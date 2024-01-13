Красотка и дочь русских эмигрантов. Кто такая американка Анисимова — соперница Самсоновой

В женскую сетку Australian Open — 2024 попали 15 российских теннисисток. Как ни странно, при таком внушительном представительстве в первом круге турнира не будет ни одного дерби с участием наших девушек. Хорошо это или плохо — отдельный разговор. С одной стороны, можно надеяться, что все россиянки дружно шагнут во второй раунд. В то же время нет гарантий, что в 1/32 финала выйдет хотя бы одна из них. Хотя 15 побед, равно как и 15 поражений, — экстремальные варианты, которых вряд ли стоит ожидать.

Тем не менее «почти дерби» на турнире всё же будет. Первая ракетка России Людмила Самсонова сыграет с представительницей США Амандой Анисимовой, у которой, как нетрудно догадаться по фамилии, русские корни.

В отличие, скажем, от Софьи Кенин, родившейся в Москве, Анисимова появилась на свет в США. Родители покинули Россию за несколько лет до рождения Аманды (будущая теннисистка родилась в августе 2001 года), чтобы обеспечить лучшие возможности Марии, старшей дочери. И именно сестра — а разница в возрасте между ними составляет 10 лет — вдохновила нашу героиню на будущие свершения. «Когда я была маленькой, она играла в теннис. Я всегда смотрела, как она играет. И мне тоже захотелось. Так я вовлеклась в это дело, ну и родители тоже [поддержали]», — говорила Анисимова-младшая в интервью пресс-службе WTA.

Мария так и не стала хоть сколько-нибудь заметной теннисисткой. А вот Аманда далеко пошла. По юниорам она была второй в мире, добившись этого достижения в сезоне-2016. В том же году Анисимова дошла до финала юниорского «Ролан Гаррос». А на следующий год первенствовала на US Open, не проиграв ни сета за весь турнир. В финале американка разгромила свою соотечественницу Кори Гауфф. Правда, последней было тогда всего 13 лет.

Первый полноценный сезон на взрослом уровне Аманда провела в 2018-м. Тогда в её карьере случился дебют в первой сотне мирового рейтинга и первый выход в финал турнира WTA. А ещё спустя год Анисимова завоевала первый взрослый трофей, победив на грунте Боготы. Было это в апреле 2019-го, и Аманда тем самым установила впечатляющее достижение, став самой молодой американкой, выигравшей титул, со времён Серены Уильямс, которая в сезоне-1999 взяла Индиан-Уэллс, когда ей было всего 17 лет.

А ещё через месяц 17-летняя на тот момент Анисимова, даже не будучи сеяной, сенсационно вышла в полуфинал «Ролан Гаррос». Это и по сей день её лучший результат на турнирах «Большого шлема». После того успеха она стала 26-й ракеткой мира, а к концу года — и вовсе 21-й. Казалось, теннисистку ожидают дальнейший прогресс и вхождение в мировую элиту. Но… По большому счёту на тот уровень она с тех пор так и не выходила, постепенно сползая в рейтинге.

И объяснить это можно лишь одним. В августе 2019 года Аманда потеряла отца. Константин Анисимов ушёл из жизни в результате сердечного приступа. Девушке тогда и 18 лет не исполнилось. Врагу не пожелаешь.

Аманда Анисимова с родителями Фото: из личного архива Аманды Анисимовой

Какие-то проблески былой формы наметились в 2022-м: второй титул WTA, четвертьфинал Уимблдона. Но и только. А в 2023-м Аманда огорошила поклонников новостью: она приостанавливает карьеру. Об этом она объявила после «тысячника» в Мадриде, где проиграла квалифаеру в первом круге. И дело было не в травмах, а в психологическом выгорании. «С лета 2022 года я реально борюсь со своим психическим здоровьем и выгоранием. Находиться на теннисных турнирах стало невыносимо. На данный момент мой приоритет — психическое состояние и небольшой перерыв. Я старалась, как могла, чтобы преодолеть это», — писала тогда она в соцсетях.

Спустя время спортсменка призналась, что быстро соскучилась по игре. «Скучаю по теннису, по этой части себя. Сделав перерыв, я по-настоящему осознала, сколько труда, пота, слёз и боли я вложила в этот вид спорта. С учётом всего сказанного я так горжусь собой», — писала Анисимова в соцсетях.

Возвращение Аманды состоялось уже в новом году. В первом матче она обыграла Анастасию Павлюченкову, но затем без шансов уступила Мари Боузковой — 0:6, 1:6. Разумеется, попасть на Australian Open Анисимова, ныне 339-я ракетка мира, могла лишь по защищённому рейтингу. Но не стоит думать, что Самсонову ожидает лёгкая прогулка. В единственном очном матче, прошедшем в Аделаиде год назад, американка оказалась сильнее — 7:5, 6:3.

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В соцсетях у спортсменки более 200 тыс. подписчиков, и это не удивляет — с такой-то внешностью. Чего уж там, Анисимова действительно хороша на студийных фото…

Аманда Анисимова позирует Фото: из личного архива Аманды Анисимовой

…а на обычных — ещё лучше.

Аманда Анисимова Фото: из личного архива Аманды Анисимовой

Аманда Анисимова Фото: из личного архива Аманды Анисимовой

Аманда Анисимова Фото: из личного архива Аманды Анисимовой

«Я никогда не рассматривала возможность выступлений за Россию», — говорила Анисимова в интервью New York Times в 2017-м. А жаль.