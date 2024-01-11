Четыре россиянки — в финале квалификации AO. 16-летняя Корнеева ушла с двойного матчбола

В четверг, 11 января, на Australian Open завершаются матчи второго круга квалификации. Изначально в женской сетке было 11 российских теннисисток, и до финальной стадии добрались четверо из них. Имена двух россиянок — финалисток квалификации AO-2024 стали известны ещё в среду, 10 января. Сперва свой матч выиграла 21-летняя Анастасия Захарова, сражавшаяся со 128-й ракеткой мира Ребеккой Петерсон.

Захарова, занимающая 191-е место в рейтинге WTA, выиграла первый сет. В начале матча соперницы обменялись брейками, а в середине партии россиянка во второй раз взяла чужую подачу, после чего удержала преимущество — 6:4. Второй сет Анастасия провела не лучшим образом и, взяв по гейму на подаче и на приёме, проиграла его со счётом 2:6. В решающей партии Захаровой для итоговой победы хватило единственного брейк-пойнта, который удалось реализовать в третьем гейме. Подавая на матч при 5:4, Анастасия спасла брейк-пойнт, а затем использовала второй матчбол — 6:4, 2:6, 6:4 за 2 часа 13 минут.

В финале квалификации Australian Open Захарова выйдет на корт с 23-летней Симоной Вальтерт, 166-й ракеткой мира из Швейцарии.

Затем своё превосходство над соперницей доказала 20-летняя Мария Тимофеева, располагающаяся на 144-й строчке в мировой классификации. Она играла со 132-й ракеткой мира австралийкой Астрой Шармой. В первом сете Тимофеева повела 3:0 с брейком. В пятом гейме Шарма смогла в ответ взять чужую подачу, но после этого россиянка взяла ситуацию под контроль и, оформив ещё два брейка, забрала партию — 6:2. Во втором сете Мария также вела 3:0 с брейком, затем 5:2. При 5:3 она упустила двойной матчбол на приёме, потом неожиданно проиграла свой гейм, но сразу после этого под ноль приняла на матч — 6:2, 6:4 за 1 час 15 минут.

В финале квалификации Тимофеева сыграет с Присциллой Хон из Австралии, занимающей 206-е место в рейтинге WTA.

А сегодня к Захаровой и Тимофеевой присоединились ещё две россиянки. Дерби с участием 19-летней Эрики Андреевой и 20-летней Полины Кудерметовой завершилось в пользу более взрослой спортсменки. В первом сете Кудерметова ни разу не дала Андреевой выйти на брейк-пойнты, проиграв лишь два очка в четырёх геймах на подаче. При этом Полина дважды сделала брейк и выиграла партию со счётом 6:3. В первом гейме второго сета Кудерметова спасла единственный брейк-пойнт, вскоре повела 3:0 с брейком, а при 5:2 ещё раз взяла подачу соперницы, реализовав первый же матчбол, — 6:3, 6:2 всего за 1 час 7 минут.

В финале квалификации Кудерметова, занимающая 186-е место в мировом рейтинге, сразится с француженкой Фионой Ферро, 154-й ракеткой мира.

А в матче действующей чемпионки юниорского Australian Open 16-летней Алины Корнеевой, занимающей 180-е место в мировой классификации, и 220-й ракетки мира Есинь Ма из Китая случилась настоящая драма с отыгранными матчболами. В первом сете теннисистки дошли до 5:5, сделав по четыре (!) брейка. При этом в 10-м гейме китаянка упустила сетбол на подаче. Несмотря на это, партия закончилась в её пользу — 7:5. Во втором сете положение для Корнеевой стало критическим, когда она при 3:3 проиграла гейм на подаче. Но после этого Алина собралась и забрала следующие три гейма, в том числе два на приёме, и восстановила равновесие в матче — 6:4.

В третьем, решающем сете Корнеева была в шаге от поражения. При 4:4 она отдала свой гейм, после чего китаянка, подавая, заработала двойной матчбол. Но россиянка спасла этот 10-й гейм и сравняла счёт — 5:5! Взяв ещё по гейму на подаче, теннисистки стали готовиться к чемпионскому тай-брейку (до 10 очков). Тут Алина действовала точнее и одержала тяжелейшую победу — 5:7, 6:4, 7:6 (10:5) за 2 часа 53 минуты.

В финале квалификации Корнеева сыграет с представительницей Венгрии Анной Бондарь, 118-й ракеткой мира.

Квалификация Australian Open — 2024 завершится в пятницу, 12 января. Главный турнир пройдёт с 14 по 28 января. За всеми событиями следите на «Чемпионате».