – поделилась Путинцева с WTA.

«Я очень хочу побывать в Японии, в Токио, потому что люблю суши. Если бы у меня была возможность, я бы ела их каждый день. Я была в Мадриде и ела там суши с карамелизированной грушей. Их ещё и подожгли для меня! Теперь я мечтаю об этих суши. Хотя на турнирах обычно ем курицу с макаронами», – рассказала Мирра.

Мирра Андреева Фото: Getty Images

«Мне нравится Токио, там лучшая еда. Не могу выбрать конкретный ресторан, потому что их слишком много, а вся еда на месте лучшая», – призналась Ван Синьюй.

А что, кроме Японии?

Вторыми по популярности гастрономическими странами среди теннисисток оказались Италия и Испания. Из итальянских городов лидирует, конечно, Рим.

«Рим, Италия — прекрасное место. С чем ассоциируется? Рим обладает своей аурой, атмосферой. Здесь как-то так спокойно, определённо очень красиво и невероятно вкусная еда. Обожаю сюда приезжать. Наверное, больше всего из-за вкусной еды (смеётся). Любимое блюдо – паста. Когда я сюда приезжаю, сразу иду по классике — по карбонаре, а потом уже любую пасту буду есть», – призналась Арина Соболенко в интервью «Спорт-экспрессу».

Арина Соболенко Фото: из личного архива Арины Соболенко

24-я ракетка мира Магда Линетт также выделила среди всех гастрогородов столицу Италии, но упомянула ещё кое о чём.

«Рим невероятен. Там есть ресторан, в который ходят все игроки, Taverna Trilussa. Я всегда слышала о нём, но никогда не ходила. Мой тренер отвёл меня туда однажды, и это было здорово. Мне также нравится еда в Мадриде, она очень вкусная».

Во время карантина в 2020 году россиянка Дарья Касаткина, базирующаяся в Испании, также отметила местную кухню и любимые традиционные закуски.

«Люблю сырные доритосы. Из испанской еды – хамон во всех его проявлениях. Не самый дорогой – он, как правило, жестковатый, так как свинья уже пожилая», – поделилась российская теннисистка со Sports.ru.

Постоянные путешествия и смены стран, конечно, позволяют спортсменкам изучать мир и пробовать разные местные кухни. Хотя наверняка порой им всем так хочется съесть что-то домашнее, родное и давно знакомое.