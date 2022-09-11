Организаторы US Open преподнесли Свёнтек тирамису прямо в трофее. Это любимый десерт Иги

Организаторы Открытого чемпионата США – 2022 порадовали чемпионку турнира Игу Свёнтек (Польша) в конце послематчевой пресс-конференции. Они преподнесли Свёнтек её любимый десерт – тирамису прямо в трофее.

Модератор: Мне сказали, что в трофее может что-то лежать…

Свёнтек (открывает трофей): Боже мой, вы что, шутите? Ого, кто это сделал (смотрит в сторону модератора)? Так приятно. Я попробую.

Крис Видмайер, руководитель USTA по корпоративным коммуникациям: Мы заметили, что вы всегда открываете трофей. В этот раз нам хотелось, чтобы вы что-нибудь нашли. Это от US Open.

Свёнтек: Спасибо. Я очень ценю. Тем более, что мне было нечего поесть.

Напомним, в финале US Open – 2022 Свёнтек (1) со счётом 6:2, 7:6 (7:5) обыграла представительницу Тунис Онс Жабер (5). Для 21-летней теннисистки это третий титул на турнирах «Большого шлема», первые два были завоеваны на «Ролан Гаррос».