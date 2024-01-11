Медведев попал в одну половину к Алькарасу: итоги жеребьёвки Australian Open — 2024

В четверг, 11 января, в Мельбурне прошла жеребьёвка Открытого чемпионата Австралии 2024 года. Как обычно, Australian Open является первым мэйджором сезона. Основное внимание российских болельщиков по традиции приковано к Даниилу Медведеву, имеющему третий номер посева. Медведев, чемпион US Open 2021 года, является двукратным финалистом AO. В 2023 году россиянин выбыл из борьбы в третьем раунде — и в 2024-м явно намерен выступить лучше.

Первым сеяным был 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович, 10 раз выигрывавший Australian Open. Второй номер получил двукратный победитель мэйджоров Карлос Алькарас. По результатам жеребьёвки оказалось, что Медведев попал в одну половину сетки к Алькарасу. Иными словами, россиянин может пересечься с ним в полуфинале, а с Джоковичем — только в финале. А примерный путь Даниила по турниру, если он будет побеждать, может выглядеть так: первый круг — квалифаер/лаки-лузер, второй — Эмиль Руусувуори, третий — Феликс Оже-Альяссим (27), четвёртый — Григор Димитров (13), четвертьфинал — Хольгер Руне (8), полуфинал — Карлос Алькарас (2), финал — Новак Джокович (1).

Также интересно отследить возможный путь Андрея Рублёва, пятого сеяного. Он попал в одну половину к Джоковичу. В первом раунде Рублёв сразится с бразильцем Тьяго Уайлдом, который победил Медведева в первом круге «Ролан Гаррос» — 2023. Во втором круге Андрей может сыграть с Крисом Юбэнксом, в третьем — с Себастьяном Кордой (29), в четвёртом — с Алексом де Минором (10), в четвертьфинале — с Янником Синнером (4), в полуфинале — с Новаком Джоковичем (1).

Джокович же получил вот какую сетку. В первом круге его соперником станет квалифаер/лаки-лузер, во втором это может быть Алексей Попырин, в третьем — Томас Мартин Этчеверри (30), в четвёртом — Бен Шелтон (16), в четвертьфинале — Стефанос Циципас (7), в полуфинале — Янник Синнер (4), в финале — Карлос Алькарас (2). А примерный путь Алькараса выглядит следующим образом: первый раунд — Ришар Гаске, второй — Даниэль Эванс, третий — Александр Бублик (31), четвёртый — Томми Пол (14), четвертьфинал — Александр Зверев (6), полуфинал — Даниил Медведев (3), финал — Новак Джокович (1).

В женском одиночном разряде ни одна из россиянок не попала в первую восьмёрку посева. Потенциальные четвертьфиналы здесь выглядят так:

Чемпионка Уимблдона 2022 года Елена Рыбакина попала в одну половину к четырёхкратной победительнице ТБШ Иге Свёнтек. Это означает, что Рыбакина может пересечься со Свёнтек в полуфинале. А действующую чемпионку Australian Open Арину Соболенко может ожидать потенциальный полуфинал с победительницей US Open — 2023 Кори Гауфф.

Среди россиянок наивысший номер посева получила Людмила Самсонова (13). В первом круге она сыграет с представительницей США Амандой Анисимовой, выступающей по защищённому рейтингу. Во втором раунде соперницей Самсоновой может стать Надия Подороска, в третьем — Донна Векич (21), в четвёртом — Арина Соболенко (2). Дарья Касаткина, 14-я сеяная, откроет турнир матчем с Питон Стирнс. Во втором круге она может сразиться с чемпионкой US Open 2017 года Слоан Стивенс, в третьем — с украинкой Ангелиной Калининой (24), в четвёртом — с Еленой Рыбакиной (3). А действующая финалистка юниорского Australian Open 16-летняя Мирра Андреева в первом раунде выйдет на корт с Бернардой Перой, а во втором круге её может ожидать трёхкратная финалистка мэйджоров Онс Жабер, шестая сеяная.

Australian Open 2024 года пройдёт с 14 по 28 января. За всеми событиями турнира в Мельбурне следите на «Чемпионате».