Медведев, Рублёв, Корнеева, Мирра Андреева: все россияне в сетках Australian Open — 2024

С 14 по 28 января в Мельбурне пройдёт Открытый чемпионат Австралии, первый турнир «Большого шлема» в сезоне-2024. В мужском одиночном разряде в основную сетку попали шестеро россиян, а в женском турнире выступят 15 теннисисток, три из которых пробились через квалификацию.

Мужчины. Даниил Медведев (третий номер посева)

Чемпион US Open — 2021 в последние годы удачно выступает в Австралии. В 2021 и 2022 годах Медведев доходил до финала Australian Open, где потерпел два поражения, от Новака Джоковича и Рафаэля Надаля соответственно. Исключением стал прошлый сезон, когда первая ракетка России неожиданно закончил борьбу в третьем круге — его в трёх сетах остановил Себастьян Корда. В первом матче AO-2024 Медведев сыграет с 22-летним французским квалифаером Теренсом Атманом, располагающимся на 145-й строчке в рейтинге ATP. Соперники ещё не играли друг с другом.

Андрей Рублёв (5)

Рублёв уже дважды доходил до четвертьфинала Australian Open, в том числе в прошлом году, когда проиграл Новаку Джоковичу в трёх сетах. В этот раз вероятные соперники россиянина по матчу 1/4 финала (если, конечно, удастся туда выйти) — Янник Синнер (4), Карен Хачанов (15). А начнёт турнир Андрей матчем с бразильцем Тьяго Уайлдом — предки его отца родом из Румынии и из России. Именно этот теннисист нанёс сенсационное поражение Даниилу Медведеву в первом круге «Ролан Гаррос» — 2023. С Рублёвым он ещё не играл. Вообще же Андрею пора преодолевать заколдованную четвертьфинальную стадию. Он девять раз выбирался в восьмёрку сильнейших на ТБШ — и потерпел девять поражений.

Карен Хачанов (15)

Год назад Хачанов дошёл до полуфинала Australian Open, повторив свой лучший результат на мэйджорах. (Такого же достижения Карен добился на US Open — 2022.) Так что в этот раз перед россиянином стоит важная задача: необходимо защищать большие очки, иначе есть риск сильно упасть в рейтинге. Первый матч на турнире Хачанов проведёт с Даниэлем Альтмайером, немцем с русскими корнями. Ранее соперники ни разу не играли друг с другом.

Роман Сафиуллин

В 2021 году Сафиуллин вышел во второй круг Australian Open, а потом дважды подряд проигрывал в первом же матче. Пока Роман не особо блещет на мэйджорах — за одним исключением: в прошлом сезоне россиянин сенсационно дошёл до четвертьфинала Уимблдона. Первый соперник Сафиуллина на AO-2024 — Таллон Грикспор из Нидерландов, 28-й сеяный. Это будет их первый очный матч.

Александр Шевченко

23-летний россиянин впервые попал в основную сетку Australian Open. Собственно, он только в прошлом году дебютировал на турнирах «Большого шлема». На «Ролан Гаррос» Шевченко дошёл до второго круга, а на Уимблдоне и на US Open сразу же прекращал борьбу. В первом круге нынешнего AO Александр выйдет на корт с испанцем Хауме Мунаром, с которым до этого ни разу не играл на уровне основных сеток турниров ATP.

Павел Котов

Котов пока ещё не выиграл ни одного матча в основных сетках мэйджоров, потерпев четыре поражения в первом круге, в том числе на Australian Open — 2023. Его первым соперником на нынешнем турнире в Мельбурне станет француз Артур Риндеркнеш. Ранее Котов и Риндеркнеш ни разу не встречались на корте.

Женщины. Людмила Самсонова (13)

Australian Open — один из наиболее неудобных мэйджоров для первой ракетки России. На Уимблдоне и на US Open Самсонова по разу доходила до 1/8 финала, а в Мельбурне ни разу не выбиралась из второго раунда. Нынешний AO россиянка откроет игрой с 22-летней представительницей США Амандой Анисимовой. Американка с русскими корнями выступает по защищённому рейтингу. Год назад она обыграла Людмилу в первом круге Аделаиды-2 — 7:5, 6:3.

Дарья Касаткина (14)

На Australian Open Касаткина, в активе которой есть полуфинал и четвертьфинал «Ролан Гаррос» и четвертьфинал Уимблдона, пока не проходила дальше третьего круга. В 2023-м россиянка и вовсе проиграла в первом раунде AO. В этот раз её первой соперницей на турнире станет 22-летняя американка Питон Стирнс, 48-я ракетка мира. В прошлом сезоне Дарья дважды разгромила Стирнс: на «Ролан Гаррос» (6:0, 6:1) и в Цинциннати (6:2, 6:1).

Вероника Кудерметова (15)

Кудерметова, для которой лучшим результатом на ТБШ является выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2022, ещё не преодолевала барьер третьего круга на AO. Год назад Вероника проиграла во втором раунде в Мельбурне. Предстоящий турнир она начнёт матчем с Викторией Голубич из Швейцарии. Теннисистки однажды уже встречались на корте. В первом круге Уимблдона-2021 Голубич одержала волевую победу: 3:6, 6:1, 11:9.

Екатерина Александрова (17)

Екатерина Александрова на турнире в Аделаиде в 2024 году Фото: Mark Brake/Getty Images

Год назад Александрова впервые в карьере вышла в четвёртый круг мэйджора. Случилось это на Уимблдоне. На Australian Open Екатерина трижды доходила до третьего круга, в том числе в 2023-м. На AO-2024 первой соперницей российской теннисистки станет 35-летняя Лаура Зигемунд, здорово выступающая с Верой Звонарёвой в парном разряде. В прежние годы Александрова дважды обыгрывала Зигемунд: в Линце-2019 и на Уимблдоне-2021.

Анастасия Потапова (23)

Потапова уже на всех мэйджорах, кроме US Open, успела побывать в третьем круге. На AO-2023 россиянка остановилась во втором раунде. В первом круге нынешнего турнира в Мельбурне Анастасия сразится с Каей Юван из Словении, не входящей в топ-100 мировой классификации. Во втором раунде Уимблдона-2023 Потапова обыграла Юван со счётом 6:3, 7:5.

Анна Блинкова

В сезоне-2023 Блинкова дважды выбиралась в третий раунд на мэйджорах, а именно на «Ролан Гаррос» и на Уимблдоне. На Australian Open её лучший результат — выход во второй круг. Год назад россиянка проиграла в первом же матче в Мельбурне. В этот раз она начнёт турнир встречей с представительницей Испании Кристиной Букшей. На уровне основных сеток турниров WTA они ещё не играли друг с другом, а вот в полуфинале «125-ника» в Лиможе в 2023-м Анна проиграла со счётом 3:6, 2:6.

Мирра Андреева

Год назад 15-летняя на тот момент Андреева дошла до финала юниорского Australian Open, где проиграла Алине Корнеевой. Юная россиянка уже успела побывать в 1/8 финала Уимблдона — пока это лучший результат Мирры на ТБШ, — а теперь вот дебютирует в основной сетке AO. Первый матч Андреева-младшая проведёт с американкой Бернардой Перой, с которой до этого ещё не пересекалась на корте.

Анастасия Павлюченкова

Финалистка «Ролан Гаррос» 2021 года трижды добиралась до четвертьфинальной стадии на Australian Open. А год назад Павлюченкова, только-только восстановившаяся после травмы, проиграла в первом же круге AO. В этот раз первой соперницей 32-летней россиянки станет хорватка Донна Векич, имеющая 21-й номер посева. В 2023-м Анастасия разгромила её в Токио – 6:1, 6:1.

Элина Аванесян

21-летнюю россиянку ожидает дебют в основной сетке Открытого чемпионата Австралии. В сезоне-2023 Аванесян порадовала на «Ролан Гаррос», где с первой попытки дошла аж до 1/8 финала. Излишне говорить, что на данный момент это лучшее выступление Элины на турнирах «Большого шлема». В первом раунде Australian Open — 2024 Аванесян сыграет со своей ровесницей Чжосюань Бай из Китая. Это будет их первая встреча на корте.

Анна Калинская

Калинская пока только на US Open может похвастаться победами в основной сетке ТБШ. А в Австралии у неё четыре поражения в четырёх встречах в первом круге, в том числе в сезоне-2023. На нынешнем Australian Open россиянка стартует матчем с 22-летней представительницей США Кэти Волынец, пробившейся в основную сетку через квалификацию. Это будет их первая игра на уровне основных сеток турниров WTA. А в четвертьфинале челленджера в Тампико в прошлом году Анна победила соперницу со счётом 6:3, 6:1.

Диана Шнайдер

Диана Шнайдер на Australian Open — 2023 Фото: Darrian Traynor/Getty Images

19-летняя Шнайдер пока лишь дважды играла в основных сетках мэйджоров. В сезоне-2023 она проиграла во втором круге Australian Open, а затем остановилась на той же стадии на «Ролан Гаррос». Australian Open 2024 года россиянка начнёт встречей с итальянкой Ясмине Паолини, 26-й сеяной. Ранее они никогда не играли друг с другом.

Камилла Рахимова

Изначально Рахимова должна была играть в квалификации AO-2024, но из-за череды снятий других теннисисток поднялась в основную сетку. 22-летняя россиянка дважды доходила до третьего круга на мэйджорах: на US Open — 2021 и на «Ролан Гаррос» — 2023. А вот дебют на Australian Open, случившийся в прошлом году, закончился поражением в первом круге. В этот раз Камилла попытается реабилитироваться за прошлогоднюю неудачу. В соперницах у неё окажется американка Эмина Бектас. В основных сетках турниров WTA теннисистки ещё не играли друг с другом, а в квалификациях/на челленджерах в личных встречах впереди Бектас: 2-1.

Мария Тимофеева (Q)

20-летняя россиянка успешно прошла квалификацию Australian Open и впервые в карьере попала в основную сетку мэйджора. При этом на счету Тимофеевой уже есть один титул WTA! В июле 2023 года она завоевала трофей на грунте Будапешта. В первом круге AO-2024 Марию ожидает игра с ветераном французского тенниса Ализе Корне. 33-летняя француженка, не входящая в топ-100 рейтинга WTA, получила уайлд-кард на турнир. Это будет первый матч Тимофеевой с Корне.

Алина Корнеева (Q)

Действующая чемпионка юниорского Australian Open также дебютирует в основной сетке ТБШ. 16-летней Корнеевой тоже пришлось играть отбор, и она успешно справилась с заданием, выиграв все три встречи. Первый поединок на нынешнем AO юная россиянка проведёт с испанкой Сарой Соррибес-Тормо, с которой раньше никогда не играла.

Анастасия Захарова (Q)

Захарова, как и Тимофеева с Корнеевой, прошла квалификационное сито и впервые завоевала право выступить в основной сетке мэйджора. В первом круге 21-летняя теннисистка выйдет на корт с бывшей российской, а ныне казахстанской спортсменкой Юлией Путинцевой. В квалификации Абу-Даби-2023 Путинцева оказалась сильнее: 6:2, 7:5.

Действующим чемпионом Australian Open в мужском одиночном разряде является Новак Джокович — 24-кратный победитель ТБШ 10 раз выигрывал этот турнир. У женщин титул защищает Арина Соболенко. За всеми событиями мэйджора в Мельбурне следите на «Чемпионате».